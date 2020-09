Quartararo surpris d’être encore en tête du championnat

Après avoir dominé les deux manches de Jerez, Fabio Quartararo a marqué le pas dans la série de trois courses disputées à Brno puis au Red Bull Ring, avec une septième place pour meilleur résultat. Il est surpris d’avoir conservé la première place du championnat, avec trois points d’avance sur Andrea Dovizioso.

"Sincèrement, j’ai encore du mal à croire qu’après trois mauvaises courses, nous sommes encore en tête du championnat," a déclaré le Français avant le début du Grand Prix de Saint-Marin. "C’est fou. Mais je suis vraiment content d’être à Misano, j’ai eu une très bonne course l’an dernier. Tout s’est bien passé l’an denier, les performances étaient là, je me suis battu pour la victoire jusqu’au dernier tour, et nous verrons pour cette année. Je suis confiant parce que j’aime cette piste, je m’y sens bien."

Quartararo a été confronté à plusieurs problèmes sur sa Yamaha en République Tchèque et en Autriche. Au Grand Prix de Styrie, il a eu des soucis de freins en début de course, alors que Brembo lui avait conseillé de passer sur des étriers différents, ce qu’il n’a pas souhaité faire. Le pilote Yamaha SRT s’attend à ce que Misano convienne mieux à sa M1 mais il a conscience que les problèmes sont toujours présents.

Lire aussi : Valentino Rossi dément encore toute rumeur de retraite

"[Nous avons] eu beaucoup de soucis en Autriche," explique Quartararo. "Nous avons eu beaucoup de mal. Nous avons encore ces problèmes, mais [Misano] convient mieux à la moto que l’Autriche. Donc nous devrons nous adapter rapidement et trouver comment contourner ces problèmes. Il y a des changements à faire sur l’électronique, mais nous verrons ce qui sera possible. Je suis confiant parce que j’aime cette piste et que l’an dernier, elle a été très bonne pour nous."

Maverick Viñales estime de son côté que le comportement de la Yamaha était "fantastique" au Red Bull Ring, après avoir fait un pari dans ses réglages pour la course. L’Espagnol se montre confiant pour Misano.

"Je me sens vraiment bien," explique Viñales. "Les trois dernières courses me motivent pour tout donner, continuer à m’entraîner et progresser. Nous savons que nous pouvons décrocher de bien meilleurs résultats. En fait, je me sens prêt à prendre la piste et à faire de mon mieux à chaque fois. Je suis vraiment serein et je pense que la moto marchera bien ici aussi. Et en Autriche, la moto était fantastique au cours du deuxième week-end, je n’ai pas eu le moindre problème."

"Une erreur en qualifications m’a peut-être fait perdre un dixième, ce qui m’a privé de la première ligne. Mais le reste était fantastique. Je suis dans le bon état d’esprit, je sais que nous avons un gros potentiel, mais il faut le concrétiser en piste."