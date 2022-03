Quartararo veut "rester calme" après son retour au premier plan

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo est de retour à la première place. Deux semaines après un Grand Prix du Qatar très difficile pour lui et l'ensemble des pilotes Yamaha, le Champion du monde a emmené un doublé de la firme d'Iwata ce vendredi sur le circuit de Mandalika, plus favorable aux forces de la M1. Il préfère néanmoins rester prudent après une entame de week-end difficile à lire, entre la première séance disputé sur une piste partiellement humide et le drapeau jaune qui a empêché plusieurs favoris de réaliser un bon chrono à la fin des EL2.

"On n'a fait qu'une séance dans des conditions normales", a tempéré le pilote Yamaha. "On n'a pas fait de distance de course avec les pneus, je ne sais pas quels pneus utiliser. [...] Je trouve notre rythme très bon pour le moment et on est très constants, dons je pense qu'on a un gros potentiel pour la course, mais je préfère rester calme et bien travailler."

Il avait le sentiment qu'il pourrait prétendre au top 5 ce vendredi et sa première place dépasse légèrement ses attentes : "Mes sensations ont été bonnes et c'est ce que j'attendais aujourd'hui. Peut-être pas finir premier, mais être là, à deux ou trois dixièmes de la première place."

La journée avait démarré timidement pour le Français, modeste 16e en EL1 sur une piste séchante. L'après-midi n'a guère mieux débuté puisqu'il a été vite stoppé par un problème électronique, mais la deuxième partie de la séance lui a permis de retrouver des sensations similaires à celles du test organisé sur ce circuit au mois de février.

"En fait, ce matin je ne me sentais pas très bien sur les flaques. J'ai testé le dur à la fin et c'était un peu un désastre. Je n'avais pas de bonnes sensations. Cet après-midi, on a commencé avec la moto des tests et on avait une deuxième moto un peu différente à tester. On n'a pas eu le temps d'évaluer la moto des tests et on a immédiatement pris la piste avec de nouveaux réglages. On a dû s'arrêter avec cette moto parce que j'ai eu un problème électronique, mais les sensations étaient bonnes et je sens qu'on a le potentiel pour faire mieux."

Quartararo est "vraiment mauvais" dans les premiers virages

C'est surtout dans la première partie du circuit que Fabio Quartararo voit ce potentiel de progrès. Insatisfait de son pilotage, il estime qu'il devra prendre plus de risques dans le virage 2, une très rapide courbe sur la droite, pour avoir des chances de briller en qualifications.

"Je pense qu'on doit progresser dans le premier secteur, où je suis vraiment mauvais", a confié le Niçois, qui perd du temps dans tout un enchaînement : "Sincèrement il faut vraiment améliorer le premier secteur, les virages 2-3-4. Aujourd'hui, je pense qu'il nous manquait un peu de vitesse de passage et d'angle dans le [virage] 2, et en faisant mal le 2, je fais mal le 3 et le 4. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le virage 2 et essayer de progresser parce que même pour jouer la première ligne et la pole demain, il faudra vraiment améliorer ce secteur. Sinon, ça ne sera pas jouable."

Si la météo le permet, les autres pilotes auront également le potentiel pour rouler beaucoup plus vite samedi puisqu'ils ne sont pas encore au niveau qu'il avaient durant le test, avec une piste totalement gommée. "Pendant le test, on a roulé six dixièmes plus vite", a précisé Quartararo. "Je m'attendais à être rapide parce que j'ai fini deuxième à 0"014 de Pol dans le test, j'avais un très bon rythme et je sentais que la moto avait un gros potentiel. On a eu trois journées de tests mais les pneus ont changé, l'asphalte a changé..."

"Au cours du test, on a roulé durant trois jours et la piste était noire, avec la gomme des MotoGP", a-t-il ajouté. "Aujourd'hui, je me sentais un peu comme le premier jour. On a dû s'adapter un peu mais je me sens bien."

Quartararo est à l'aise malgré la forte chaleur redoutée par de nombreux pilotes. La température ambiante a dépassé les 30°C et celle de la piste a frôlé les 50°C, mais El Diablo, très attentif à cette question, pense que cela peut l'avantager : "Sincèrement, je pense que c'est bien qu'il fasse chaud parce que physiquement, je me sens très fort et je pense que sur la moto, on n'a pas vraiment de soucis pour gérer ça. Bien sûr, ça sera très dur mais je sens qu'on peut bien gérer."

"Je bois énormément parce que ce sont des conditions vraiment difficiles", a-t-il précisé. "Je pense qu'il faut s'habituer, c'est pareil pour tout le monde. C'est important de rester concentré, de ne pas faire d'erreur, ne pas rester très longtemps dehors, [ce qui fait] transpirer. Je pense que l'hydratation est la chose la plus importante sur ce circuit."