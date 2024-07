Quartararo voit Yamaha à "quelques mois" de revenir sur Aprilia et KTM

Les concessions principalement accordées à Yamaha et Honda n'ont pas encore eu d'effets concrets sur les performances. Un rééquilibrage était prévu pour la reprise après la pause estivale mais chaque marque va rester dans la même catégorie, les constructeurs japonais n'ayant pas décroché des résultats suffisamment bons pour perdre certains des avantages qui leur ont été accordés.

Pour Yamaha et Honda, les résultats ont même été moins bons dans la première partie de saison qu'en 2023, avec un nombre de points inscrits plus faible, mais Fabio Quartararo estime que ces chiffres bruts ne reflètent pas l'évolution en interne. Yamaha a mis en place d'importants changements dans son organigramme, avec un nouveau directeur technique, Max Bartolini, piqué à Ducati, et l'arrivée d'un autre ponte de la marque italienne, l'aérodynamicien Marco Nicotra.

Le Champion du monde 2021 voit donc Yamaha réduire l'écart, peut-être pas avec Ducati mais au moins avec les deux autres marques européennes, et il pense que cela se concrétisera en résultats avant la fin de la saison. "Je pense que la mentalité et la manière dont on travaille depuis l'arrivée de Max a beaucoup changé", a souligné Quartararo.

"On a testé de nombreuses choses et je pense que l'on a commencé la saison très, très loin par rapport aux constructeurs européens et le résultat que l'on obtient est le même mais j'ai le sentiment que nous nous rapprochons – pas de Ducati, mais d'Aprilia et KTM. Je crois que nous nous rapprochons et que nous avons besoin d'encore quelques mois pour vraiment être plus proches."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans ce contexte, Fabio Quartararo presse Yamaha pour bénéficier de nouveautés au plus vite. Le Français avait déjà jugé inutile de basculer dès à présent les ressources sur le règlement 2027 et il estime même nécessaire de ne pas penser à 2025 pour le moment, pour tirer profit des aides accordées à Yamaha : "Je pense qu'au final, avec ce que l'on construit actuellement, avec les concessions, on ne pense pas vraiment à l'an prochain."

"On peut vraiment faire des progrès chaque mois si l'on a un nouveau moteur, un nouveau châssis, donc au final, ce n'est pas vraiment un focus sur la moto de l'an prochain, car nous avons la liberté d'amener un nouveau moteur non pas sur chaque course, mais de pouvoir changer ses specs. On se concentre donc sur le court-terme et pas 2025. Mais il y a déjà de nombreuses choses en route chez Yamaha dont je pense qu'elles seront vraiment super."

Les concessions permettent en effet à Yamaha de faire évoluer son moteur en cours d'année, ce qui est interdit aux marques européennes. Les pilotes ont pu tester deux nouvelles versions à Valence entre les courses du Mugello et d'Assen et la moins évoluée des deux a été introduite en course à Assen.

"L'autre fonctionne mieux et ce sera vraiment positif", a souligné Quartararo, qui attend ce moteur en course dans quelques semaines... mais aussi d'autres changements sur sa moto : "Ce n'est qu'une chose, mais il y a de nombreuses, nombreuses choses que nous devons faire progresser, et je pense qu'avec les données que nous avons de la première moitié de saison et la compréhension du moteur sur huit ou neuf courses depuis le début de la saison, cela fera que ce sera positif."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le rythme de développement est soutenu et Quartararo a été très sollicité dans les semaines précédent la trêve estivale, entre courses, tests et opérations promotionnelles, mais cette marche en avant est temporairement interrompue puisque les tests sont rigoureusement interdits pendant le mois de juillet, même avec les concessions.

Cette pause arrive au bon moment pour Quartararo, ravi de souffler avant la reprise du championnat dans une semaine à Silverstone : "Pour être franc, je suis content de pouvoir un peu me reposer, car je pense qu'entre le Mugello et Assen, où il y avait aussi trois semaines, nous ne nous sommes pas reposés une seconde. J'ai eu quatre jours de repos et c'était dur. Maintenant, j'ai aussi besoin d'une semaine."

Avec Guillaume Navarro