Raúl Fernández furieux contre sa "putain de pénalité"

Au cours du Grand Prix du Japon, Maverick Viñales, Cal Crutchlow et Raúl Fernández ont été sanctionnés par un long-lap, tous pour un "changement de moto incorrect" en début d'épreuve, les commissaires de course ayant estimé qu'ils avaient "provoqué une situation potentiellement dangereuse pour [eux], les autres pilotes et les officiels".

Le changement de machine durant une course flag-to-flag est une séquence très encadrée pour en limiter les risques et dans le cas de Crutchlow et Fernández, il leur a été reproché d'avoir bifurqué trop tôt vers leur garage. L'Anglais a dans un premier temps "cru à une erreur" des commissaires et a ensuite compris qu'un pilote devant lui l'avait empêché de bien voir où il devait tourner.

Fernández est de son côté furieux que cette infraction ait entraîné une sanction aussi lourde qu'un long-lap, estimant que le règlement devrait être revu. "Sincèrement, je suis très en colère aujourd'hui", a lâché le pilote RNF. "Pour moi, on doit faire mieux, on est dans le meilleur championnat. Les règles que l'on a sont une blague parfois, c'est sincèrement une blague."

"Désolé pour tous ceux qui vont le prendre pour eux, mais pour moi il faut améliorer ces putains de pénalités. Si on tue un pilote, on reçoit un avertissement [sic], mais si on roule sur la ligne d'un garage avant le nôtre, on a un long-lap. C'est une blague ! Si on a cette situation trois ou quatre fois, OK, mais prendre un long-lap la première fois, pour moi c'est stupide."

Raúl Fernández a confirmé s'être dirigé trop tôt vers son garage pour garer sa moto mais juge la pénalité disproportionnée : "Au sol, on a son numéro devant son box. Il faut tourner après avoir dépassé son numéro, j'ai tourné avant. OK, je ne l'ai pas bien fait, c'était ma première course flag-to-flag, mais ça ne mérite pas un long-lap, sincèrement. Si on tue un pilote, on a un avertissement ! On a un avertissement ! C'est comme ça !" a-t-il insisté dans un éclat de rire nerveux, grossissant volontairement le trait. "Et on roule de moins d'un mètre sur une putain de ligne, parce que c'est une ligne, et on a un long-lap. OK... C'est la règle."

"J'avais vu des pilotes pénalisés pour être entrés trop tôt dans la voie des stands", a-t-il ajouté. "C'est une chose que je comprends, sincèrement, je le comprends. Mais pour avoir tourné moins d'un mètre trop tôt, vraiment ? C'est la règle..."

Quand on se bat tout le week-end, qu'on a plus de 20 personnes derrière soi, ils ne peuvent pas détruire notre course avec une pénalité long-lap pour avoir tourné avant notre garage. Raúl Fernández

Raúl Fernández a un temps occupé la huitième place pendant la course, au contact des pilotes devant lui, mais après sa pénalité, il dû se contenter de la neuvième position une fois la course interrompue pour de bon. Il estime que le long-lap l'a peut-être privé d'un très bon résultat.

"Je suis vraiment content du travail que l'on a fait pendant le week-end, sincèrement. L'équipe a fait un travail fantastique, je pense que tout le monde a fait un travail fantastique dans mon équipe. On se battait pour le top 6, quelque chose comme ça, j'étais derrière Zarco qui était sixième, et moi septième. Et, pour moi, la pénalité n'était pas correcte, on doit faire mieux, on est dans le putain de championnat MotoGP et parfois, on dirait qu'on est des gamins."

"Je ne sais pas qui a décidé de la pénalité, désolé. Habituellement, je ne parle pas comme ça mais aujourd'hui, je suis très en colère. Après, on a eu le drapeau rouge. C'était parfait pour tout le monde parce que ce n'était pas sûr en piste, mais à ce moment-là, la course n'a pas été relancée et c'était le chaos. Je suis en colère pour le long-lap et je ne peux rien dire de plus. C'est ce que je pense."

"Mon opinion ne change rien mais je dois l'exprimer parce que quand on se bat tout le week-end, qu'on a plus de 20 personnes derrière soi, ils ne peuvent pas détruire notre course avec une pénalité long-lap pour avoir tourné avant notre garage. Sincèrement, je pense qu'il faut faire quelque chose parce qu'on est en MotoGP."