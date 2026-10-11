Raúl Fernández à deux doigts de la victoire

Raúl Fernández a brillamment relevé le défi de taille qui l'attendait ce dimanche en Indonésie. Le pilote espagnol figurait parmi les grands favoris à Mandalika, compte tenu du niveau qu'il avait affiché depuis vendredi, du formidable potentiel des Aprilia, et plus encore après avoir décroché la pole position lors des qualifications. Mais tout a basculé vendredi, lorsque quatre pilotes se sont gênés au départ du sprint, entraînant un effet domino et un contact du pilote Trackhouse avec Marco Bezzecchi puis leur chute.

L'incident avait donné lieu à de vives déclarations de la part de Fernández à l'égard de Bezzecchi. Mais le pire pour le pilote madrilène, c'est qu'il s'est blessé dans cette chute. Il souffrait en effet d'une fracture de l'index de la main droite, malheureusement essentiel à son pilotage, puisqu'il l'utilise pour freiner.

Dès qu'il a appris la nouvelle de sa blessure, Fernández a indiqué qu'il ne savait pas s'il pourrait terminer la course, mais qu'il irait aussi loin qu'il le pourrait. Il l'a déclaré pour deux raisons. D'une part, car il n'avait pas un doigt cassé, mais deux, comme il l'a avoué ce dimanche à l'issue de la course. Et d'autre part, parce que cette blessure l'a contraint à repenser son pilotage pour la course et en quelque sorte à reprendre à zéro sa préparation pour l'épreuve principale du week-end.

Mais le pilote Trackhouse a formidablement réussi à surfer sur la vague. Il a pris la tête dès le départ de la course et s'y est maintenu jusqu'à ce qu'il ne tienne plus physiquement. Bezzecchi, qui s'était progressivement rapproché, a fini par le dépasser au 19e des 27 tours prévus.

Malgré tout, Fernández s'est montré satisfait du résultat, surtout compte tenu des efforts qu'il lui a fallu investir pour y parvenir. "Ce matin, je me suis réveillé en pensant que je n'allais pas courir. Parler de la course est le cadet de mes soucis. J'ai l'impression d'avoir tout donné. Ça a été la course la plus difficile de ma vie", a-t-il commencé par déclarer à DAZN.

Raúl Fernández (Trackhouse Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ce matin, j'ai dû changer ma façon de freiner, et le faire avec le majeur. J'ai l'index cassé, je ne peux pas le bouger. Je l'ai juste posé sur la moto. Ce matin, je me suis rendu compte que j'avais deux doigts cassés, pas seulement un. J'ai essayé de le garder secret, et je me suis concentré pour réapprendre à freiner avec un doigt que je n'utilise pas d'habitude", a-t-il expliqué.

Il a ensuite évoqué ses difficultés en course : "Je ne freinais pas comme d'habitude, et j'ai pris plusieurs virages trop larges, ce qui a usé le pneu arrière. À 13 ou 14 tours de l'arrivée, je n'en pouvais plus, je ratais beaucoup mes freinages."

"Je n'aurais jamais imaginé pouvoir monter sur le podium. Hier, c'était une très belle journée, mais aussi très difficile ; aujourd'hui, c'était l'inverse. Il faut maintenant bien récupérer, car un autre circuit très favorable pour nous nous attend. Je ne vais pas m'endormir en colère parce que je me suis cassé un doigt", a-t-il poursuivi, pensant déjà à Phillip Island.

Enfin, Fernández a évoqué la réunion qu'il a eue ce matin avec les responsables d'Aprilia et avec Marco Bezzecchi afin d'apaiser la situation après ce qui s'était passé entre eux samedi.

"Nous sommes deux personnes qui restons chez Aprilia l'année prochaine, et nous devons donner la meilleure image possible de la marque. Après le warm-up, nous avons eu une réunion avec Rivola, Sterlacchini et Brivio, et j'ai été très clair avec eux. Ensemble, nous avons apaisé les tensions", a-t-il conclu.