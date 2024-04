Pourquoi le rachat du MotoGP par Liberty ne doit pas inquiéter

C'est une opération financière de grande ampleur qui va agiter les marchés financiers. Dorna Sports, jusque-là principalement détenu par Bridgepoint Capital et le CPPI, a été racheté par Liberty Media pour une somme de 4,2 milliards d'euros. Pas mal pour entreprise qui valait environ 500 millions en 2006, quand Bridgepoint a pris le contrôle de la Dorna, alors que la Commission européenne avait contraint CVC à une vente après sa prise de contrôle de la F1.

Dans les années qui ont suivi, la Dorna a vécu une belle période, portée par les rivalités entre Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa ou encore Jorge Lorenzo. Elle a traversé la crise financière de 2008 et mis en place un règlement radical en 2012 afin d'augmenter le nombre de pilotes au départ. Cela a permis à des constructeurs de s'engager, avec le passage en 2016 à une électronique commune, qui a également entraîné un nivellement des performances.

Les mesures financières prises par la Dorna durant la pandémie ont aidé le paddock à se remettre du plus gros défi auquel il était confronté et le championnat a continué à se développer, même si l'intérêt a baissé sur certains marché ces dernières années.

L'an dernier, Bridgepoint a manifesté ses intentions avec le recrutement de Dan Rossomondo, passé par la NBA, au poste de directeur commercial. En fin de saison, une équipe américaine, Trackhouse Racing, a fait son arrivée dans le championnat et un nouvel accord de diffusion du MotoGP aux États-Unis a été annoncé juste avant le lancement de la campagne 2024.

On voit clairement de quel côté le MotoGP regarde pour assurer sa croissance. Dans ce contexte, l'intérêt de Liberty Media pour le championnat n'avait rien de surprenant. Evoqué depuis plusieurs semaines, l'accord a été annoncé ce lundi 1er avril. Aucun poisson d'avril là-dedans et la seule mauvaise blague pourrait venir de ceux qui pensent que ce ne sera pas une évolution positive pour le MotoGP.

La F1 se produit sur de nouveaux terrains avec Liberty, comme à Miami Photo de: Red Bull Content Pool

Il suffit de regarder ce qu'il s'est passé en Formule 1 depuis 2017 et la prise de pouvoir de Liberty. L'ère CVC, qui avait vu Bernie Ecclestone rester aux manettes, avait atteint ses limites et s'exprimait pas un refus de se tourner vers un public plus jeune, mettant en péril l'avenir du championnat et la santé financière de certaines équipes.

"Je ne suis pas intéressé par Twitter, Facebook et tout ce non-sens", déclarait Ecclestone en 2014, ne souhaitant s'appuyer que sur les accords historiques avec les chaînes de télévision. Sous l'impulsion de Liberty, la F1 vu l'engagement sur les réseaux sociaux augmenter de 80%. Cette stratégie est le fruit d'une volonté de se tourner vers un public plus jeune, avec comme fer de lance la série-documentaire Drive to Survive sur Netflix, qui a permis de séduire de nouveaux passionnés.

Le MotoGP n'est pas resté inactif. Il a tenté une approche similaire avec le programme MotoGP Unlimited en 2022, sur Prime Video, mais un lancement calamiteux, une campagne promotionnelle peu incisive et un refus d'adopter les codes romancés qui avaient fait le succès de Drive to Survive ont fait de cette démarche un échec, ce qui a poussé à l'annulation de la deuxième saison.

Le MotoGP a néanmoins cherché de nouveaux débouchés. Le championnat s'est produit en Inde l'an passé, il a fait son retour en Indonésie la saison précédente et il espère organiser un Grand Prix au Kazakhstan cette saison, après avoir tenté de relancer des épreuves en Finlande, au Brésil et en Hongrie ces dernières années. Sur les circuits, l'affluence a été en hausse en 2023, avec un record historique au GP de France, surtout le fruit des efforts de son promoteur, Claude Michy.

Liberty a fait ses preuves en Formule 1

La stratégie de Liberty avait été reçue avec un certain scepticisme par les équipes de F1, qui voyaient plus une perte de revenus dans les investissements faits pour renouveler l'image du championnat, sans certitude du retour financier. Elles sont désormais conquises.

Sans offense, les passionnés les plus fervents sont aussi souvent les plus conservateurs et peuvent rechigner à voir ce que Liberty a apporté à la F1. Le groupe est parfois critiqué pour sa volonté de faire percer le championnat sur le sol américain, avec de nouvelles courses et parfois des mises en scène, notamment sur les grilles de départ, qui ont suscité la raillerie chez certains spectateurs, voire certains pilotes, comme Max Verstappen.

Le show à l'américaine souhaité par Liberty déplait parfois aux puristes Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Liberty ne s'est pas laissé décourager et a tracé sa voix. La F1 a maintenant trois courses aux États-Unis, cinq sur le continent nord-américain. Quand le GP des États-Unis a été relancé en 2012, il n'avait plus eu lieu depuis 2012. À cette époque, le MotoGP avait deux courses aux USA, et en a même eu trois l'année suivante. Voir une nouvelle expansion ne serait pas surprenante, étant donné la volonté affichée de la Dorna de percer sur ce marché.

Faire des pilotes des stars

Que cela vous plaise où pas, le MotoGP devra adopter ce spectacle à l'américaine dans le cadre de son développement avec Liberty. Car si cette stratégie est critiquée, elle permet à des pilotes de fond de classement d'avoir une certaine célébrité quand de son côté, le MotoGP est confronté à un manque de personnalités fortes.

L'an passé, une étude sur les réseaux sociaux a démontré que le pilote le plus suivi sur les différentes plateformes, Marc Márquez, avait cinq fois plus d'abonnés que le deuxième, Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia ne comptait que 1,5 million de followers, quand son dauphin au championnat 2023, Jorge Martín, en avait seulement 830 000.

À titre de comparaison, Oscar Piastri, qui court encore après son premier succès en F1, en avait 1,8 million. Trop se reposer sur Valentino Rossi sans avoir de véritable plan après sa retraite, fin 2021, a mené à cette situation.

Les passionnés de MotoGP devraient soutenir Liberty dans cet effort. Le championnat est fantastique et côté spectacle, il n'a rien à envier à son équivalent sur quatre roues, surtout avec une course au titre qui s'annonce à nouveau bien plus ouverte qu'en F1 cette année.

Faire venir plus de monde vers le MotoGP ne peut avoir que des effets positifs. Et alors que la F1 souffre du manque de suspense avec la domination actuelle de Max Verstappen et Red Bull, le MotoGP a tout pour percer, sans oublier les changements règlementaires prévus pour 2027 qui pourraient redistribuer les cartes et diminuer encore les écarts.

Le MotoGP a tous les éléments pour offrir du spectacle Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le championnat offre actuellement de nombreux axes de narration, particulièrement prisés par Liberty, à l'image de la volonté de Marc Márquez de relancer sa carrière sur une Ducati vieille d'un an ou l'émergence de Pedro Acosta.

La façon dont Liberty exploitera ces éléments reste inconnue mais on peut s'attendre à ce que la méthodologie appliquée en F1 soit reproduite. Les projets pour les autres championnats détenus par la Dorna, comme le WorldSBK ou le MotoE, sont en revanche encore plus flous.

La vente doit être bouclée avant la fin de l'année et reste sujette à l'approbation des autorités de la concurrence. Ce qui se passera ensuite pourrait déplaire à certains et pourrait même en laisser sur le bord de la route, si la direction prise déplait trop. Mais si l'on regarde ce qu'il s'est passé en F1, cela se fera au bénéfice du MotoGP.