Quartararo en tête à Sepang : "Cette journée ne compte pas"

Fabio Quartararo a repris ses bonnes vieilles habitudes en se montrant ce vendredi le plus rapide en piste, à l'occasion des premiers essais officiels à Sepang. Une façon pour lui de se rassurer et de se prouver qu'il n'avait rien perdu de ses automatismes de pilotages avec la puissante MotoGP, mais une journée presque pour du beurre avant le plat de résistance au programme pour lui demain.

"C'était très positif de remonter sur la moto et de faire de bons temps, mais évidemment, cette journée ne compte pas. Qu'on soit premier ou dixième, ça ne fait pas de différence", assure le pilote Petronas auprès du site officiel du MotoGP. "Une première journée sur la moto de 2019, juste pour se réhabituer à la MotoGP. Aujourd'hui les chronos ne comptent pas vraiment, mais ça fait toujours plaisir de remonter sur une MotoGP et de se sentir bien."

Il s'est senti bien à n'en pas douter, car en plus d'avoir multiplié les tours en 1'59, en fin de matinée Quartararo a signé le meilleur temps du jour en 1'58"945. Pourtant, ce n'est pas cette performance qui accapare ses pensées, mais bien ce qui l'attend ces deux prochains jours. "Demain je vais monter sur la moto de 2020. J'ai vraiment hâte, parce que j'attends ça depuis novembre !" annonce-t-il. "C'était le plan de rouler sur la moto de 2019 aujourd'hui. Maintenant, je n'ai pas de montre mais je regarde mon téléphone toutes les heures dans l'attente de tester la nouvelle moto et de voir pour la première fois quelles sont mes sensations avec elle !"

Prendre le temps de découvrir la nouvelle moto

Doté cette année d'une moto officielle, au contraire de son coéquipier, Quartararo va donc pouvoir mener le même type de programme que Maverick Viñales et Valentino Rossi avec la toute dernière version de la M1. "On a deux jours. C'est une moto totalement différente, je vais donc devoir l'apprendre. Demain il faudra rester calme, même si on n'est pas rapides, parce que ce qu'il faut c'est prendre les sensations avec la moto, tout comprendre. On aura bien sûr besoin de temps. On ne sera pas super rapides demain, mais le plus important sera d'identifier chaque problème et chaque point positif de cette moto factory", prévient-il.

"Pour l'instant, je suis vraiment concentré sur le fait d'avoir des sensations plus que sur le fait de faire des chronos demain", poursuit le jeune Français, qui aura un seul exemplaire de cette moto. "À voir la vitesse de pointe de Valentino, elle semble bien. Il faut juste qu'on voie comment est le châssis et quelle est l'agilité de la moto, mais je suis très impatient et motivé."

"Le moteur est différent par rapport à la moto de 2019 et la moto semble avoir un peu plus de vitesse de pointe, mais le châssis on ne sait pas. Demain je vous dirai exactement quelles sont mes sensations. J'espère avoir les mêmes sensations avec le châssis que sur la moto de 2019 mais avec la puissance de 2020 !"

Vidéo sur le même sujet