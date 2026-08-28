Le numéro d'équilibriste de Raúl Fernández pour désigner un favori pour le titre

Le week-end de Silverstone, largement dominé par Aprilia, donne l'impression d'avoir redistribué les cartes dans la course au titre. Le top 5 qui se tenait en 24 points s'est quelque peu distendu, puisque ces pilotes sont désormais étalés en 41 points. Derrière eux, Raúl Fernández a profité de son succès en course principale pour se rapprocher à 56 points du leader, Jorge Martín.

Le pilote Trackhouse est dans une bonne forme puisqu'il reste sur trois podiums consécutifs dans les courses du dimanche. De quoi devenir un véritable prétendant au titre ? Après plusieurs saisons difficiles, l'intéressé assure que non, surtout face à des cadors tels que Jorge Martín, Marco Bezzecchi et Marc Márquez.

"Tout le monde pense que je peux jouer le titre", a constaté Fernández en conférence de presse au GP d'Aragón, lorsque le sujet lui a été présenté. "Je n'ai pas l'impression d'être un candidat. J'essaie de toujours expliquer que tant que ce sera possible mathématiquement, je ferai de mon mieux."

"Je pense que je suis le pilote qui doit être là dans quelques courses mais aussi celui qui peut se permettre des erreurs parce que je n'ai pas leur expérience actuellement. Marc a été champion l'an dernier, Jorge il y a deux ans, Marco était troisième l'an dernier… Je cherche ces sensations depuis 2021."

"À mes yeux, je ne suis pas encore un prétendant au titre, je profite juste du moment et on verra dans les trois ou quatre dernières courses."

Marco Bezzecchi, Jorge Martín et Marc Márquez : les vrais favoris pour le titre ? Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Si Fernández n'est pas un prétendant au titre, qui est le favori ? Lors de la conférence de presse, l'Espagnol avait Martín, Bezzecchi et Márquez à ses côtés, et il n'a visiblement voulu en froisser aucun : "C'est très difficile pour moi ! Quand j'étais plus jeune, Marc était mon idole et j'ai vu énormément de ses courses."

"Cette année c'est assez dur. Si je devais choisir un pilote, dans la première partie de la saison ça serait Marco, dans les dernières courses ça serait Marc, et sur l'ensemble de la saison, ça serait Jorge, donc je ne sais pas vraiment."

Tout le monde est content !

Un compromis qui a fait sourire ses rivaux. "La réponse parfaite !" a jugé Bezzecchi. "Tout le monde est content !" s'est amusé Martín. "Je ne fait pas de paris et je ne mettrai pas d'argent", a souligné Fernández, ce qui a poussé Bezzecchi à commenter : "Il a gagné beaucoup d'argent dans les dernières courses mais il ne veut pas parier… [rires]". La réponse de Fernández ? "Je ne suis pas pilote d'usine, donc je n'ai pas les mêmes bonus que toi !", a-t-il lancé. "Bien joué", a reconnu Bezzecchi.

Avant de songer au titre, Raúl Fernández se concentre sur le week-end au MotorLand Aragón, circuit sur lequel son meilleur résultat est une dixième place, il y a deux ans. Peut-il confirmer sa forme actuelle avec un nouveau podium ? "J'espère mais on sait que Marc est super rapide ici", a prévenu l'Espagnol, oscillant entre prudence et optimisme : "Par rapport à l'an dernier, la situation est légèrement différente. Je ne sais pas vraiment ce que l'on peut espérer ce week-end."

"On va évidemment faire de notre mieux, on va se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. On verra ce qu'on peut faire. Je suis dans le meilleur moment de ma carrière mais on est en MotoGP, on sait que tous les pilotes sont super forts. Ce ne sera pas simple de rester à ce niveau donc je vais essayer de faire de mon mieux et on verra ce qu'on pourra faire."