Les leçons que Raúl Fernández a appliquées avec succès à Motegi

S'il y a bien un type de circuits que Raúl Fernández n'apprécie pas dans le championnat MotoGP, ce sont les circuits stop-and-go, c'est-à-dire caractérisés par de nombreuses lignes droites et de forts freinages, où l'important n'est pas seulement de bien freiner, mais aussi de pouvoir compter sur une bonne accélération à la sortie des virages.

Le calendrier de cette saison 2026 a voulu que deux circuits de ce type se succèdent : le Red Bull Ring, qui accueillait le Grand Prix d'Autriche, et Motegi, qui a marqué le début de la tournée asiatique avec le Grand Prix du Japon.

Fernández n'a pas connu son week-end le plus facile à Spielberg. Une mauvaise qualification, associée à ses difficultés avec ce type de circuit, l'a condamné, l'empêchant de dépasser la 12e place lors de la course longue. Mais l'Espagnol a considéré ce week-end comme une expérience pouvant lui apprendre à mieux maîtriser les circuits de type stop-and-go.

Lire aussi : MotoGP Comment Raúl Fernández espère rebondir à Motegi après un GP d'Autriche très difficile

Son intention était de mettre en pratique les leçons tirées en Autriche lors du Grand Prix organisé au Japon. Et il semble que ce plan ait porté ses fruits, en tout cas en apparence.

Le pilote Trackhouse a fait meilleure impression dès le début du week-end à Motegi. Bien qu'il ait dû passer par la Q1, il en est sorti avec le deuxième meilleur temps et s'est placé huitième sur la grille de départ.

Lors du sprint de samedi, il a terminé à la même place, récoltant deux points, mais lors de la course longue de dimanche, il est remonté jusqu'à la cinquième position, valant 11 points. Pour y parvenir, il s'est battu tout au long de la course contre son coéquipier, Ai Ogura, et contre Pedro Acosta, qu'il a réussi à devancer tous les deux.

Le pilote au numéro 25 s'est donc montré plus que satisfait. "Comme je l'ai déjà expliqué ce week-end, je suis très content. Je pense que c'est la première fois que je me suis senti vraiment à l'aise sur un circuit de type stop-and-go", a-t-il déclaré aux médias, parmi lesquels figurait Motorsport.com.

Raúl Fernández (Trackhouse Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Je me sens très compétitif. Je pense que nous avons fait une très bonne course, très solide, je dirais. Le fait est que nous avons dû gérer notre consommation de carburant dans les quatre ou cinq derniers tours, car il était très difficile de rouler à 100% pendant toute la course, notre consommation étant très élevée. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que nous avons bien géré la situation."

Malgré les doutes concernant le pneu arrière dur de Michelin, doté d'une carcasse renforcée et qui n'avait pas été testé avant dimanche matin, le pilote espagnol a estimé qu'il avait fait ses preuves : "Je pense que c'était un très bon choix. Les performances du pneu ont été excellentes. À vrai dire, je ne m'y attendais pas, mais on a pu constater que dans la dernière partie de la course, nous étions très rapides. Tout le monde y a réalisé ses meilleurs temps."

Interrogé sur la difficulté qu'il avait eue à tenir à distance Acosta et Ogura, il a répondu : "Eh bien, quand on a ce genre de pilotes derrière soi, qui freinent très fort, c'est compliqué. Mais j'ai essayé de rester concentré, de ne pas trop réfléchir, et j'ai simplement essayé d'améliorer mes temps. Pour moi, c'était la clé pour maintenir ce niveau de performance tout au long de la dernière partie de la course."