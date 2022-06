Quartararo surpris d'être si haut : "J'ai débranché mon cerveau"

Charger le lecteur audio

C'est un Fabio Quartararo malade, aux petits yeux et ne pouvant s'empêcher de tousser, qui s'est présenté en conférence de presse à l'issue des qualifications, mais ce rhume ne semble en rien l'affecter sur sa moto. Le Champion du monde a en effet été l'un des rares, avec Aleix Espargaró, à s'immiscer dans la lutte entre les pilotes Ducati pour les premières places de la grille de départ, avec succès puisqu'il a décroché une deuxième place quasi inespérée après les essais et même après son premier relais en Q2, puisqu'il n'occupait que la sixième position, bien loin du futur poleman Pecco Bagnaia.

"Je pense qu'on est un peu habitués à voir toutes les motos italiennes sur les trois premières lignes !", s'est amusé Quartararo. "Je suis plutôt content parce que vendredi et samedi matin, on n'était pas capable de jouer le top 5 en pneus neufs et en qualifications, j'ai un peu débranché mon cerveau et essayé de faire le meilleur tour possible. La deuxième place est bonne et le rythme était aussi bon avec les deux pneus en EL4. Je pense que quel que soit le choix [de pneus], on aura un bon potentiel pour la course."

Quartararo espère en effet jouer la gagne, sans avoir de véritable certitude sur son principal rival : "C'est dur à savoir parce que même à Barcelone la dernière fois, je ne m'attendais pas à avoir ce rythme. Le dimanche, après le Moto2, on peut toujours avoir des surprises. Aujourd'hui on avait un petit plus. Aleix [Espargaró] est très, très fort dans les premiers tours et il a peut-être une petite baisse après. Johann [Zarco] est aussi très rapide selon moi. Je pense qu'il y aura quatre ou cinq gars qui seront dans le coup."

Fabio Quartararo hésite encore entre le pneu medium et le pneu dur, le premier offrant plus de stabilité mais le deuxième étant plus à même d'encaisser la forte chaleur attendue dimanche : "Maintenant c'est 50-50. Je pense que ce sont deux pneus qui imposent des courses différentes, mais les deux ont un bon potentiel pour jouer les premières places donc je pense que les deux pneus peuvent fonctionner et que ça sera 50-50 sur la grille demain entre ces pneus."

Quartararo est également revenu sur l'étonnant problème rencontré en EL3. Après son souci de combinaison ouverte à Barcelone l'an dernier, c'est cette fois sa visière qui s'est arrachée après qu'il ait regardé derrière lui. Le Niçois a reconnu qu'il avait mal fermé sa visière et que cette dernière a été soulevée par le vent.

"J'aime toujours être le premier à faire des choses bizarres ! Je pense que je ne l'ai pas vraiment refermée, il y avait quelques pilotes devant moi, je savais qu'Aleix était rapide et la visière s'est soulevée puis arrachée. Je pense que c'est un peu de ma faute."