Quartararo : "Je ne ressens pas la pression" de la lutte pour le titre

Charger le lecteur audio

"C'est all-in !" C'est avec ces mots que Fabio Quartararo a résumé le défi immense mais finalement très simple qui l'attend ce week-end à Valence : étant relégué à 23 points de Pecco Bagnaia au championnat, seul un succès combiné à une contre-performance du pilote Ducati, 15e ou plus loin, lui permettrait de décrocher un deuxième titre mondial consécutif en MotoGP. Le Français n'a donc pas de questions à se poser puisque seule la victoire sera susceptible de le satisfaire ce week-end.

C'est donc en assurant ne ressentir aucune pression que Quartararo a évoqué en conférence de presse puis devant les journalistes francophones ses maigres chances de titre, mais a également livré son analyse sur sa propre saison et sur celle de Bagnaia, et évoqué ses espoirs avant de tester la Yamaha 2023 mardi, au cours de la dernière journée de tests de la saison.

Tu as réussi à t'isoler, t'éviter toute pression pendant cette semaine ? Tu n'as pas eu les papillons dans le ventre ?

Sincèrement, non. J'ai tellement… Mon objectif numéro un ce n'est même pas de me dire qu'il faut que je me batte pour être champion. C'est qu'il faut que je me batte pour gagner la course. Et ce qui va se passer en course, ça se passera. Mais mon objectif numéro un c'est de me battre pour la victoire. Après, on verra ce qui se passe…

Ça veut dire que dans ta tête c'est un objectif classique ?

Exactement. C'est un objectif, on ne va pas dire comme si on était au milieu de la saison – parce que bien sûr que c'est assez spécial – mais je ne ressens pas la pression de me dire que je me bats pour un titre. On sait très bien qu'il doit se passer énormément de choses, et je sais que si je veux gagner ce titre, il faut que je gagne [la course]. Donc, on va travailler super fort vendredi, samedi, et surtout dimanche.

Quelle sera ton approche ce week-end ?

L'objectif est clair. Je n'ai qu'un but en tête, je n'ai clairement rien à perdre donc je vais naturellement faire de mon mieux, pour jouer la victoire. Évidemment, ce n'est pas la meilleure situation pour jouer le championnat mais c'est bien de ne pas avoir à être préoccupé. Quoi qu'il arrive, ça aura été une saison dure mais bonne. C'est all-in !

Tu sens que tu peux la gagner cette course ?

Déjà, on a le plus d'avoir un pneu un peu plus dur, surtout du côté gauche, et ça peut être une aide. Donc on verra bien mais je pense que voilà, de toute façon, avant de commencer un week-end c'est difficile de dire si on peut se battre pour la victoire.

Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia vont se disputer le trophée de Champion du monde à Valence

Quelles sont les leçons que tu retiens de cette année ?

Avant le début de la saison, on a eu de mauvaises nouvelles au sujet de la moto. Le début de la saison n'a pas été très bon, je me plaignais beaucoup parce qu'après énormément de temps pour trouver quelque chose sur le moteur, on n'avait rien trouvé. Je n'étais pas aussi concentré que je le devais. Puis j'ai eu une première moitié de saison très bonne. Dans la deuxième, je pense qu'on est restés au même niveau et que beaucoup de pilotes et d'équipes ont fait de gros progrès. On avait un peu le même niveau qu'en début de saison. J'a fait quelques erreurs mais je pense qu'on apprend quand on vit une saison difficile. Ce n'était pas idéal mais ce n'est pas si mal, on joue encore le championnat à la dernière course. Je vais retenir beaucoup de leçons de cette saison, elles seront utiles pour l'avenir.

Comment juge-tu la saison de Pecco Bagnaia ?

On parle toujours du niveau de la Ducati mais c'est toujours lui qui est devant. Évidemment, c'est un pilote de pointe. C'est bien de l'affronter pour la dernière course. On va avoir la dernière bataille de 2022 et faire la fête dimanche soir !

À quel moment de la saison as-tu vu qu'il pouvait revenir ?

Assez tôt dans la saison ! Avant Silverstone, ou juste après, Aleix [Espargaró] était beaucoup plus proche de moi, mais on voyait qu'il était super rapide. Je savais qu'il serait celui qui se battrait vraiment pour le championnat. J'ai essayé de faire de mon mieux.

Quel est le plus important, la course de dimanche ou le test de mardi ?

Évidemment, je suis vraiment impatient d'être à mardi parce que j'ai entendu de bonnes nouvelles. Mais la priorité est dimanche, et naturellement ça sera important d'apprécier cette course. Ma priorité sera vendredi, samedi et dimanche.

Tu avais l'œil qui brillait en parlant du test, tu as déjà pu regarder ce qu'il y a dans les cartons ?

Non, on ne va pas dire l'œil qui brille, mais on a fait des tests à Misano sur le moteur, je crois que c'était déjà la [deuxième] version. Cal [Crutchlow, pilote d'essais de Yamaha] a essayé une nouvelle version à Jerez, mais c'est vrai que c'est sur des circuits assez petits. [...] J'ai vraiment hâte d'essayer cette nouvelle moto parce qu'il n'y a pas que le moteur qui est important. La maniabilité de la moto, c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que la moto pèse beaucoup moins qu'en 2019, mais on sent qu'elle est beaucoup plus lourde. On verra ce qu'on peut faire mais déjà, avoir plus de puissance, c'est quelque chose de très important pour les courses.

Ta blessure au doigt va-t-elle te gêner ce week-end ?

Ce n'est pas très douloureux mais c'est tordu. Dans le pilotage, ce n'était pas un gros souci, j'ai pris des antalgiques. Ça sera encore moins un problème ici. Je vais être opéré cet hiver, pour avoir un doigt normal parce qu'il est assez bizarre !

Avec Basile Davoine