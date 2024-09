À qui profite le plus le gel des moteurs en MotoGP ?

En amont du Grand Prix d'Émilie-Romagne, la Commission Grand Prix prévoit d'approuver l'introduction du gel des moteurs, une mesure qui sera mise en œuvre en 2025 et maintenue pour 2026.

Dans le cadre actuel, les équipes homologuent leurs moteurs avant la première course du calendrier et ne peuvent plus y toucher jusqu'à la dernière course. Avec cette modification, les spécifications scellées avant le Grand Prix de Thaïlande, qui ouvrira la saison le 2 mars prochain, devront être utilisées jusqu'à la fin de l'année suivante (2026). Les constructeurs qui bénéficient de concessions, Yamaha et Honda, continueront d'être exemptés de cette limitation.

Sur le papier, ce changement est introduit au prétexte de la maîtrise des coûts. Les instances dirigeantes estiment que ce gel encouragera les marques à concentrer leur attention et leurs budgets de développement sur les changements qui auront lieu en 2027, lorsque le nouveau règlement technique entrera en vigueur. Cependant, d'aucuns soulignent que ce décret cache une contradiction évidente et profite à certains plus qu'à d'autres.

Pour en arriver là, plusieurs réunions de la MSMA ont eu lieu et certaines d'entre elles ont été assez tendues. La dernière en date, qui s'est déroulée jeudi dernier sur le circuit de Misano, a été le reflet le plus fidèle de la situation de chaque constructeur impliqué en MotoGP. De toutes, les positions les plus favorables sont celles de Yamaha et Ducati, deux réalités très différentes qui convergent dans cette affaire.

D'une part, Yamaha bénéficie du gel tant qu'il lui est permis de continuer à profiter des concessions. Cela lui permettra de développer son premier moteur V4 de l'ère MotoGP.

Yamaha continuera à bénéficier de concessions dans le cadre du gel, et des développements majeurs de moteurs sont prévus. Photo par : Gold and Goose / Motorsport Images

Comme l'a révélé Motorsport.com mardi dernier, le département technique d'Iwata, dirigé par Luca Marmorini, ancien ingénieur de Ferrari et de Toyota en Formule 1, travaille depuis des mois sur l'alternative au traditionnel moteur à quatre cylindres en ligne de Yamaha. Marmorini était déjà un acteur clé de la renaissance d'Aprilia, travaillant en étroite collaboration avec la société basée à Noale pour renforcer et accroître les performances et la fiabilité du moteur de la RS-GP.

La feuille de route de Yamaha prévoit que le nouveau moteur de 1000 cm3 sera en piste en 2025 et développé en 2026, avant d'être réduit à 850 cm3 lors de l'introduction de la réglementation de 2027. D'après les informations de Motorsport.com, au sein de la MSMA, on critique la stratégie du constructeur japonais comme étant du "gaspillage" qui ne correspond pas à l'esprit de la nouvelle règle en question.

"Un projet de ce type implique un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, car passer d'un moteur en ligne à un V4 signifie changer pratiquement toute la moto", a déclaré à Motorsport.com l'un des ingénieurs les plus réputés du paddock.

Cette déclaration valide la thèse de ceux qui pensent qu'il est absurde de justifier le gel des moteurs par la maîtrise des investissements, tout en donnant la liberté à quelqu'un de dépenser beaucoup d'argent dans le même temps.

Luca Marini, Repsol Honda Team, lors des tests de Misano. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Au sein même de la MSMA, certains membres ont été surpris par le changement de discours de Yamaha depuis l'arrivée de Max Bartolini, le directeur technique recruté chez Ducati après avoir été pendant des années le bras droit de Gigi Dall'Igna. Avec Bartolini, la position du constructeur japonais sur certains sujets s'est considérablement durcie.

Honda est dans le même camp, mais avec une position beaucoup moins ferme. Le constructeur investit également beaucoup d'argent dans les groupes propulseurs de sa RC213V, mais il est moins clair sur la direction à prendre.

Lors des essais à Misano la semaine dernière, ses pilotes ont essayé un nouveau moteur qui, à en juger par leurs commentaires, n'a pas donné les résultats escomptés. Quoi qu'il en soit, Honda se porte déjà bien pour pouvoir continuer à investir dans une pièce qu'elle estime être la clé de sa renaissance.

KTM se trouve dans une situation relativement similaire. Elle se débat financièrement avec de lourdes pertes dues à la baisse des ventes, ce qui a conduit le conseil d'administration à mettre en œuvre une politique de licenciements. Il est clair qu'une règle qui conduit indirectement à limiter les dépenses pour le MotoGP est bien accueillie par le groupe dirigé par Stefan Pierer.

KTM pourrait bénéficier de ce gel en raison de ses avantages financiers. Photo par : Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce qui n'était pas logique, c'était le niveau d'investissement qui avait été atteint", a déclaré une source de l'atelier KTM à Motorsport.com. "Rien n'a été réparé. Si l'on devait fabriquer un châssis, on n'en faisait pas qu'un, on en fabriquait plusieurs, avant même que les testeurs n'aient fait un essai. Il arrivait qu'ils sortent et qu'en un seul passage, ils les mettent au rebut. Cela signifiait qu'il fallait tous les jeter."

Aprilia se trouve dans un no man's land. La société basée à Noale, l'une des plus contrôlées par sa maison mère, le groupe Piaggio, a trouvé un équilibre difficile à atteindre compte tenu des ressources qu'elle alloue à son projet MotoGP, de la façon dont elle les distribue, et des performances et des retours qu'elle obtient. Cependant, Motorsport.com a appris que ses dirigeants préfèrent être libres de décider où concentrer leur capital, sans qu'il soit contraint ou déterminé de l'extérieur.



Et puis il y a Ducati, qui gagne toujours et qui gagnera encore, à la fois sur et en dehors de la piste. La nouvelle règle ne va pas seulement geler les moteurs mais aussi limiter l'évolution de ceux qui veulent se rapprocher de la Desmosedici, la moto la plus dominatrice récemment, qui a gagné 12 des 13 courses cette saison et occupé 34 des 39 places à pourvoir sur le podium. Avec le changement qui s'annonce, la supériorité de l'équipe de Borgo Panigale semble garantie jusqu'en 2027 au moins.