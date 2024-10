La Yamaha sautillante de Quartararo touchée par un souci d'embrayage

C'est l'une des (nombreuses) images marquantes de la journée à Phillip Island. Entre la pluie de la matinée, les animaux traversant la piste et les diverses chutes, on a aperçu la Yamaha de Fabio Quartararo faire des bonds pendant les Essais. Et alors que l'on peut parfois estimer que les pilotes, très sensibles à la moindre secousse, exagèrent en mimant des vibrations, les gestes du Français qui évoquaient plus un marteau-piqueur qu'une moto étaient cette fois réalistes, puisque le ralenti a clairement montré la roue se soulever du sol !

Quartararo a décrit une séance "plus que difficile", surtout que Yamaha a mis du temps à identifier la source du souci. "On a eu un problème sur la moto, donc on a dû revenir aux stands, ressortir, rentrer, ressortir, rentrer...", a expliqué le champion du monde 2021 , qui a détaillé la cause des soucis : "C'était l'embrayage".

"Quand on a pris un medium neuf, ça sautait. Je suis rentré au garage. On pensait que ça venait du pneu, on est passés sur le tendre. Ça faisait la même chose, donc on a changé de moto. C'était une nouvelle moto, que l'on n'avait jamais testée. Elle était assez bonne mais il nous a manqué beaucoup de tours pour être vraiment à 100%."

"La moto [qui avait le problème] sautait beaucoup", a expliqué Quartararo. "Ce n'était qu'en entrée de courbe, quand je rétrogradais, pour moi c'était le plus gros. Même quand la moto fonctionnait bien, il m'a fallu quelques tours pour être en confiance. C'était une séance un peu chaotique."

Des performances encourageantes

Même s'il a "perdu beaucoup de temps en piste", par ailleurs très limité ce vendredi puisque la première séance de la journée a été annulée en raison de la pluie, Fabio Quartararo a pu trouver un bon rythme et prendre la 11e place, à quinze petits millièmes de la Q2 et de la dixième place occupée par son coéquipier, Álex Rins. Il se félicite d'une Yamaha plutôt performante à Phillip Island.

"Elle fonctionne assez bien. Je ne dirais pas à la perfection, mais nous sommes légèrement meilleurs qu'au Japon. Je pense que nous avons beaucoup de petites choses à ajuster mais je me sens mieux qu'il y a deux semaines. J'espère que nous aurons de bonnes qualifications."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je pense que c'est un circuit intéressant pour nous, surtout pour le wheeling", a-t-il ajouté, voyant des progrès nécessaires dans la dernière partie du tour. "Après, on a plein d'autres points sur l'antipatinage où il faut s'améliorer. Je pense que ce n'est pas si mal."

Quartararo croit ainsi en ses chances de se qualifier en Q2, même s'il fera face à une sérieuse concurrence dans la première partie des qualifications : "S'il ne pleut pas, j'espère qu'il y aura un peu plus d'adhérence en piste, ce qui pourra aider. Je pense qu'on aura la possibilité d'entrée en Q2."

"Après, j'ai Acosta, Miller, Johann [Zarco] était très vite...", a précisé Quartararo, dressant une liste à laquelle on pourrait ajouter Enea Bastianini. "On sait que la Q1, c'est tout le temps un peu la foire. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Je sais que je me sentais assez bien. Aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de tours, malheureusement, mais je pense qu'on a été assez performants."

Les photos de la première journée au GP d'Australie