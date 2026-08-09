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MotoGP GP de Grande-Bretagne

Raúl Fernández intouchable et leader de bout en bout à Silverstone

Raúl Fernández a signé une victoire magistrale au Grand Prix de Grande-Bretagne, menant la course de bout en bout à Silverstone devant Jorge Martín. Marco Bezzecchi a complété le podium après une belle défense face à Álex Márquez, offrant un triplé à Aprilia.

Téha Courbon
Mis à jour:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Départ de la course

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marc Marquez, Ducati Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

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Marc Marquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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Alex Márquez, Gresini Racing

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Les plus belles photos du GP de Grande-Bretagne MotoGP
20

Après sa victoire en sprint, Jorge Martín s'élançait de nouveau en pole position pour la course principale du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, devant Raúl Fernández et Ai Ogura. 

Tous les pilotes avaient choisi le pneus mediums à l'arrière, alors que les températures atteignaient les 27°C dans l'air et 45°C au sol.

Lire aussi :

Martín a cette fois pris un mauvais départ, en raison d'un problème avec son holeshot device arrière à l'entrée du premier virage, permettant à Fernández de prendre les commandes de la course devant Marco Bezzecchi. Ai Ogura a lui aussi perdu quelques positions, également à cause d'un souci sur son device arrière, le Japonais pointant au cinquième rang derrière Marc Márquez. Joan Mir et Álex Rins sont partis à la faute dans le virage 7 et ont dû abandonner.

Pedro Acosta a bondi à la sixième place, tandis que Fabio Di Giannantonio a dégringolé au huitième rang. Devant, Fernández comptait déjà plus d'une seconde et demie d'avance sur Bezzecchi, lui-même sous la menace de son coéquipier. Ai Ogura a de nouveau perdu deux positions, dépassé par Acosta puis Álex Márquez. 

Le week-end catastrophique se poursuivait pour Pecco Bagnaia qui, au troisième tour, pointait à la 18e place. Dans la boucle suivante, Álex Márquez prenait l'avantage sur Pedro Acosta pour le gain de la cinquième position.

Raúl Fernández affichait un rythme impressionnant et comptait déjà plus de trois secondes d'avance sur Bezzecchi. Enea Bastianini chutait alors qu'il se battait avec Iker Lecuona, avant que l'Espagnol ne parte lui aussi à la faute quelques virages plus tard.

Le départ du GP de Grande-Bretagne.

Le départ du GP de Grande-Bretagne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après avoir dépassé Acosta, Álex Márquez s'emparait de la quatrième place aux dépens de son frère Marc. Le cadet de la fratrie affichait un rythme aussi soutenu que celui du leader. Marc Márquez perdait encore une position face à Acosta, alors que le champion en titre ne semblait pas du tout à l'aise sur sa Ducati.

Cal Crutchlow, puis Pecco Bagnaia partaient à la faute à quelques tours d'intervalle. Jorge Martín était revenu sur son coéquipier et récupérait la deuxième place.

Bezzecchi était désormais menacé par Álex Márquez, toujours extrêmement rapide, qui finissait par prendre l'avantage. Mais l'Espagnol dégringolait ensuite à la cinquième place après une erreur, dépassé par Acosta puis son frère !

Au 10e tour, Ai Ogura partait lui aussi à la faute ! Une situation assez rare pour être soulignée, puisqu'il s'agissait de son premier abandon sur chute. Raúl Fernández menait toujours tranquillement sa course et comptait désormais plus de quatre secondes d'avance sur Martín.

Álex Márquez bataillait bec et ongles pour tenter de dépasser Acosta, mais c'était Marc Márquez qui en profitait pour revenir au contact des deux hommes. Devant, Marco Bezzecchi, troisième, n'était désormais plus très loin. Álex Márquez récupérait enfin la quatrième place aux dépens d'Acosta et partait à l'assaut du podium. Toutefois, Marco Bezzecchi ne se laissait pas faire et défendait vigoureusement sa troisième position.

Raúl Fernández remportait finalement le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP sans jamais avoir été inquiété, devant Jorge Martín. Marco Bezzecchi conservait sa troisième place face à Álex Márquez et signait un émouvant podium, alors qu'il est toujours convalescent.

Lire aussi :

Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, qui avait pris la sixième place à Marc Márquez dans les derniers tours, Brad Binder, Luca Marini et Diogo Moreira complétaient le top 10.

United Kingdom GP de Grande Bretagne - Course

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

39'45.930

       25
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+2.538

39'48.468

 2.538     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+3.393

39'49.323

 0.855     16
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+4.702

39'50.632

 1.309     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+6.256

39'52.186

 1.554     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+6.382

39'52.312

 0.126     10
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

+9.550

39'55.480

 3.168     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+22.288

40'08.218

 12.738     8
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+23.845

40'09.775

 1.557     7
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 20

+25.411

40'11.341

 1.566     6
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+26.301

40'12.231

 0.890     5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+26.883

40'12.813

 0.582     4
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+29.458

40'15.388

 2.575     3
14 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 20

+41.310

40'27.240

 11.852     2
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+41.492

40'27.422

 0.182     1
16 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+42.379

40'28.309

 0.887      
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+12 Tours

17'46.134

 12 Tours   Accident  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+13 Tours

14'54.268

 1 Tour   Accident  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+14 Tours

12'39.190

 1 Tour   Accident  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+15 Tours

11'26.065

 1 Tour   Accident  
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+16 Tours

9'53.009

 1 Tour   Accident  
dnf Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 1

+19 Tours

5'02.757

 3 Tours   Collision  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+20 Tours

49.541

 1 Tour   Collision  
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