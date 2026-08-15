Seulement quatre pilotes de la grille 2026 n'ont jamais gagné en MotoGP

La compétitivité du MotoGP se confirme tous les week-ends cette année. Alors que l'ère des 1000cc prend fin, avant le passage aux prototypes de 850cc avec moins d'aérodynamique l'an prochain, on voit une belle diversité dans les premières places, même si les principaux protagonistes sont connus de tous.

Depuis le début de l'année, sept pilotes différents se sont imposés le dimanche. C'est déjà autant que sur la totalité de la saison 2025. Ils étaient cinq à avoir gagné au même stade l'an dernier, mais Marc Márquez dominait avec huit victoires, tandis que Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Johann Zarco et Marco Bezzecchi n'avaient gagné qu'une course.

Les débats sont plus équilibrés cette année. Bezzecchi a gagné quatre courses et Marc Márquez en a gagné trois, tandis qu'Álex Márquez, Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura et Raúl Fernández comptent un succès chacun.

Parmi eux, Ai Ogura est le seul à s'être imposé pour la première fois, ce que le Japon attendait depuis 22 ans. Le pilote Trackhouse rejoint de nombreux vainqueurs en MotoGP, puisque 18 des 22 pilotes engagés à l'année se sont imposés au moins une fois.

Ils ne sont donc que quatre à ne pas avoir goûté à la première marche du podium en MotoGP. Celui qui attire le plus l'attention est évidemment Pedro Acosta. Dominateur en Moto3 puis Moto2, l'Espagnol doit composer avec une KTM dominée par les Aprilia et les Ducati. Mais il figure régulièrement parmi les leaders et a même remporté son premier sprint en ouverture de la saison, alors que les autres pilotes KTM peinent à intégrer le top 10.

Luca Marini court aussi après son premier succès. L'Italien a piloté des Ducati pendant trois saisons avant de rejoindre la prestigieuse équipe Honda officielle en 2024, qui ne joue néanmoins plus la victoire depuis plusieurs saisons. Les deux derniers pilotes qui attendent leur première victoire en MotoGP n'ont que 12 courses à leur actif, puisqu'il s'agit des débutants Diogo Moreira et Toprak Razgatlioglu.

Les victoires des pilotes en MotoGP