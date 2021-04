Quartararo et Zarco unis pour "un des meilleurs moments" de leur carrière

Dans l'Histoire des Grands Prix, on n'a vu que 14 fois plusieurs pilotes français partager un podium, en grande majorité durant les glorieuses années 1980 des représentants tricolores en 250cc. C'est à cette époque-là que quelques doublés (victoire et deuxième place) sont entrés dans les tablettes, mais jamais encore cela n'avait été observé dans la catégorie reine.

Il faut même remonter à 1954 pour trouver trace de ce qui était jusqu'à présent le seul double podium de pilotes français dans la catégorie principale, obtenu à Reims lors de la victoire de Pierre Monneret, avec la troisième place de Jacques Collot. Soixante-sept ans plus tard, et 11 ans après le double podium de Jules Cluzel et Mike di Meglio obtenu sur ce même circuit de Losail au Grand Prix 250cc, il était plus que temps de faire à nouveau vibrer la corde sensible des fans français, qui s'ils cherchaient une façon de se remonter le moral à l'entrée dans le troisième confinement, ne pouvaient rêver meilleurs animateurs pour cette soirée dominicale.

Fabio Quartararo et Johann Zarco sont donc entrés dans l'Histoire en ralliant l'arrivée du Grand Prix de Doha premier et deuxième. Ça valait bien une Marseillaise entonnée vaillamment sur le podium, et tant pis pour les larmes qui avaient bien envie de venir arroser une victoire si particulière aux yeux du jeune Fabio.

"Franchement, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais quand j'ai entendu Johann chanter l'hymne français, toute l'émotion que j'avais c'était de rire !" admet le pilote Yamaha auprès du site officiel du MotoGP. "La Marseillaise n'est pas une chanson facile à chanter, mais je n'étais pas trop faux !" se juge le plus mélomane des pilotes. "Mais il est timide ! Il gagne la course et il est malgré tout timide pour la chanter. Alors je l'ai poussé et au final on a uni nos deux voix sur le podium."

Heureux pour son aîné, Fabio Quartararo voit dans ce résultat global une raison de plus de placer ce Grand Prix parmi les grands moments de sa jeune carrière. "Il y a dix jours, Claude Michy nous a demandé ce qu'on ferait si on était en bagarre l'un contre l'autre dans le dernier virage. Heureusement, j'avais quelques mètres d'avance sur Johann ! C'est en tout génial d'être tous les deux sur le podium", se réjouit-il. "Ça a été un super moment ensemble et avoir partagé ce podium avec Johann en fait l'un des meilleurs moments de ma carrière."

"De voir Fabio gagner la course alors que je suis deuxième me rend tout aussi heureux", renchérit le pilote Pramac, dont c'était le 50e podium en Grand Prix. "C'est pour ça que je l'ai poussé à chanter, parce qu'il faut réaliser que ce qu'on peut faire pour la moto en France est juste phénoménal ! Il faut qu'on savoure ça, et on l'a savouré ensemble. Il dit que c'est peut-être un des meilleurs moments de sa carrière, et je ne l'avais pas réalisé de cette façon, mais c'est vrai, c'est un des meilleurs − avec peut-être quelques titres il y a quelques années. C'est un moment unique."

"On a créé l'Histoire et je crois que ce résultat sera difficile à rééditer. Je me sens fier pour la France et je pense que Johann aussi", souligne Quartararo. "Les années 1950, c'est vraiment loin", constate son acolyte, pas peu fier de prendre la suite d'illustres aînés. "Le nom de Monneret est célèbre en France, mais on a fait encore mieux parce que premier et deuxième, c'est juste parfait pour l'Histoire !"

On confirme, et on en redemande !

Fabio Quartararo et Johann Zarco 1 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 2 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 3 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 4 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 5 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 6 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 7 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo et Johann Zarco 8 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing et Jorge Martin, Pramac Racing sur le podium 9 / 9 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images