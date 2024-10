De quels travaux ont besoin Brno et le Balaton Park avant 2025 ?

Plusieurs Grands Prix vont faire leur retour au calendrier MotoGP en 2025 grâce aux nouveaux contrats signés par les circuits de Brno, en République tchèque, et du Balaton Park, en Hongrie. Tous deux sont toutefois soumis à une obligation de travaux afin que la tenue de ces courses soit garantie.

Pour l'épreuve tchèque, dont l'affluence faisait par le passé l'un des rendez-vous les plus marquants de la saison, c'est la qualité du bitume qui figurait en tête des requêtes formulées par la Dorna afin qu'elle retrouve sa place. Elle avait disparu du calendrier en 2021 sur fond de désaccord avec le propriétaire de l'époque et de difficultés précipitées par le Covid.

"Il n'a pas été resurfacé pour le moment. Cela fait partie des conditions pour que nous y retournions. Il y a aussi, évidemment, d'autres choses qu'ils doivent améliorer et nous sommes d'accord sur tout cela", assure Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP, en évoquant pour le site officiel Brno où le championnat doit courir au mois de juillet prochain.

Le cas du Balaton Park est quelque peu différent, le circuit étant très récent. Mais, conçu avant tout pour des courses automobiles, il ne correspond pas exactement aux critères de sécurité du MotoGP, qui a donc fait une priorité de certains travaux destinés à adapter la piste pour qu'elle réponde aux normes fixées par la FIM.

"Le circuit a été construit assez récemment, il va subir des changements assez importants, sur lesquels nous sommes d'accord", indique Carlos Ezpeleta. "Le circuit a un tracé assez atypique. Il possède beaucoup de portions rapides qui vont être modifiées pour le MotoGP et cela va ensuite donner des portions très lentes et techniques que les pilotes apprécieront, je pense."

Les travaux mentionnés concernent notamment le virage 7, aujourd'hui rapide, qui doit être transformé en deux virages à plus faible rayon et bénéficiant d'un dégagement plus grand. Plus loin, une chicane doit aussi être créée pour couper la ligne droite de retour à hauteur du premier tiers de sa longueur environ. Ici, l'avantage sera double : les vitesses seront réduites et la nouvelle zone de freinage offrira des possibilités de dépassement. Cette modification s'inscrit dans la même veine que la chicane créée au Red Bull Ring pour le MotoGP après le crash effrayant de 2020 qui avait vu deux motos accidentées traverser la piste à pleine vitesse et manquer de percuter d'autres pilotes.

Enfin, la dernière portion va elle aussi être remodelée afin d'améliorer la sécurité. La chicane formant aujourd'hui les virages 12 et 13 sera conservée en grande partie, mais le tracé va prendre un détour par l'intérieur afin de permettre une relance directe vers la ligne droite principale, si bien que l'angle de sortie du dernier virage ne verra pas les pilotes faire face à un mur.

En dépit des travaux, on attend des pointes atteignant 300 km/h sur la ligne droite de départ/arrivée et la longueur totale de la piste ne changera que d'une trentaine de mètres puisque les virages ajoutés couvriront la distance perdue dans le dernier secteur.

"Le MotoGP est très compliqué en termes de conception de circuits", expliquait Carlos Ezpeleta lors de la présentation du projet au Balaton Park. "Nous sommes très spécifiques en ce qui concerne les zones de dégagement nécessaires et c'est bien sûr, je ne dirais pas une limitation, mais un facteur quant aux endroits où nous pouvons courir."

"Les niveaux de vitesse du MotoGP sont évidemment différents de tout le reste. Nous détenons la vitesse maximale pour chaque circuit sur lequel nous courons. De fait, avec nos progrès en matière de sécurité chaque année, cela signifie que nous devons avoir des zones de dégagement plus grandes que dans n'importe quelle autre discipline. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doive compromettre le design du circuit."

Les travaux doivent s'achever autour du mois de mars, soit cinq mois avant le Grand Prix. Et il est à noter que l'entrée du Balaton Park au calendrier MotoGP se fait conjointement avec son arrivée en WorldSBK, qui doit se rendre sur place un mois avant le Grand Prix, à la fin du mois de juillet 2025. Le même procédé avait été suivi pour le dernier circuit à avoir rejoint le calendrier, celui de Mandalika, où le championnat du monde de Superbike avait couru trois mois avant le test officiel du MotoGP sur place et quatre mois avant le Grand Prix.

D'autres nouvelles épreuves à venir

Concernant le reste du calendrier MotoGP 2025, Carlos Ezpeleta juge par ailleurs que la situation en Argentine paraît "positive", quelques mois après l'annulation du Grand Prix poussée par la situation politique et financière sur place. Termas de Río Hondo doit donc faire son retour au mois de mars prochain, dans le cadre du contrat existant.

Le programme s'enrichit donc du retour de deux circuits déjà connus des équipes MotoGP et de l'arrivée de la nouvelle piste conçue en Hongrie. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir ? "Le changement clair viendra de l'Inde, lorsqu'elle sera intégrée au calendrier de 2026", répond le directeur sportif de la Dorna. "Après, un certain nombre de pays manifestent leur intérêt. L'Afrique du Sud, [des pays] dans le sud-est asiatique, au Moyen-Orient, aux États-Unis… Il y a des perspectives et des projets très positifs."

"Ces choses-là prennent beaucoup de temps car les projets sont énormes, l'ampleur très importante, normalement il y a beaucoup de parties impliquées. Il est vraiment important pour nous de travailler sur le fait de fournir ces 22 épreuves pour l'année prochaine et ensuite ça restera un équilibre entre nos destinations traditionnelles en Europe et la croissance du championnat vers de nouveaux horizons, en Europe cette année et en outre-mer à l'avenir."

