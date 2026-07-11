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Quartararo retrouve ses réglages et de bons résultats

Fabio Quartararo a renoué avec des réglages familiers ce samedi au GP d'Allemagne. L'effet s'est immédiatement fait ressentir, avec une deuxième ligne et un point dans le sprint, même si sa Yamaha ne le satisfait toujours pas.

Vincent Lalanne-Sicaud
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Un week-end mal embarqué se mue en l'un des meilleurs de la saison pour Fabio Quartararo. Vendredi, le Français était un lointain 15e au Sachsenring, et il se disait surtout "scotché" par le cinquième temps de Jack Miller, près de quatre dixièmes plus rapide que lui avec une Yamaha identique.

Ce samedi, Quartararo a pris la deuxième place de la Q1, ce qui lui a permis de rejoindre Miller en Q2… où il a largement dominé l'Australien, relégué à 0"398. Quartararo a signé le sixième temps des qualifications, ce qui lui a permis d'atteindre les deux premières lignes pour la troisième fois de l'année après Goiânia et Le Mans.

L'intéressé reconnaît qu'il a vécu des qualifications "bien meilleures que prévu". "L'objectif sincèrement, c'était d'essayer de passer en Q2 même si je savais que c'était compliqué", a reconnu Quartararo face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Et là, on a fait le job parce que franchement, mettre quatre dixièmes à Jack, alors que c'est lui qui nous mettait quatre dixièmes hier, c'était un gros changement."

Quartararo a pu faire ce bond en avant grâce à des changements sur sa moto : "Je n'étais pas inquiet mais un peu. J'ai fait un bon chrono hier, selon moi, selon mes sensations sur la moto. Être à quatre dixièmes, surtout sur un tour, c'était très bizarre."

"Je savais que les réglages que je voulais hier allaient aider, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Dès le début, j'ai trouvé le rythme, et dans le tour de qualifications j'ai été plus rapide."

Fabio Quartararo retrouve le sourire au Sachsenring.

Fabio Quartararo retrouve le sourire au Sachsenring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En quoi consistent ces changements ? Pas de recette miracle chez Yamaha, au contraire même, puisque Quartararo a retrouvé des réglages familiers après des expérimentations infructueuses vendredi. Le champion du monde 2021 en revient toujours au même constat : sans évolution sur la moto, la meilleure base possible a déjà été trouvée.

"On a fait un pas en avant parce que je voulais une moto un peu différente hier, mais on ne l'avait pas essayée. On l'a essayée ce matin et c'était clairement, clairement mieux, dans les sensations et quelques domaines qui me posaient de grosses difficultés. On va garder cette moto pour demain et essayer de maximiser les 30 tours que l'on aura."

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"Finalement, aujourd'hui on a utilisé le setting que j'aime bien, que je voulais utiliser et je me suis senti mieux", a précisé Quartararo. "En fait, on essaie toujours de trouver des choses avec le setting, et je pense qu'il faut arrêter d'essayer de trouver de la performance dans le setting parce que de septembre 2025 à maintenant, on n'a fait que ça. Et je pense que notre base, on l'a déjà et qu'il faut essayer de faire le maximum avec ce qu'on a."

De meilleurs résultats mais pas de plaisir

Lors du sprint, Quartararo n'a pourtant pas pu garder sa sixième place longtemps. Pecco Bagnaia et Jorge Martín l'ont doublé dès le premier tour, puis Pedro Acosta en début de course. Il a pu s'accrocher à la neuvième place et prendre un point. Ce n'est que la cinquième fois en 11 sprint qu'il se classe dans les points cette année.

"Je pense qu'on a fait un bon départ, on a fait une belle course. On a un petit peu de mal au début, mais après je pense que c'était assez bien. On a eu du mal un petit peu surtout au début comparé aux autres. Le grip était vraiment en dessous, mais je pense qu'on a fait le job."

Fabio Quartararo a décroché le meilleur résultat possible lors du sprint au GP d'Allemagne.

Fabio Quartararo a décroché le meilleur résultat possible lors du sprint au GP d'Allemagne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Je savais que Martín, Pecco et Acosta avaient un meilleur rythme que moi, surtout en course, où on sait qu'on surchauffe beaucoup le pneu pour faire des chronos", a rappelé Quartararo. "Je pense que c'était une bonne journée. On en veut évidemment plus, mais je pense qu'avec ce qu'on avait, c'était le mieux possible."

Quartararo était néanmoins "vraiment en galère" avec son pneu avant, ce qui annonce un plan assez prudent pour la course : "Dur-medium, essayer de survivre, surtout dans les premiers tours avec peu de grip. Ensuite, je dirais qu'après quelques tours, je pourrai rouler à mon rythme et comprendre où on pourra finir."

"On va essayer de faire le max, mais c'est surtout dans les trois-quatre premiers tours qu'on va être en difficulté", a prévenu Quartararo, qui continue à subir les limites de Yamaha : "En fait je souffre beaucoup. Je ne prends pas vraiment de plaisir."

"Quand on voit les autres s'échapper dans le secteur 2 parce qu'ils ont plus de grip et de turning... Je ne prends pas vraiment le plaisir que j'aimerais. Mais je me suis amusé en qualifications. Il faut améliorer ça mais on ne peut pas trouver de solution."

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