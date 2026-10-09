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Raúl Fernández : "Si je devais choisir le circuit idéal pour Aprilia, ce serait celui-ci"

Raúl Fernández n'hésite pas à souligner la supériorité apparente d'Aprilia à Mandalika, où la marque impose son rythme et vient de signer le nouveau record absolu du circuit.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publié:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Raúl Fernández n'est plus monté sur le podium depuis sa victoire à Silverstone, et quatre Grands Prix se sont écoulés depuis. Le Madrilène espère que le cinquième sera le bon, organisé ce week-end à Mandalika, un circuit sur lequel l'Aprilia semble avoir une longueur d'avance sur les autres motos, y compris les Ducati.

Le pilote Trackhouse semble lui-même dominer tous ses rivaux. Il s'est placé en tête du classement ce vendredi et a signé le meilleur temps jamais réalisé sur le circuit indonésien. Il devance ce soir Marco Bezzecchi de deux dixièmes et Jorge Martín de près d'une demi-seconde, ce dernier complétant ainsi un triplé de la marque de Noale.

En Indonésie, du moins après cette première journée d'essais, Fernández se montre performant en vitesse pure, mais aussi dans les longues séries de tours en pneus medium, ce qui le positionne comme l'un des principaux candidats à la victoire.

Il a également pour lui le fait que Martín et Bezzecchi se battent tous deux pour le titre face à Marc Márquez, ce qui, a priori, devrait les inciter à adopter des stratégies un peu plus prudentes, d'autant plus que le championnat entre dans sa phase décisive. Lui, en revanche, n'a rien à perdre puisqu'il occupe la septième place au classement général, à plus de 100 points du leader (Martín), ce qui lui permet de jouer le tout pour le tout.

"On s'imaginait déjà que ce genre de circuits nous conviendrait bien, mais pas à ce point-là. Je suis content, pas tant pour le record que pour le rythme que j'ai. Je me sens même plus à l'aise avec le pneu medium qu'avec le tendre", a déclaré l'Espagnol, qui a dû faire un effort pour que ses propos ne donnent pas l'impression d'une trop grande assurance.

"Je ne veux pas donner l'impression de me sentir supérieur, mais je vois mal comment d'autres marques pourraient rivaliser avec Aprilia ici. Si je devais choisir le circuit idéal pour Aprilia, ce serait celui-ci", a expliqué le pilote, qui semble rouler avec une certaine marge. "Ici, tout se passe facilement. Avec le pneu medium, j'ai réalisé un temps qui me permet d'accéder directement à la Q2", a-t-il précisé.

Lors des dernières courses, le pilote au numéro 25 n'avait pas réussi à être pleinement satisfait du travail accompli en piste durant les séances. En Indonésie, cependant, il a démarré sur les chapeaux de roue. C'est précisément pour cette raison, et grâce à sa position au classement, qu'il peut se permettre de courir sans aucun complexe, un luxe dont ne disposent ni Martín ni Bezzecchi.

"J'ai peut-être un petit avantage sur Marco et Jorge, car ils se disputent le titre. Mais je ne veux pas m'en mêler, car ils ont déjà assez de soucis à se battre pour le championnat contre Ducati et Márquez", a conclu Raúl Fernández.

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