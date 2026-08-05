Raúl Fernández décroche sa prolongation chez Trackhouse

C'est une pièce supplémentaire du puzzle 2027 qui vient de se mettre en place sur la grille MotoGP, alors que la trêve estivale touche à sa fin. Avant de se rendre à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, l'équipe Trackhouse a officialisé la prolongation de contrat de Raúl Fernández.

Le pilote espagnol, présent dans l'équipe depuis 2023, avant qu'elle ne passe sous pavillon américain un an plus tard, s'est engagé pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en 2028.

Raúl Fernández est arrivé en MotoGP en 2022, d'abord sur une KTM chez Tech3, avant d'enfourcher une Aprilia satellite, machine que Trackhouse continuera d'exploiter en 2027 sous l'égide de la future réglementation.

Deux fois sur le podium en sprint la saison dernière, il a ensuite décroché sa toute première victoire en Grand Prix, à Phillip Island. À 25 ans, le Madrilène donne cette année le sentiment d'avoir franchi un nouveau cap important, tirant de mieux en mieux parti des performances d'une Aprilia qui met à mal la domination récente de Ducati.

Depuis le début de la saison 2026, il s'est imposé à deux reprises en course sprint, au Mugello et à Assen, et est monté trois fois sur le podium en Grand Prix. Sixième du championnat, il court encore après son deuxième succès, avec lequel il flirte régulièrement.

Raúl Fernández (Trackhouse) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Chez Trackhouse, nous sommes ravis d'annoncer que Raúl Fernández restera avec l'équipe pour les deux prochaines saisons", se réjouit Justin Marks, propriétaire de Trackhouse Entertainment Group. "Depuis le début de l'aventure de cette équipe, Raúl s'est pleinement investi dans notre projet et nos objectifs. Il a progressé en tant que pilote, tant sur la moto que dans sa préparation, son approche et sa maturité."

"Nous sommes convaincus que cette équipe et ces motos ont le potentiel pour jouer régulièrement les premiers rôles dans la lutte pour le championnat au cours des prochaines années, et que Raúl peut nous aider à atteindre de nouveaux sommets dans ce sport."

D'abord en danger au début de la saison, Raúl Fernández a inversé la situation et décroché ce nouveau contrat à la faveur de ses performances. Il verra son coéquipier Ai Ogura quitter l'équipe pour rejoindre Yamaha en 2027 et devrait accueillir un nouveau voisin de garage. Trackhouse n'a pas encore fait d'annonce, mais c'est Enea Bastianini, actuellement chez Tech3, qui est attendu pour remplacer le Japonais.

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