LCR a approché Randy de Puniet pour le GP de Saint-Marin

Alors que Johann Zarco a égalé son nombre de départs en Grands Prix à Barcelone, Randy de Puniet a eu l'opportunité de rouvrir son compteur à Misano ! L'équipe LCR, en quête d'un remplaçant à un Álex Rins, toujours blessé, a sondé l'intérêt du Français ces derniers jours.

Iker Lecuona, pilote Honda en WorldSBK, a assuré l'intérim lors des dernières courses mais ne pouvait pas rouler ce week-end puisque son championnat se produit à Magny-Cours. Faire appel à Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, était également impossible puisqu'il est aligné en wild-card et teste de nombreuses nouveautés sur la machine japonaise.

Lucio Cecchinello, le patron de LCR, a alors demandé à Randy de Puniet s'il était disponible, l'ayant déjà aligné en MotoGP de 2008 à 2019 puis en MotoE en 2019. "Effectivement, il m'a proposé mais je lui ai dit 'Lucio, je suis blessé donc ce n'est pas possible'", a expliqué le pilote sur Canal+, dont il est consultant, précisant qu'il ne se sentait de toute façon pas apte à faire son retour à 42 ans, après avoir perdu le rythme : "Je n'aurais pas accepté. Je n'ai pas roulé en MotoGP depuis 2018, vous voyez le niveau des pilotes."

Selon l'édition espagnole de Motorsport.com, Cechinello aurait aussi approché Andrea Dovizioso, retraité depuis un an, Jorge Lorenzo, qui n'a plus piloté de MotoGP depuis son année comme pilote d'essais de Yamaha en 2020, et même Andrea Iannone, pourtant suspendu jusqu'au mois de décembre. De Puniet s'est étonné de se retrouver sur cette liste : "Ça prouve bien qu'il était quand même dans une bonne galère, pour me demander de venir rouler, sachant que je ne suis pas monté sur une MotoGP depuis cinq ans !"

LCR a finalement aligné Takumi Takahashi, pilote d'essais de Honda présent pour la deuxième fois en MotoGP après Motegi 2015. Le Japonais a été largement distancé dans les deux séances vendredi, échouant hors des 105%, et n'a donc pas été autorisé à participer aux qualifications ni aux courses. Ces performances ont conforté De Puniet dans son refus.

"On voit ce que fait Takahashi, même si c'est un pilote qui n'a pas beaucoup d'expérience en MotoGP : aller finir dernier, à deux ou trois secondes de l'avant-dernier, je n'ai aucun intérêt à faire ça."

"Je l'aurais peut-être fait juste pour [Canal+], emmener un micro et commenter une partie d'une séance en direct !" a plaisanté De Puniet. "Je suis bien derrière l'écran, c'est facile de parler plutôt que d'agir avec tous ces pilotes qui ont un niveau incroyable, qui sont dans le rythme avec les saisons. L'âge aussi, je commence à me faire vieux !"

Selon Speedweek, un retour de Rins au GP d'Inde, la prochaine manche au calendrier, est peu probable et la présence de Bradl sur sa moto serait déjà planifiée, ainsi que pour le GP du Japon une semaine plus tard. L'Allemand se préparait même pour la série de trois courses en Indonésie, en Australie et en Thaïlande.

