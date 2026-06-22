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Le GP héroïque de Raúl Fernández : "J'ai cru que j'allais vomir"

Très diminué physiquement au terme d'une semaine marquée par une crise d'appendicite, Raúl Fernández est allé au bout de lui-même au GP de République tchèque.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Raúl Fernandez, Trackhouse Racing Team

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Les plus belles photos du GP de République tchèque MotoGP
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Raúl Fernández a probablement vécu le week-end le plus éprouvant de sa carrière à Brno. Mercredi en arrivant en République tchèque, il a dû être hospitalisé en raison d'une crise d'appendicite. Il a finalement échappé à l'opération mais dans l'attente des résultats, il ne pouvait ni boire ni s'alimenter, ce qui a contribué à une perte d'énergie.

Pourtant, Fernández a impressionné en se qualifiant directement en Q2 vendredi, alors qu'il était très diminué. Il a perçu une amélioration dans sa condition samedi, ce qui lui a permis de prendre la septième place en qualifications et la sixième du sprint. Le pilote Trackhouse se permettait même quelques analyses techniques, en relevant un problème de freins.

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Fernández a toutefois payé le prix de ses efforts dimanche et a connu une course très difficile. Sa septième place a des allures d'exploit dans ce contexte, mais il y accordait très peu d'importance après l'arrivée.

"Je me sens encore moins bien que [samedi], peut-être parce que je me suis donné à 100% pour être prêt en qualifications et dans le sprint", a expliqué Fernández face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "Mais aujourd'hui, dès le premier tour et à chaque instant de la course, j'ai cru que j'allais vomir. Dès que la course s'est finie, je suis allé directement aux toilettes parce que je ne me sentais pas bien."

"Je me sens beaucoup mieux maintenant, mais sincèrement je ne vais pas bien. Je ne me préoccupe pas de la position, je ne me préoccupe pas de la course."

Raúl Fernández a vécu un dimanche difficile à Brno.

Raúl Fernández a vécu un dimanche difficile à Brno.

Photo de: Michal Cizek / AFP via Getty Images

"Il semble qu'on n'arrivait pas à bien utiliser le pneu avant mais sinon, je pense que c'était un week-end assez difficile pour moi", a-t-il ajouté. "Après chaque apparition en piste, j'essayais de récupérer dès que je m'arrêtais. Il n'y a rien de plus à dire sur la course."

"J'avais de bonnes sensations, l'équipe a fait du bon travail et a trouvé une solution pour le problème de frein que j'avais hier. Je n'ai pas eu le moindre souci de frein aujourd'hui. Tout a fonctionné assez normalement, c'est juste que ma situation n'est pas idéale."

Fernández n'a jamais pu se sentir bien sur sa moto au cours du week-end : "Le problème est que je n'ai rien bu et mangé pendant un jour et demi. Maintenant, je bois trop et je mange trop. Ça n'aide pas dans un sport."

Si j'ai mal, j'irai directement à l'hôpital.

Fernández perçoit une amélioration de sa condition mais dimanche, il n'avait pas la certitude de pouvoir participer au test de la moto 2027 prévu ce lundi, même s'il figurait sur la liste des pilotes alignés.

"L'infection diminue. Dans la matinée, j'ai passé quelques examens, je suis allé au centre médical tous les après-midi pour voir où en était l'infection, si elle réduisait. J'ai encore une infection mais ça s'améliore. C'est important."

"Les médecins partent parce que [la journée de lundi] n'est pas un test officiel, mais je passerai encore un examen avant de monter sur la moto. Si j'ai mal, j'irai directement à l'hôpital."

Raúl Fernández a passé le week-end dans le top 10 malgré la fatigue au GP de République tchèque.

Raúl Fernández a passé le week-end dans le top 10 malgré la fatigue au GP de République tchèque.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Maintenant je vais avoir deux jours de repos, mais de vrai repos. Je vais essayer de manger autant que possible et de récupérer pour Assen. Sincèrement, je n'ai pas mal à l'estomac, je sens juste que je n'ai pas d'énergie. C'est une sensation très bizarre. Il faut juste que je mange bien, que je dorme bien et que je ne fasse rien."

Une opération sera-t-elle nécessaire ? "Je ne pense pas à ça", a assuré Fernández, totalement concentré sur le test de ce lundi et le GP des Pays-Bas en fin de semaine. "Il s'est passé trop de choses pour réfléchir à ce qu'il se passera si ça revient. Je ne sais pas quoi vous dire."

"Après Assen, le lundi, je vais directement me rendre à l'hôpital pour des examens et si c'est nécessaire, je serai opéré."

Raúl Fernández a enfin éludé les questions sur sa prolongation attendue en vue de la saison 2027 : "Je n'aime pas vraiment parler de l'avenir. Je discute avec Trackhouse mais je n'ai rien signé pour le moment."

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