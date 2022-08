Quartararo renoue avec le podium : "Un boost de confiance"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a pris une deuxième place qui semblait presque inaccessible au Red Bull Ring, un circuit promis aux Ducati et sur lequel il n'occupait que la sixième place en début d'épreuve. Resté cinquième au départ, le leader du championnat a été doublé par Maverick Viñales dans le premier tour et une course engluée dans le peloton semblait l'attendre, mais les faits de course ont joué en sa faveur.

Quartararo est en effet remonté dans le classement en profitant d'une erreur de Viñales, d'un dépassement sur Enea Bastianini puis d'une chicane coupée par Jorge Martín, ce qui lui a permis de remonter au troisième rang pour le dernier tiers de l'épreuve. Aidé par sa gomme dure à l'avant, alors que les pilotes Ducati officiels avaient le tendre, le pilote tricolore était le plus rapide en fin d'épreuve.

Un dépassement spectaculaire sur Jack Miller lui a donné la deuxième place et il a finalement vu l'arrivée à moins d'une demi-seconde de Pecco Bagnaia. Après l'abandon d'Assen et la déconvenue de Silverstone, ce résultat permet à Quartararo de reprendre sa marche en avant, malgré les cinq points perdus sur Bagnaia au championnat.

"C'était difficile de construire [la course] mais j'ai donné mon maximum, j'ai fait tout ce que je pouvais", a déclaré le Français sur Canal+. "Malheureusement, pour faire un dépassement c'est un cauchemar, mais j'ai donné le maximum que j'avais. On est partis de très, très loin, on est arrivés très proches de Pecco. Même s'il a gagné et que j'ai fini deuxième, j'ai un bon boost de confiance en moi et je pense qu'on peut faire de très beaux résultats dans les prochaines courses."

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo

"Ce n'est pas l'impression d'une victoire, parce qu'on a marqué 20 points, mais préparer un dépassement est la chose la plus difficile pour nous et on l'a bien fait", a ajouté Quartararo sur le site officiel du MotoGP. "C'était vraiment sympa, surtout la manœuvre à la chicane, celle sur Enea aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu pris confiance dans mon pilotage. Après deux courses difficiles, c'était bien d'être de retour et de sentir notre potentiel. Aujourd'hui, je me suis battu comme un lion et certaines manœuvres étaient très sympa."

Le rythme de Fabio Quartararo en fin d'épreuve laisse même penser qu'il aurait eu une chance de victoire avec une course plus longue d'un ou deux tours, mais il ne souhaite pas véritablement entrer dans ces calculs : "C'est toujours facile de dire ce qui aurait pu se passer avec un ou deux tours de plus, c'était 28 tours pour tout le monde. Je pense que j'aurais pu tenter quelque chose avec un ou deux tours de plus, mais c'était trop tard !".

Un dépassement spectaculaire sur Miller

Ce Grand Prix d'Autriche restera dans les mémoires pour le spectaculaire dépassement de Fabio Fabio Quartararo sur Jack Miller pour la deuxième place. Souvent à la peine pour doubler ses rivaux en raison du déficit de puissance de sa Yamaha, le Champion du monde en titre a porté une attaque dans la seule section du circuit où il était en mesure de faire une différence.

"Je ne sais pas [comment j'ai fait]. J'y suis allé, je me suis lancé. Je savais que c'était le seul endroit où je pouvais le doubler parce que dans les accélérations, il partait et je n'arrivais pas à le rattraper. En tout cas, sincèrement je pense que c'est l'un de mes plus beaux dépassements. Je ne sais pas si c'était beau sur les images, mais sur la moto c'était très agressif. Il ne s'y attendait pas du tout et je pense que c'est ce qui est beau."

"Je n'ai pas réussi beaucoup de dépassements dans ma carrière parce que je pense qu'on a du mal à doubler", a-t-il ajouté. "Celui-ci était l'un de mes plus beaux et je le place au moins dans le top 3."

Quartararo n'a pas hésité quand il a vu une opportunité s'ouvrir : "J'ai freiné un peu plus tard et il a freiné un peu plus tôt qu'au tour précédent donc je me suis dit 'OK, je tente et peut-être qu'il croisera la trajectoire' mais il fallait tenter quelque chose parce que je ne pouvais pas l'avoir au freinage, je devais tenter une manœuvre comme ça. C'est ce que j'ai fait : je pense qu'il a été un peu surpris et il n'a pas pu recroiser. J'ai entendu Martín à gauche mais je voulais que personne ne me double. C'était un très beau dépassement."

Fabio Quartararo s'est défait de Jack Miller et Jorge Martín

Cette fameuse chicane, apparue sur le circuit cette année, a probablement contribué au podium de Fabio Quartararo puisqu'elle a réduit la longueur d'une ligne droite défavorable à la Yamaha. "Je pouvais rester avec Jack en deuxième et en troisième et après il s'échappait un peu", a précisé El Diablo en conférence de presse. "Il faut de la puissance dans les virages 4, 5 et 6 et on arrive en quatrième dans la chicane. Au final, j'avais des rapports très courts et ça nous aidait à rester avec eux. On passe la sixième à deux endroits habituellement, et un seul ici."

La deuxième place conquise par Fabio Quartararo sur un circuit où les huit Ducati était en grande forme est très encourageante avant de retrouver Misano, un circuit où Bagnaia a fait forte impression en 2021 mais où Quartararo se sent capable de briller : "Je pense que ça me donne un gros boost pour la suite, parce que je sens que Misano et un circuit sur lequel Pecco et Ducati sont super rapides, mais nous aussi. Je pense que cette course me donne un boost pour l'avenir."