Raúl Fernández se sent "idiot" d'avoir gâché un premier bon résultat

Raúl Fernández n'avait encore jamais fait aussi bien que cette 12e place lors d'une course Grand Prix, et pourtant c'est avec agacement qu'il a accueilli son résultat à Assen. Le pilote espagnol, pépite des petites catégories vite promu en MotoGP, n'a pour l'heure jamais visité le top 10. En difficulté l'an dernier sur la KTM qui accompagnait ses débuts, il a subi cette saison une gêne persistante au bras ayant conduit à une opération pour un arm-pump dont il a mis du temps à se remettre.

Pas simple dans ces conditions de parfaire son adaptation à l'Aprilia que lui confie le team RNF, mais aux Pays-Bas, enfin, il a senti qu'il y arrivait de mieux en mieux. Sauf qu'il a, selon lui, péché par excès d'ambition et empressement, jusqu'à commettre une faute dans le dixième tour.

"J'ai été idiot", pestait-il dimanche après la course. "Aujourd'hui, je me sentais super bien avec la moto. J'ai été idiot parce qu'hier on a travaillé sur l'électronique pendant près de deux heures, particulièrement pour le virage 11, et aujourd'hui grâce à l'électronique je volais, mais j'ai fait une erreur. J'ai perdu ma course à ce moment-là."

Accompagné de Franco Morbidelli et Fabio Di Giannantonio, le pilote espagnol avait vu l'écart se réduire sur le groupe qui les devançait. "Parfois, j'ai peut-être trop d'ambition. Aujourd'hui, quand j'ai vu qu'on se rapprochait du groupe de devant, celui de Marini, [Álex] Márquez, Nakagami et Miguel [Oliveira], je me suis dit que c'était mon jour, et à ce moment-là j'ai fait une erreur. Je ne suis pas tombé mais je suis allé vers le mur et j'ai perdu 15 ou 20 secondes", a-t-il expliqué. La perte a en réalité été de 11 secondes, mais de 11e il est passé bon dernier, contraint de se lancer dans la remontée du peloton pour aller chercher des points.

"Par la suite, je suis revenu et j'ai essayé de glaner des informations et de cumuler de l'expérience sur cette moto. Je veux m'excuser auprès de l'équipe et d'Aprilia. Je suis content parce que les trois dernières courses ont montré que, jour après jour, on se rapproche. Mais il faudrait parfois que je sois plus calme. On a maintenant la pause estivale, je vais me changer les idées et revenir plus fort", a-t-il promis.

Raúl Fernández avait la sixième ou septième place en ligne de mire

Depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP, le vice-Champion du monde Moto2 2021 n'a pas encore pu figurer dans le top 10, son meilleur classement étant une 11e place lors du sprint du GP du Portugal, en mars dernier. Si cette 12e position égale son meilleur résultat du dimanche, obtenu à deux reprises la saison dernière, cela reste très inférieur à ses ambitions.

Combien lui manque-t-il pour pouvoir exprimer tout son potentiel ? "Je ne sais pas combien, mais il faut maintenant que je travaille sur mon calme sinon mon potentiel n'arrivera jamais", a-t-il répondu à cette question.

"À cause de cette erreur stupide, on manque un bon résultat et je ne peux pas améliorer ma confiance. Certes, j'ai terminé la course en 12e position mais si je n'avais pas fait cette erreur j'aurais peut-être pu me battre pour la sixième ou la septième place, ce qui aurait été bon pour nous. Je dois réfléchir plus."