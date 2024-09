Quartararo et Rins divisés sur l'efficacité du moteur Yamaha 2025

Après avoir utilisé son nouveau châssis dès vendredi au GP de Saint-Marin, Yamaha avait principalement une nouvelle version de son quatre cylindres en ligne à évaluer ce lundi au test de Misano. Décrit comme "la base du moteur 2025" par Álex Rins, ce moteur n'a pas véritablement convaincu son coéquipier, Fabio Quartararo.

Lorsque le Français a été interrogé sur ce que cette nouveauté apportait, sa réponse a été cinglante. "Pour le moment, rien ! [rires] On essaie de travailler, notamment parce que la connexion avec l'accélérateur est différente", a détaillé Quartararo, estimant qu'il était nécessaire de peaufiner les réglages : "C'est plus direct donc on doit comprendre comment vraiment rouler avec. Normalement, il était plus prévu pour 2025."

Le son de de cloche était tout autre à l'opposé du garage Yamaha, puisque Rins a montré un certain enthousiasme. "C'était assez bon", a-t-il souligné, constatant un gain au tour assez spectaculaire : "Sincèrement, en n'utilisant que ce nouveau moteur, j'ai amélioré mon rythme de 0"5 à 0"7, donc c'était incroyable. Tour après tour, je me suis habitué à la moto, j'ai testé des réglages, et c'était aussi positif."

"J'ai vu une très grosse différence en termes de motricité", a ajouté Rins, visiblement plus à l'aise que Quartararo pour gérer l'accélérateur.

L'Espagnol a ajouté que Yamaha avait "beaucoup de choses" à tester ce lundi, et notamment des réglages liés au châssis, tandis que Quartararo, qui s'exprimait à la mi-journée, évoquait la possibilité d'évaluer une nouvelle fourche dans l'après-midi. Le programme du jour prévoyait également l'essai d'une nouvelle carcasse du pneu avant apportée par Michelin, que tous les pilotes ont eu à évaluer.

Dovizioso présent dans le stand Yamaha

Cal Crutchlow étant toujours sur la touche en raison de complications après une opération du poignet, Quartararo et Rins étaient les seuls en piste pour Yamaha ce lundi, mais Andrea Dovizioso a encore été aperçu dans le garage de la marque. L'Italien, qui a participé à un test pour Yamaha il y a trois semaines, semble caresser l'idée de devenir pilote d'essais à temps, ce qui ne déplairait pas à Quartararo.

"Cal a des problèmes dans sa convalescence mais Dovizioso a une grande expérience en MotoGP. Il a gagné beaucoup de courses avec Ducati, donc je pense que [pour l'équipe] c'est l'un des meilleurs anciens pilotes − ou l'un des meilleurs pilotes, je ne sais pas comment dire ! − à avoir. Il est très précis dans ses commentaires."

"Dans les tests que l'on a faits ici à Misano [il y a trois semaines], il était assez rapide en considérant le peu de tours qu'il a faits avec la moto, donc je pense que c'est bien qu'il soit proche de nous."

