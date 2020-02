Quartararo satisfait après une journée "pas facile"

Alors qu'il n'avait jamais quitté le sommet de la feuille des temps lors des trois journées d'essais en Malaisie, Fabio Quartararo a dû se contenter de la huitième place ce samedi au Qatar. Une performance qui le voit fermer la marche des Yamaha, à deux dixièmes de Valentino Rossi, septième. Si, sur le papier, cette performance peut sembler décevante, le Niçois affichait un léger sourire en fin de journée, au moment de s'exprimer face à la presse. Quartararo ne s'est en effet pas concentré sur le rythme sur un tour, et a préféré enchaîner les boucles afin de se préparer au mieux pour le premier Grand Prix de la saison, le 8 mars.

"Je ne m'attendais pas à être content d'être huitième mais oui. Aujourd'hui n'a pas été facile, nous avons travaillé sur le rythme [de course] et nous devrons faire un pas en avant demain, mais déjà je ne me sens pas si mal sur la moto. C'est très bien car nous savons que la première course sera ici et nous faisons de petits pas en avant", a-t-il déclaré au micro du site officiel du MotoGP.

"El Diablo" souhaite ainsi poursuivre dans la même veine au cours des deux dernières journées d'essais organisées à Losail. S'il avait titillé le chrono très rapidement en Malaisie, il compte bien se montrer plus discret sur les tablettes au cours de ces trois journées qatariennes, car la victoire se joue bien le dimanche et non pas le samedi. S'il a réussi à signer six poles positions en 2019 pour sa première saison en MotoGP, il n'a jamais eu l'occasion de se présenter sur la marche centrale du podium après une course...

"Comme je l'ai dit en Malaisie, nous avons fait des time attacks mais le but était de travailler sur le rythme [de course]. Nous avions un bon rythme mais pas le meilleur, et ici nous nous sommes un peu améliorés. Je suis très content de ça, demain nous continuerons sur la même direction et après-demain aussi. L'an dernier nous avons eu des poles mais pas de victoires, donc pour cette année on aimerait inverser ça ! Mais bien sûr il faudra travailler très dur."