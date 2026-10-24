MotoGP GP d'Australie

Un absent de plus à Phillip Island : Raúl Fernández forfait pour le GP d'Australie

Raúl Fernández ne disputera pas la course principale du Grand Prix d'Australie MotoGP ce dimanche, en raison de ses fractures aux doigts subies en Indonésie. Jorge Martín et les deux pilotes de l'équipe officielle Honda seront également absents.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 24 oct. 2026, 06:54

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Photo de : Quinn Rooney / Getty Images

Raúl Fernández a été déclaré inapte à participer au Grand Prix d'Australie à Phillip Island. Son forfait s'ajoute à une liste d'absents qui ramènera la grille MotoGP à seulement 18 pilotes sur 22 pour la course de dimanche.

Les deux pilotes de l'équipe officielle Honda HRC manqueront également à l'appel. Joan Mir n'a pas fait le déplacement en Australie en raison des problèmes de santé qui l'éloignent des circuits depuis quelque temps. L'absence de Luca Marini pour les séances de samedi et la course de dimanche a, quant à elle, été confirmée samedi matin, après qu'un virus l'a limité à seulement deux tours lors des essais libres du vendredi.

Le plus gros coup dur est survenu pendant le sprint, lorsque Jorge Martín, qui occupait la tête du championnat jusqu'à samedi, a chuté alors qu'il se battait avec Marc Márquez. Les conséquences sont sérieuses : l'Espagnol souffre d'une fracture du radius du bras droit, tandis qu'une fracture de l'ulna distal est également suspectée.

Martín a été déclaré inapte, mais il ne sera pas le seul pilote Aprilia absent de la course de dimanche. Son compatriote Raúl Fernández, qui évolue chez Trackhouse Racing, renonce lui aussi au Grand Prix.

Fernández composait déjà avec deux fractures aux doigts, subies le samedi du Grand Prix d'Indonésie, lorsqu'il avait chuté après un contact avec Marco Bezzecchi.

Le pilote espagnol avait serré les dents à Mandalika et espérait gérer prudemment sa blessure à Phillip Island. Il a toutefois aggravé son état lors d'une chute survenue pendant la première séance d'essais libres du vendredi.

Le pilote Trackhouse a tenté de poursuivre malgré une douleur croissante, accentuée par cette nouvelle chute et les bosses du circuit australien, particulièrement exigeant. Il a néanmoins fini par renoncer de lui-même avant la fin du sprint.

Raúl Fernández manquera donc la course principale de dimanche après avoir été déclaré inapte par le directeur médical du MotoGP, le Dr Angel Charte, comme l'a confirmé l'équipe américaine.

Reste à savoir si le pilote n°25 pourra participer au Grand Prix de Malaisie, prévu dès le week-end prochain.

"Après la course, Fernández s'est immédiatement soumis à un examen médical auprès du directeur médical du MotoGP. Celui-ci a constaté que la fracture du doigt était stable, mais qu'une inflammation des tissus mous était présente autour de la fracture", indique le communiqué.

"Il a été déclaré inapte à participer au Grand Prix d'Australie ce dimanche et se rendra en Malaisie pour subir un nouvel examen médical jeudi, afin de déterminer s'il est en mesure de rouler à Sepang."

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