Raúl Fernández va "brièvement tester" l'Aprilia 2024 à Jerez

À l'approche du quatrième Grand Prix de la saison, qui aura lieu cette semaine à Jerez, l'équipe Trackhouse a annoncé que Raúl Fernández allait pouvoir essayer pour la première fois la version 2024 de l'Aprilia RS-GP. Une première expérience annoncée brève, mais qui doit être un avant-goût de son changement de modèle en cours de saison.

L'Espagnol est le seul du quatuor Aprilia à ne pas avoir entamé le championnat avec la dernière-née de Noale, laquelle vient de dominer le GP des Amériques aux mains de Maverick Viñales. Si Trackhouse a obtenu la mise sur un pied d'égalité de Miguel Oliveira à sa reprise des restes du team RNF, Fernández savait qu'il lui faudrait attendre un peu plus, compte tenu de l'effort requis par les ateliers pour passer de deux à quatre motos de l'année en cours.

Fernández a vécu à Austin son meilleur week-end de ce tout début de championnat, lui qui est entré dans les points à la fois en course sprint et lors de l'épreuve principale. "Raúl a obtenu deux top 10 à Austin, ce qui est très bien. Nous pouvons en être heureux et fiers. Sa motivation est fantastique", salue Wilco Zeelenberg, team manager de Trackhouse Racing, avant le prochain rendez-vous, à Jerez.

"Je suis très heureux d'aller à Jerez après une très bonne course à Austin", déclare le jeune pilote. "On ne nourrit pas d'attentes particulières pour la course, on veut juste garder le même état d'esprit et continuer à travailler et à progresser. J'ai hâte de commencer la tournée européenne à partir de ce week-end. Pour Jerez, je veux juste rester sur la même ligne et essayer de me sentir aussi bien qu'à Austin."

Pour la première fois depuis le coup d'envoi du championnat, ce Grand Prix sera suivi par un test, organisé lundi. Un rendez-vous majeur sur cette période puisqu'il doit permettre aux équipes d'évaluer des solutions directement inspirées par les premières courses. Pour Raúl Fernández, ce sera donc aussi l'occasion d'expérimenter pour la première fois la RS-GP 2024.

"Je suis impatient de découvrir ce que nous pouvons accomplir de plus dans les prochaines courses après les récents progrès que nous avons accomplis à Austin avec nos deux pilotes", souligne Davide Brivio. "Je ne pense pas qu'Austin ait montré tout notre potentiel. Pour cela, nous devons être bons dans tous les domaines au cours du week-end et optimiser nos performances."

"Nous verrons où nous en serons dimanche. Ensuite, nous aurons le test lundi et, si tout se passe bien pendant le week-end, Raúl aura la première opportunité de brièvement tester la moto 2024", ajoute le directeur de l'équipe américaine.

S'il avait initialement été indiqué à Raúl Fernández qu'il recevrait la nouvelle moto à partir du GP d'Espagne, Massimo Rivola a rapidement nuancé ce calendrier pendant l'intersaison, rappelant les difficultés de production que cela pose à Aprilia. "Devenir une équipe d'usine était déjà une grosse implication, prendre une équipe satellite l'année dernière en était une autre. Et cette année, avoir une équipe satellite avec ce type de moto, c'en est encore une autre", avait souligné le PDG d'Aprilia Racing, précisant que l'Espagnol serait mis à niveau "peut-être au milieu de la saison".