Raúl Fernández : "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui"

Raúl Fernández est-il meilleur que jamais lorsqu'il se trouve dans l'adversité ? C'est ce que l'on pourrait croire si l'on considère qu'il a décroché un nouveau podium ce dimanche en Allemagne alors qu'il souffrait du dos, après une victoire au sprint et un autre podium à Assen obtenus cette fois dix jours après une appendicite.

"Aujourd'hui, il y a quelqu'un de très important à qui je pense, et c'est Edu, mon physio, parce qu'hier j'ai subi un très gros mouvement de la moto et je me suis senti complètement bloqué au niveau du dos", a expliqué le pilote Trackhouse dès sa descente de sa moto, la troisième place en poche.

C'est un problème d'embrayage et son passage sur un vibreur samedi matin qui ont eu cette lourde conséquence pour lui. "Sans le centre médical, je ne serais pas ici aujourd'hui", a précisé l'Espagnol au site officiel du MotoGP. "Je n'arrivais pas à faire les choses de la vie normale, alors vous n'imaginez pas à quel point c'était douloureux quand je suis monté sur la moto."

"À partir de là, je ne me suis pas senti très à l'aise sur la moto", a-t-il ajouté. Ces douleurs au dos ont en effet pesé sur sa course. "Dans les trois premiers tours, je n'étais pas très à l'aise physiquement. Et dans les trois derniers tours, j'étais KO", a-t-il résumé.

C'est le troisième podium dominical de Raúl Fernández cette saison. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ses chronos se sont effectivement effondrés en fin de course, mais Ai Ogura lui ayant pris la deuxième place, il pouvait profiter de l'avance qu'il s'était construite sur Pedro Acosta, derrière lui, pour relâcher un peu son effort. Le plus dur était fait et le podium était bel et bien acquis.

"En tout cas, on a encore fait une bonne course et on obtient un autre podium, alors je suis très content", se félicite Raúl Fernández, finalement classé troisième de ce Grand Prix.

Avant la course, personne ne s'attendait à ce qu'on puisse se battre pour le podium.

Au-delà de ce que sa condition physique lui permettait ou non de faire, ce résultat est aussi une récompense très appréciée par Fernández car elle tord le cou aux prédictions du week-end. On attendait en effet une domination de Ducati, et si les motos de Borgo Panigale ont effectivement trusté la première ligne de la grille de départ, puis le podium du sprint, la donne a changé ce dimanche.

Les deux pilotes Trackhouse ont pris l'avantage sur Fabio Di Giannantonio au départ et se sont ensuite maintenus devant le pilote VR46. Ils ont par la suite profité de la chute d'Álex Márquez pour faire en sorte de figurer tous les deux sur le podium.

"Je suis très content", se réjouit le pilote espagnol. "Je pense qu'avant la course, personne ne s'attendait à ce qu'on puisse se battre pour le podium. On se disait qu'on allait se battre pour le top 5, quelque chose comme ça. Je suis très content parce que l'équipe fait du bon boulot."

"Hier, je ne pensais pas avoir l'opportunité de me battre pour le podium. Mais aujourd'hui, j'ai essayé dès le début de gérer mon pneu arrière, et aussi le pneu avant parce qu'ici c'est assez difficile de garder de la gomme pour les dix derniers tours. Je pense qu'on a fait du très bon travail."

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