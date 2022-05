Quartararo a tout donné : "Il manquait juste du moteur"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo avait peu d'espoirs pour le Grand Prix d'Italie après une entame de week-end difficile. Parti sixième, le Français est vite remonté à la troisième place, avec les pilotes VR46 devant lui. Il a pris l'avantage sur les deux Italiens mais un troisième, Pecco Bagnaia, est passé devant lui. Le pilote Ducati a creusé un petit écart mais Quartararo est resté à environ une seconde, pour prendre une deuxième place encore inespérée il y a quelques heures.

"Pour moi c'était la meilleure course que j'ai jamais faite parce que j'ai été mal tout le week-end", a déclaré le Français au micro de Canal +. "Je ne me sentais pas bien sur la moto et en course, on est partis avec la même base que d'habitude. J'ai tout donné, j'ai fait des dépassements. Je ne sais pas comment j'ai fait ça ! Je perdais l'avant, je perdais l'arrière et j'arrivais quand même à doubler donc sincèrement, c'était la plus belle course que j'ai jamais faite."

"Sincèrement, c'est comme une victoire", a-t-il ajouté. "Je considère que c'est une course magnifique. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux mais ça fait du bien de terminer sur une bonne note, surtout dans un week-end comme celui-là. Il fallait être là le Jour J et on l'a fait."

Quartararo estime qu'il ne pouvait pas prendre plus de risques : "Je me suis mis vraiment à la limite. Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je me calme un petit peu parce que j'étais vraiment au dessus de la limite, mais j'ai quand même réussi à faire une très bonne course. Sincèrement, je suis vraiment très content."

Un léger manque de puissance

Dans la dernière partie de la course, l'écart entre Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo faisait le yoyo autour de la seconde, pour se réduire dans les portions les plus tortueuses où la Yamaha fait merveille, avant d'augmenter dans la ligne droite favorable à la puissante Ducati.

Quartararo estime que c'est ce déficit qui a fait pencher la balance du côté de Bagnaia : "Il manquait juste du moteur. Pour moi, j'étais un peu plus rapide partout mais dans la ligne droite et à l'accélération, il nous manquait de la puissance. C'est là qu'il nous reprenait tout."

Pecco Bagnaia devant Fabio Quartararo

"En fait, c'est bizarre parce qu'avant d'arriver ici, le plus gros problème était la vitesse de pointe", a-t-il précisé sur le site officiel du MotoGP. "Vendredi et samedi, je ne me suis pas du tout plaint de la vitesse de pointe parce qu'il y avait des problèmes beaucoup plus gros que ça. C'était bien de ne pas penser à la vitesse de pointe."

"J'ai abordé la course sans confiance et on s'est dit 'OK, on repasse sur la moto de base du début d'année et on verra ce qu'il se passera.' Et ça s'est bien passé : dès le début, je pouvais vraiment freiner fort et je sentais l'avant. Si je sens l'avant, je sais que même si la moto a un peu de mal, je peux être super rapide, et c'est ce qu'il s'est passé."

Le carénage apporté par Yamaha n'était pas efficace

Les problèmes plus importants évoqués par Fabio Quartararo était en fait au nouveau carénage apporté par Yamaha pour cette course et destiné à améliorer la vitesse de pointe. Si de maigres progrès ont été constatés sur ce front, cette évolution troublait le comportement de la moto dans les autres portions du circuit et El Diablo n'avait "aucune confiance" avant le départ. Son équipe finalement décidé de disputer la course avec l'ancienne version, un choix payant.

"Tout au long du week-end je ne me suis pas senti bien sur la moto", a précisé Quartararo en conférence de presse. "On avait un nouveau carénage qui nous a perturbés tout le week-end, je ne sentais pas bien. On pensait que de petites différences sur le carénage ne pouvaient pas causer le problème. On a décidé de repasser sur la moto standard pour la course. On a perdu un peu de vitesse de pointe, mais quand on avait l'aspiration ce n'était pas mauvais."

Devoir abandonner cette nouveauté était un aveu d'échec pour Yamaha, mais Quartararo se satisfait de cette décision : "Évidemment, quand on a des nouveautés on s'attend à ce que ce soit mieux. Depuis le début de la saison, j'attendais que ce carénage apporte plus de vitesse de pointe. En fait, c'était un peu mieux en vitesse de pointe, mais il faut mesurer le positif et le négatif, et le carénage avait beaucoup plus de négatif que de positif."

"On a été malins avec l'équipe de se dire 'ok, c'est bien parce qu'on est 1 km/h plus rapides mais on doit revenir à l'ancien parce qu'on perd beaucoup trop dans les autres domaines.' Je pense que c'était une bonne décision de revenir à quelque chose de sûr. Évidemment, c'est décevant mais on savait que l'ancien carénage fonctionnait bien."