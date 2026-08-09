Raúl Fernández intouchable et leader de bout en bout à Silverstone

Après sa victoire en sprint, Jorge Martín s'élançait de nouveau en pole position pour la course principale du Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP, devant Raúl Fernández et Ai Ogura.

Tous les pilotes avaient choisi le pneus mediums à l'arrière, alors que les températures atteignaient les 27°C dans l'air et 45°C au sol.

Martín a cette fois pris un mauvais départ, en raison d'un problème avec son holeshot device arrière à l'entrée du premier virage, permettant à Fernández de prendre les commandes de la course devant Marco Bezzecchi. Ai Ogura a lui aussi perdu quelques positions, également à cause d'un souci sur son device arrière, le Japonais pointant au cinquième rang derrière Marc Márquez. Joan Mir et Álex Rins sont partis à la faute dans le virage 7 et ont dû abandonner.

Pedro Acosta a bondi à la sixième place, tandis que Fabio Di Giannantonio a dégringolé au huitième rang. Devant, Fernández comptait déjà plus d'une seconde et demie d'avance sur Bezzecchi, lui-même sous la menace de son coéquipier. Ai Ogura a de nouveau perdu deux positions, dépassé par Acosta puis Álex Márquez.

Le week-end catastrophique se poursuivait pour Pecco Bagnaia qui, au troisième tour, pointait à la 18e place. Dans la boucle suivante, Álex Márquez prenait l'avantage sur Pedro Acosta pour le gain de la cinquième position.

Raúl Fernández affichait un rythme impressionnant et comptait déjà plus de trois secondes d'avance sur Bezzecchi. Enea Bastianini chutait alors qu'il se battait avec Iker Lecuona, avant que l'Espagnol ne parte lui aussi à la faute quelques virages plus tard.

Le départ du GP de Grande-Bretagne. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Après avoir dépassé Acosta, Álex Márquez s'emparait de la quatrième place aux dépens de son frère Marc. Le cadet de la fratrie affichait un rythme aussi soutenu que celui du leader. Marc Márquez perdait encore une position face à Acosta, alors que le champion en titre ne semblait pas du tout à l'aise sur sa Ducati.

Cal Crutchlow, puis Pecco Bagnaia partaient à la faute à quelques tours d'intervalle. Jorge Martín était revenu sur son coéquipier et récupérait la deuxième place.

Bezzecchi était désormais menacé par Álex Márquez, toujours extrêmement rapide, qui finissait par prendre l'avantage. Mais l'Espagnol dégringolait ensuite à la cinquième place après une erreur, dépassé par Acosta puis son frère !

Au 10e tour, Ai Ogura partait lui aussi à la faute ! Une situation assez rare pour être soulignée, puisqu'il s'agissait de son premier abandon sur chute. Raúl Fernández menait toujours tranquillement sa course et comptait désormais plus de quatre secondes d'avance sur Martín.

Álex Márquez bataillait bec et ongles pour tenter de dépasser Acosta, mais c'était Marc Márquez qui en profitait pour revenir au contact des deux hommes. Devant, Marco Bezzecchi, troisième, n'était désormais plus très loin. Álex Márquez récupérait enfin la quatrième place aux dépens d'Acosta et partait à l'assaut du podium. Toutefois, Marco Bezzecchi ne se laissait pas faire et défendait vigoureusement sa troisième position.

Raúl Fernández remportait finalement le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP sans jamais avoir été inquiété, devant Jorge Martín. Marco Bezzecchi conservait sa troisième place face à Álex Márquez et signait un émouvant podium, alors qu'il est toujours convalescent.

Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, qui avait pris la sixième place à Marc Márquez dans les derniers tours, Brad Binder, Luca Marini et Diogo Moreira complétaient le top 10.