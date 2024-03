Un message d'erreur à l'origine des soucis de Fernández sur la grille

Raúl Fernández n'a pas été en mesure de montrer ce sont il était capable à Losail. Après avoir pris la 14e place en course sprint, il espérait faire mieux dans l'épreuve principale en profitant de sa 12e place sur la grille, après avoir accédé à la Q2 en étant le plus rapide de la Q1. Quelques instants avant le départ, Fernández a cependant fait des gestes pour mettre fin à la procédure, en raison d'un problème sur son Aprilia.

"Raúl a eu un message d'erreur sur son tableau de bord juste avant le départ", a expliqué Wilco Zeelenberg, le team manager de Trackhouse. "Après deux ou trois secondes, la moto s'est relancée, mais à ce stade on veut s'élancer le plus vite possible. Avec ce problème, nous avons dû passer sur la seconde moto parce qu'il était trop difficile de partir avec le message d'erreur."

"J'ai vu les signaux lumineux sur le tableau de bord et que quelque chose n'allait pas", a confirmé Raúl Fernández. "On a tenté de trouver une solution dans la voie des stands, mais ce n'était pas possible de rouler avec cette moto."

Fernández contraint de rouler en pneus usés

Sur sa deuxième machine, Fernández a été autorisé à s'élancer depuis la grille de départ mais en dernière position. L'Espagnol a pu remonter au 17e rang dans les premiers tours mais il a commencé à être en difficulté puisque son Aprilia était équipée de pneus usés, le tout dans un week-end où la dégradation des pneus était forte. Fernández a commencé à perdre des places et il a finalement abandonné.

"Je suis vraiment frustré. Après le warm-up, je pensais qu'on en avait beaucoup plus que ce que l'on a montré. On a eu un problème électrique sur la grille et je n'ai pas pu utiliser cette moto. J'ai dû passer sur l'autre, qui avait un pneu usé. C'était vraiment difficile à gérer mais je suis vraiment content de voir qu'on est vraiment performants. En tout cas, jour après jour, on doit progresser et espérer ne plus avoir quelque chose comme ça à l'avenir."

Raul Fernández Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Selon Wilkenberg, la situation devenait critique en raison de la dégradation des gommes : "Avec la deuxième moto, il a fallu partir de l'arrière de la grille et malheureusement, après quelques tours à un bon rythme, le pneu arrière a eu une énorme dégradation et le pneu avant était aussi à la limite. Il attaquait et forçait pour essayer de remonter depuis la dernière place, mais il a dû abandonner."

Pour Davide Brivio, qui effectuait sa première course au poste de team principal chez Trackhouse, la situation à laquelle Fernández a été confronté a été "vraiment dommage", l'Italien estimant que son pilote "avait le rythme pour se battre pour un résultat" en course.