Fernández et Trackhouse finalisent les derniers détails de leur contrat

Arrivé chez Trackhouse en tant que team manager le mois dernier, Francesco Guidotti s'est immédiatement saisi d'un premier dossier de taille : constituer le duo de pilotes de l'équipe pour 2027. Davide Brivio, aujourd'hui team principal, sera alors parti vers d'autres horizons et c'est au nouveau venu que revient la tâche de mettre en place les conditions dans lesquelles Trackhouse cherchera à rester protagoniste du championnat une fois le nouveau règlement technique instauré.

Pour former son line-up, la priorité de l'équipe américaine était initialement de s'assurer les services d'Enea Bastianini, une fois celui-ci libéré de l'option de renouvellement de son contrat dont disposait KTM et qui expirait le 30 juin. En parallèle, Trackhouse a voulu dans un premier temps prolonger le contrat d'Ai Ogura, avant que celui-ci décide au printemps d'accepter l'offre de Yamaha.

Raúl Fernández a dès lors eu ses chances, et même s'il a un temps craint pour son avenir, sa situation s'est peu à peu éclaircie, jusqu'à se débloquer à Brno. Les négociations se sont récemment intensifiées et, à Assen, les deux parties se sont montrées extrêmement positives, indiquant être au stade final des échanges.

Dès dimanche, Paco Sanchez, manager de Fernández, témoignait auprès de Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat, de sa confiance dans le fait que l'affaire soit close avant la prochaine course : "Nous avançons dans les négociations et je pense que nous sommes en bonne voie. Je suis convaincu que nous trouverons bientôt un accord définitif. Je pense que nous devrions arriver en Allemagne en ayant tout bouclé."

Lundi, Francesco Guidotti a exprimé la même confiance lorsque la chaîne de télévision lui a demandé quel serait l'avenir de Fernández : "Un avenir avec nous, certainement. Cela a été un choix d'Aprilia et de Trackhouse il y a quelques années et nous avons l'intention de le faire durer car pour le moment ça n'est pas un pari entièrement gagné, contrairement à Ogura. Il faut encore y travailler et nous sommes certains qu'il y a une grande marge de croissance."

"Nous sommes en bonne voie, nous en sommes vraiment aux détails, mais disons que sur les choses principales, nous nous sommes déjà accordés. C'est donc une question d'heures, sinon de jours", a ajouté le team manager au lendemain de la course d'Assen.

Un duo Fernández-Bastianini bientôt validé

La veille, questionné déjà par Sky Sport MotoGP pour savoir si les dernières négociations avec Raúl Fernández portaient sur l'aspect financier ou sur la durée du contrat, Francesco Guidotti a répondu par l'exclusion puisqu'il a indiqué que le salaire n'avait pas été bloquant.

"Nous nous sommes parlé, nous avons rapidement trouvé la direction et la dernière offre que nous lui avons faite lui conviendra certainement. Je pense qu'il ne manque vraiment pas grand-chose. La question économique n'a pas été un sujet difficile à régler. Sincèrement, ça n'a absolument pas été le problème", a-t-il fait savoir.

Francesco Guidotti, team manager Trackhouse Racing. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le principal point d'achoppement a bien concerné la durée du contrat, Raúl Fernández souhaitant une prolongation de deux ans, tandis que l'équipe Trackhouse n'était prête à lui proposer qu'un an. La situation, quoi qu'il en soit, s'éclaircit à présent après une phase délicate.

"Il n'y avait pas d'intention de changer, de la part de personne", a voulu rassurer Francesco Guidotti. "Après, il est clair que, lui comme nous, dans un moment comme celui-ci, avons aussi dû regarder un peu autour de nous. Je viens d'arriver et j'ai trouvé une situation concernant Raúl qui était un petit peu particulière, mais nous l'avons résolue, je pense, de manière assez brillante."

Quant à l'autre moitié de l'équipe, elle reste soumise à la discrétion pour le moment de la part de la direction de l'équipe, qui devait attendre l'expiration de l'option de KTM sur Enea Bastianini avant de pouvoir avancer. Francesco Guidotti se montre néanmoins très confiant dans le choix fait.

"Certaines choses ne peuvent pas se dire par respect pour les contrats existants, il faut attendre les termes. Nous le saurons bientôt", a-t-il indiqué dimanche, juste après la victoire d'Ai Ogura, dont il regrette par ailleurs le départ. "Il a malheureusement pris une autre voie, mais je pense que celui qui arrivera prendra le témoin avec tout autant d'envie et de détermination."

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