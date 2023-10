Quartararo vraiment heureux du succès "mérité" de Zarco

Le tableau du championnat du monde montre à quel point les dernières épreuves en date génèrent des résultats en dents de scie pour Fabio Quartararo. Comme il le fait lui-même remarquer de manière badine, il semble que les manches récentes apportent des hauts et des bas assez prononcés.

Dans la foulée de sa meilleure moisson de points de la saison, réalisée il y a deux semaines sur le tracé de Mandalika (Indonésie), le rendez-vous australien de Phillip Island a été moins joyeux, couronné qu'il a été d'une modeste 14e position à l'arrivée de la course, exceptionnellement tenue le samedi.

C'est avec un état d'esprit cependant positif et résolument déterminé que le pilote Yamaha factory aborde la dernière épreuve du triplé consécutif, avec l'espoir de continuer à faire parler cette amusante statistique, et donc, connaître un bon week-end en Thaïlande..

Fabio, comment te sens-tu en ce début de week-end ?

Pour le moment, je me sens vraiment bien ! Le temps est agréable et espérons qu'il reste comme ça pendant tout le week-end. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais je l'espère !

Beaucoup de hauts et de bas lors des derniers week-ends…

Normalement, c'est un bon, un mauvais, un bon, un mauvais, donc on devrait avoir un résultat top, là [rires] ! Non, nous devons rester positifs. Pour moi, le principal objectif est d'être en Q2 vendredi. Cela peut être un très grand pas en avant pour nous. A chaque fois que nous avons été sur l'une des trois premières lignes [de la grille], nous avons fait une super course donc c'est mon objectif numéro 1.

Ça aide aussi d'avoir un pneu arrière plus dur ici ?

Oui. Il est plus tendre, je pense, au niveau de la carcasse, et espérons que ça marche pour nous. La météo sera super cruciale sur cette piste. Je suis confiant, il faut débuter le week-end de cette manière et amener de bonnes choses à l'équipe.

Avec la Yamaha, tu es plus à l'aise sur les circuits à faible grip et avec les carcasses pneumatiques pour temps chaud : est-ce que ça te donne plus de confiance pour ici ?

Mandalika, je pense, était la piste avec l'un des meilleurs grips sur la carcasse plus tendre. Donc ici, si je me souviens bien, le grip est aussi assez bon et nous avons une carcasse plus tendre. Je pense que nous pouvons bien faire ici. Bien sûr, la différence entre ici et Mandalika est qu'il y a trois lignes droites vraiment longues, donc c'est un peu plus difficile [pour le moteur Yamaha], mais il faut débuter de la meilleure manière possible.

Que penses-tu du championnat du monde ?

Oh, ce n'est pas mon sujet ! Ce sera marrant, c'est tout ce que je peux dire !

Tu vas apprécier regarder ça de l'extérieur ?

Oui, on va profiter. C'est toujours chouette de les voir tous les deux et ils font tous deux un vraiment bon travail. Espérons que ça dure jusqu'à Valencia !

Álex Rins te rejoint l'an prochain, il se bat encore avec sa blessure ; crains-tu qu'il ne soit pas à 100% pour les tests ?

Tout d'abord, la santé est plus importante que la moto. Je lui souhaite vraiment de pouvoir revenir à 100% avec sa jambe. Connaissant Álex… je ne sais pas à quel point la blessure est vilaine, mais je pense que revenir trop tôt n'est jamais bon : on l'a vu avec Marc [Márquez], avec lui… Qu'il ne soit pas au test de Valencia ne serait pas un changement immense pour lui comme pour moi. Je pense que le plus important est qu'il soit à 100%.

Est-ce que le souvenir de l'an dernier t'est revenu, après les difficultés à Buriram ?

Il faut passer en Q2. Sincèrement, je n'ai pas vraiment d'autre objectif. Bien sûr, faire une meilleure course possible, être sur le podium, top 5... Mais sincèrement, le plus important, c'est d'être en Q2.

C'est un circuit qui te plaît ?

Ouais. J'aime vraiment ce circuit. J'espère qu'on aura des conditions météo assez bonnes mais on peut vraiment s'y amuser.

As-tu un peu parlé avec Johann [Zarco] après sa victoire en Australie ?

Pas vraiment parlé, j'ai parlé un petit peu avec lui [ce matin] au petit dej, c'était d'ailleurs un des seuls qui était là puisqu'il était assez tôt ! J'ai parlé avec lui en Australie et l'ai félicité bien sûr, et c'est l'une des premières fois que je suis aussi content que quelqu'un gagne une course ! Quand c'est quelqu'un d'autre, eh bien, je m'en fous un petit peu, mais pour Johann, sincèrement, c'était le pilote avec le plus de podiums sans victoire, il y a plusieurs courses où il a mérité : je me souviens à Valence en 2017 ou 2018, il était à deux doigts de gagner, donc ça me fait vraiment plaisir pour lui !

De ton expérience, est-il plus dur de gagner la première ou la deuxième ?

La première ! Parce que maintenant que l'on sait que l'on est capable de gagner, on a beaucoup plus confiance en soi, et je pense qu'ici, il peut très bien se battre pour la victoire...