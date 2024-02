Raúl Fernández "chanceux" d'être vite de retour malgré "trois fractures"

Raúl Fernández a repris la piste lundi, après qu'une lourde chute l'a privé en grande partie des essais précédents, en Malaisie. Ce qui avait été décrit comme "un gros highside", survenu dès le début de la première journée lorsqu'il avait été piégé par une trace d'humidité, lui avait valu un hématome à la hanche. Le jeune pilote espagnol a aussi évoqué des fractures, dont il continue à se remettre.

"J'ai trois fractures différentes, je n'ai pas eu assez de temps pour m'en remettre. Normalement, il faut au minimum cinq semaines, et c'est le délai qui sépare ma chute de la course", explique le pilote Trackhouse Racing, qui a tenu à reprendre la piste, avec l'accord des médecins, afin d'emmagasiner un peu de roulage avant de se présenter au premier Grand Prix.

"Franchement, je me sens chanceux d'être ici", estime-t-il, "parce que j'ai très bien récupéré. Je me sens bien mieux que ce à quoi je m'attendais parce que j'ai trois fractures et les délais habituels pour se remettre, pour aller suffisamment bien afin de reprendre l'entraînement, sont de quatre à cinq semaines. Or, en moins d'une semaine, j'ai repris le vélo, donc je me suis bien remis, ma guérison a été rapide."

Il pressentait en arrivant à Losail qu'il ne serait sans doute "pas prêt à rouler à 100% ou à faire tout le boulot" resté sur son cahier des charges, mais jugeait "néanmoins important d'être ici et d'engranger des infos pour ne pas arriver directement à la course" sans avoir eu le temps de reprendre ses automatismes.

Il a donc bouclé 37 tours au cours de ces sept heures d'essais répartis entre après-midi et soirée, et s'est même montré rapide toute au long de la journée avec son Aprilia de 2023. Il s'est finalement classé sixième, à un cheveu de Maverick Viñales et sa RS-GP officielle de 2024.

"Franchement, j'ai récupéré vite parce qu'au bout d'une semaine j'étais sur le vélo. Mais sur la moto, c'est difficile pour moi", constatait-il cependant. "Elle bouge beaucoup et c'est ça qui me pose le plus problème. Mais pour la course, ça ira."

Il reste à Raúl Fernández une journée d'essais ce mardi afin d'engranger autant d'expérience que possible, puis il aura encore deux semaines pour soigner ses blessures avant de se lancer dans la compétition. Accidenté quelques jours avant lui, à l'entraînement, Franco Morbidelli manque en revanche l'intégralité de ces essais, les médecins l'ayant poussé à la prudence après un choc à la tête.