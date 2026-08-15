Seulement quatre pilotes de la grille 2026 n'ont jamais gagné en MotoGP

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On ne compte plus que quatre pilotes sans succès en MotoGP parmi ceux qui composent la grille actuelle. Pedro Acosta est le plus illustre d'entre eux.

Vincent Lalanne-Sicaud Rubén Carballo Rosa
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

La compétitivité du MotoGP se confirme tous les week-ends cette année. Alors que l'ère des 1000cc prend fin, avant le passage aux prototypes de 850cc avec moins d'aérodynamique l'an prochain, on voit une belle diversité dans les premières places, même si les principaux protagonistes sont connus de tous.

Depuis le début de l'année, sept pilotes différents se sont imposés le dimanche. C'est déjà autant que sur la totalité de la saison 2025. Ils étaient cinq à avoir gagné au même stade l'an dernier, mais Marc Márquez dominait avec huit victoires, tandis que Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Johann Zarco et Marco Bezzecchi n'avaient gagné qu'une course.

Les débats sont plus équilibrés cette année. Bezzecchi a gagné quatre courses et Marc Márquez en a gagné trois, tandis qu'Álex Márquez, Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura et Raúl Fernández comptent un succès chacun.

Parmi eux, Ai Ogura est le seul à s'être imposé pour la première fois, ce que le Japon attendait depuis 22 ans. Le pilote Trackhouse rejoint de nombreux vainqueurs en MotoGP, puisque 18 des 22 pilotes engagés à l'année se sont imposés au moins une fois.

Ils ne sont donc que quatre à ne pas avoir goûté à la première marche du podium en MotoGP. Celui qui attire le plus l'attention est évidemment Pedro Acosta. Dominateur en Moto3 puis Moto2, l'Espagnol doit composer avec une KTM dominée par les Aprilia et les Ducati. Mais il figure régulièrement parmi les leaders et a même remporté son premier sprint en ouverture de la saison, alors que les autres pilotes KTM peinent à intégrer le top 10.

Lire aussi :

Luca Marini court aussi après son premier succès. L'Italien a piloté des Ducati pendant trois saisons avant de rejoindre la prestigieuse équipe Honda officielle en 2024, qui ne joue néanmoins plus la victoire depuis plusieurs saisons. Les deux derniers pilotes qui attendent leur première victoire en MotoGP n'ont que 12 courses à leur actif, puisqu'il s'agit des débutants Diogo Moreira et Toprak Razgatlioglu.

Les victoires des pilotes en MotoGP

Pilote Victoires Première victoire Dernière victoire
Spain Marc Márquez 76 Austin 2013 Sachsenring 2026
Italy Pecco Bagnaia 31 Aragón 2021 Motegi 2025
France Fabio Quartararo 11 Jerez 2020 Sachsenring 2022
Spain Maverick Viñales 10 Silverstone 2016 Austin 2024
Italy Marco Bezzecchi 10 Termas de Río Hondo 2023 Mugello 2026
Spain Jorge Martín 9 Red Bull Ring 2021 Le Mans 2026
Italy Enea Bastianini 7 Losail 2022 Misano 2024
Spain Álex Rins 6 Austin 2019 Austin 2023
Spain Álex Márquez 4 Jerez 2025 Jerez 2026
Australia Jack Miller 4 Assen 2016 Motegi 2022
Italy Franco Morbidelli 3 Misano 2020 Valence 2020
Spain Raúl Fernández 2 Phillip Island 2025 Silverstone 2026
South Africa Brad Binder 2 Brno 2020 Red Bull Ring 2021
Italy Fabio Di Giannantonio 2 Losail 2023 Montmeló 2026
France Johann Zarco 2 Phillip Island 2023 Le Mans 2025
Spain Joan Mir 1 Valence 2021 Valence 2021
Spain Fermín Aldeguer 1 Mandalika 2025 Mandalika 2025
Japan Ai Ogura 1 Assen 2026 Assen 2026

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