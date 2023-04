Quartararo a "sauvé les meubles" après l'attaque du "kamikaze" Nakagami

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo espérait mieux du Grand Prix d'Argentine, mais il a pu sauver une septième place inattendue après un début de course difficile. Neuvième après les premiers virages, il a fait les frais d'une attaque agressive de Takaaki Nakagami et a dû ouvrir sa trajectoire, pour la reprendre à une lointaine 16e position.

La course de Quartararo n'était pas pour autant terminée. S'il lui a fallu sept tours pour gagner deux positions, il a ensuite été en mesure d'enchaîner les dépassements : dans les douze boucles suivantes, il a avalé sept de ses adversaires, dont Pecco Bagnaia qui était parti à la faute. Le pilote Yamaha a vu l'arrivée au septième rang, dans la roue de Jack Miller.

"Jusqu'au virage 7 c'était assez bien, j'avais fait un bon début de course mais après, Taka est rentré un peu comme un kamikaze dans ce virage", a commenté Quartararo sur Canal+. "J'ai eu un peu de mal à dépasser le premier groupe que j'avais devant, et après j'ai réussi à vraiment avoir un bon rythme, et je pense que c'est le positif que l'on doit prendre de ce week-end. On avait un bon rythme sous la pluie."

Nakagami n'a reçu aucune sanction de la part des commissaires de course et alors que les pilotes espéraient plus de constance dans les décisions, Quartararo peine à comprendre celle qui a été prise ce dimanche : "Quand il y a toujours quelqu'un qui te casse les couilles au premier virage pour rien, c'est..." a lâché le Français, frustré, lors de sa rencontre avec les journalistes. "Faire ce genre de manœuvre... On dirait que c'est le dernier tour, ça ne l'est pas."

"Je ne comprends pas ce qu'ils font, sincèrement", a-t-il détaillé. "J'ai regardé la course du Moto3. Au virage 6 ou 5, Ayumi [Sasaki] a fait un dépassement qui pour moi était très propre, mais il eu un léger contact, ce qu'on fait tout le temps en MotoGP, et il a été pénalisé d'une seconde. [Nakagami] a détruit ma course en un virage et il n'y a rien eu. Je ne sais pas, ce sont les mêmes personnes qui font ces choses mais un changement s'impose, c'est certain."

Un bon rythme de course sous la pluie

Alors que la plupart des signaux étaient négatifs depuis le lancement de la saison au Portugal et même s'il n'a pas pu exploiter pleinement son potentiel ce dimanche, Fabio Quartararo peut enfin voir du positif dans son rythme de course, en particulier dans la dernière partie, quand il était l'un des plus rapides en piste avec Johann Zarco.

"Je pense qu'on avait les mêmes chronos que ceux de devant. Je sens qu'en fin de course, comme tout le monde il me manquait un peu de pneu. Il y a du positif à prendre sur cette course, surtout que sous la pluie, à part à Mandalika, je n'ai jamais vraiment fait de bon résultat. Ici, je pense qu'on a quand même sauvé les meubles."

"C'était vraiment bon. J'ai vu que l'équipe était plutôt contente", a-t-il ajouté, estimant qu'un top 5 aurait été à sa "portée" sans le contact avec Nakagami. "Ce n'est pas habituel de voir mon chef mécanicien aussi content, donc je suppose que mon rythme était assez bon. Avec tous les dépassements, etc... Il n'y a pas eu tant de chutes devant moi. Je pense qu'on peut retenir du positif du rythme que l'on avait sous la pluie."

Les neuf points pris ce dimanche signifient que Fabio Quartararo quitte l'Argentine à la dixième position au championnat, avec 23 points de retard sur Pecco Bagnaia, grand perdant de la journée avec sa chute, et 32 sur le leader Marco Bezzecchi. El Diablo ne veut pas songer à ces écarts pour le moment, seulement quatre des 42 courses au programme cette saison ayant été disputées.

"Il reste encore énormément de courses, donc je ne pense pas au championnat dès maintenant. En tout cas, je sais que tous les points que l'on peut prendre, il faut les prendre, et il faut donner son maximum. Même si ce ne sont pas les positions que j'espère en ce moment, finir septième ou huitième... Je pense qu'il faut prendre le positif et faire le maximum sur toutes les courses."

"Je vais rentrer en Andorre, chez moi, me préparer. Je vais essayer de préparer la [prochaine] course le mieux possible pour essayer de faire un meilleur résultat aux États-Unis", a conclu le Champion du monde 2021.