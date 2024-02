Raúl Fernández ne reprendra pas la piste à Sepang

Raúl Fernández ne retrouvera son Aprilia qu'au test du Qatar, au plus tôt. Victime de ce que l'équipe Trackhouse a qualifié de "gros highside" en début de journée au test de Sepang, l'Espagnol a par la suite très peu roulé et, une fois le drapeau à damier agité, il s'est rendu à l'hôpital pour des examens qui n'ont pas révélé de blessure. Néanmoins, sur conseil des médecins, il ne reprendra pas la piste cette semaine.

Fernández souffre d'un hématome important au niveau du pelvis et de la hanche, et il va rentrer chez lui et se préparer pour retrouver son Aprilia dans deux semaines, à l'occasion du test de Losail. Le pilote comptait sur les trois jours à Sepang pour s'acclimater à l'Aprilia version 2023, qu'il pilotera en début de saison avant de basculer sur le modèle 2024, mais il a été piégé par une portion de piste restée humide après les averses de la nuit.

"Avant tout, je tiens à dire que je suis désolé pour Aprilia et Trackhouse Racing MotoGP Team", a déclaré Fernández. "Ce matin, lors de mes premiers tours, j'ai eu une grosse chute à cause des conditions météo. Sincèrement, je ne l'ai pas vue venir. Mais en raison de cette chute, je ne serai pas en mesure de poursuivre le test ici à Sepang. Je le vis vraiment, vraiment mal, parce que nous n'aurons pas la possibilité de continuer à comprendre la nouvelle moto et de découvrir les sensations qu'elle donne."

"Pour moi, il va être important de bien récupérer et de me reposer. Il n'est pas prudent de piloter la moto dans ces conditions pour moi, donc je dois me concentrer sur ma récupération pour essayer d'être à 100% pour le test au Qatar, afin d'essayer de faire tout le travail que nous avions prévu ici. Une nouvelle fois, je suis désolé pour Aprilia et pour l'équipe."

La moto de Raúl Fernández

Pecco Bagnaia est tombé au même endroit et quasiment au même moment, en étant également piégé par les conditions. "Ce n'était rien : il y avait une flaque sur l'asphalte et je ne l'ai pas vue", a expliqué le double Champion de la catégorie au site officiel du MotoGP. "Dès que j'ai roulé dessus, j'ai perdu l'avant et je suis tombé. J'ai eu plus de chance que Raúl, qui a eu une chute plus lourde, mais il aurait peut-être été préférable d'attendre dans le garage. Mais mon envie de rouler était trop forte !"

Après une saison 2023 marquée par un nombre très important de blessures, Raúl Fernández est déjà le deuxième pilote sur la touche cette semaine. Tombé la semaine dernière lors d'essais à Portimão sur une Ducati Panigale V4 S, Franco Morbidelli devra manquer l'intégralité des tests de pré-saison et ne devrait pas monter sur sa Ducati avant le Grand Prix du Qatar, première manche du championnat 2024.