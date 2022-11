Où en sont les pilotes dans leur quota moteur avant Valence ?

Charger le lecteur audio

Le nombre de moteurs pouvant être utilisés au cours d'une saison MotoGP est limité, sous peine de pénalités. Compte tenu de l'enrichissement du calendrier des courses, le règlement a entériné au printemps dernier une augmentation de ce quota permettant de faire face au championnat le plus long qu'ait connu le MotoGP.

Ainsi, alors que les pilotes étaient jusqu'à présent limités à sept moteurs par saison, la donne de base est passée à huit dès lors qu'une saison doit compter au moins 21 courses, le huitième étant utilisable à partir de la 19e manche. Le règlement prévoit des concessions pour les constructeurs n'ayant pas encore atteint un certain nombre de résultats, aussi Aprilia, dernière marque à en bénéficier, est passé de neuf à dix moteurs utilisables pour cette saison avec ce changement.

Détail important : le nombre de Grands Prix déterminant ce quota est celui qui apparaît sur le calendrier officiel publié par la Fédération internationale de motocyclisme avant le début de la première manche. C'est ce qui explique que cette allocation renforcée se soit bel et bien appliquée cette année en dépit du fait que le nombre de courses est resté inférieur à la limite fixée (20 et non 21) : le fait est que le calendrier initial comptait bel et bien 21 Grands Prix, avant l'annulation de l'épreuve finlandaise cet été.

Le règlement en résumé :

Si moins de 21 courses sont au programme du calendrier officiel publié par la FIM avant le début du premier GP, les constructeurs peuvent utiliser jusqu'à sept moteurs (neuf pour ceux bénéficiant de concessions).

Si 21 ou 22 courses sont au programme du calendrier officiel publié par la FIM avant le début du premier GP, les constructeurs peuvent utiliser jusqu'à huit moteurs (dix pour ceux bénéficiant de concessions).

Ce moteur supplémentaire peut être utilisé uniquement à partir de la 19e manche.

En cas de dépassement du quota autorisé, le pilote concerné doit prendre le départ de la course depuis la pitlane, cinq secondes après que le feu soit passé au vert à la sortie de la voie. La pénalité s'applique pour chaque moteur utilisé dépassant le quota, en se reportant au Grand Prix suivant si nécessaire.

L'allocation moteur avant le GP de Valence



Voici donc où en sont les quotas de chaque pilote avant le dernier Grand Prix de cette saison, la 20e manche au programme cette semaine à Valence.

Les croix indiquent les moteurs utilisés. Les cases jaunes représentent les moteurs encore utilisables, en rouge sont indiqués ceux qui ont été retirés de l'allocation et en gris les moteurs auxquels les pilotes concernés n'ont pas droit.

Mot. 1 Mot. 2 Mot. 3 Mot. 4 Mot. 5 Mot. 6 Mot. 7 Mot. 8 Mot. 9 Mot. 10 A. Dovizioso C. Crutchlow X X X X X X X X J. Zarco X X X X X X X X L. Marini X X X X X X X X M. Viñales X X X X X X X X F. Quartararo X X X X X X X X F. Morbidelli X X X X X X X X E. Bastianini X X X X X X X X R. Fernández X X X X X X X T. Nakagami T. Nagashima X X X X X X X X B. Binder X X X X X X X X J. Mir X X X X X X X X D. Binder X X X X X X X X A. Espargaró X X X X X X X X X Á. Rins X X X X X X X X J. Miller X X X X X X X X P. Espargaró X X X X X X X F. Di Giannantonio X X X X X X X X F. Bagnaia X X X X X X X X M. Bezzecchi X X X X X X X Á. Márquez X X X X X X X X R. Gardner X X X X X X M. Oliveira X X X X X X X X J. Martín X X X X X X X M. Márquez S. Bradl X X X X X X X

On constate donc que plusieurs équipes ont profité de ce droit à un moteur supplémentaire à partir du 19e Grand Prix, en l'occurrence celui de Malaisie disputé il y a une dizaine de jours. Un huitième moteur, neuf et frais, a ainsi été monté sur une grande partie des motos, à l'exception de quelques pilotes : Marco Bezzecchi sur la Ducati 2021 et Jorge Martín sur la GP22 officielle ; le binôme Tech3 KTM Raúl Fernández et Remy Gardner (celui étant le plus économe à ce stade avec seulement six moteurs utilisés) ; et les pilotes officiels Honda Pol Espargaró et Marc Márquez.

Si les deux pilotes d'usine Honda n'ont pas encore profité de l'ensemble de leur quota, leurs collègues du team LCR ont bel et bien franchi le pas. Qu'il s'agisse d'Álex Márquez ou de Takaaki Nakagami (remplacé par Tetsuta Nagashima lors des trois dernières courses), ils ont chacun vu trois moteurs être retirés de leur allocation à la mi-saison. Marc Márquez et son remplaçant Stefan Bradl ont également perdu trois moteurs (entre les GP d'Allemagne et d'Aragón), mais sont semble-t-il restés économes avec les autres.

Chez Aprilia, où deux moteurs supplémentaires sont exploitables par rapport au reste du plateau, on peut remarquer qu'Aleix Espargaró est passé à son neuvième bloc en Malaisie tandis que Maverick Viñales utilisait le huitième. Ils font partie des huit pilotes qui ont encore la possibilité d'utiliser un moteur totalement neuf lors du dernier Grand Prix sans risquer de pénalité.