Réactions

MotoGP GP de Valence

Fernández a résisté au dernier assaut de Márquez : "Il attaquait comme un animal"

Raúl Fernández explique à quel point il était nerveux en voyant Marc Márquez, qui disputait sa dernière course en MotoGP, grignoter progressivement son avance à Valence.

Richard Asher

Publié: 29 nov. 2026, 16:32

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Vainqueur du Grand Prix de Valence, Raúl Fernández a reconnu qu'il avait craint pour sa première place lorsque Marc Márquez a lancé une dernière offensive pour tenter de remporter sa dernière course en MotoGP.

Fernández avait dépassé Márquez en début d'épreuve et creusé un écart confortable, avant que le pilote Ducati officiel, porté par près de 100 000 spectateurs présents sur le circuit de Valence, ne commence à réduire progressivement son retard.

Le pilote Trackhouse a expliqué qu'il ne pouvait pas réagir sans prendre des risques excessifs.

"Je crois que j'ai vu 2"9, 2"7, 2"5, 2"2, 2"0", s'est souvenu Fernández en évoquant la diminution de l'écart. "Je me suis dit : 'Mon gars, tu ne peux pas faire mieux. Tu dois conserver ton rythme. S'il te rattrape, tu ne peux rien faire.'"

Après la course, Márquez a reconnu avoir délibérément décidé de "donner 100%" à dix tours de l'arrivée.

Mais après cette première accélération, la situation a commencé à devenir plus encourageante pour Fernández. Márquez a finalement renoncé à poursuivre son offensive à trois tours du drapeau à damier, confirmant ensuite que "l'écart était encore trop important" pour prendre davantage de risques.

"Lors des trois derniers tours, j'ai vu que je maintenais mes chronos et que l'écart restait le même", a poursuivi Fernández. "Je me suis dit : 'OK, j'ai peut-être une chance de rester en tête, je vais essayer de rester concentré.' Et dans le dernier tour, quand j'ai vu que l'écart avait légèrement augmenté, je me suis dit : 'Ne fais pas d'erreur, tu peux gagner.'"

Lire aussi :

Après avoir résisté à l'offensive de Márquez, le pilote de 26 ans a finalement remporté la course avec exactement 2"2 d'avance.

"Ce n'était pas facile. C'était extrêmement difficile, parce qu'il fallait gérer les pneus. Et il fallait aussi gérer le mental, car ce n'était pas évident de garder Marc derrière soi… C'était un animal, il attaquait à chaque tour."

Quant au fait de partager le podium avec un pilote qu'il a grandi en regardant courir et qu'il considère comme un héros, Fernández a expliqué que c'était encore mieux qu'un rêve devenu réalité.

"J'étais dans les tribunes lorsqu'il a remporté son premier titre ici, à Valence. Le battre lors de sa dernière course, c'est incroyable. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé vivre quelque chose comme ça !"

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Quelque chose se brise en moi" : l'émotion d'Álex Márquez pour les adieux de Marc

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





Les pilotes prennent la défense de Márquez et critiquent la direction de course après le fiasco du Sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



20 h



Les pilotes prennent la défense de Márquez et critiquent la direction de course après le fiasco du Sprint





Bezzecchi décroche une pole autoritaire devant Márquez à Valence



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



1 j



Bezzecchi décroche une pole autoritaire devant Márquez à Valence





Ducati réagit à la retraite de Marc Márquez : "C'est un véritable choc"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



1 j



Ducati réagit à la retraite de Marc Márquez : "C'est un véritable choc"

Plus de

Raúl Fernández





Marc Márquez au Grand Prix du Qatar : "Je préférerais être ailleurs"



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



23 j



Marc Márquez au Grand Prix du Qatar : "Je préférerais être ailleurs"





Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



24 j



Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar





Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



30 j



Jorge Martin déclaré apte à courir après les EL1 du GP de Malaisie

Dernières actus





Fernández a résisté au dernier assaut de Márquez : "Il attaquait comme un animal"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



8 min



Fernández a résisté au dernier assaut de Márquez : "Il attaquait comme un animal"





"Quelque chose se brise en moi" : l'émotion d'Álex Márquez pour les adieux de Marc



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



1 h



"Quelque chose se brise en moi" : l'émotion d'Álex Márquez pour les adieux de Marc





Retraite de Marc Márquez : Fernando Alonso a d'abord cru à une fake news



Formule 1



F1 Formule 1 2 h



Retraite de Marc Márquez : Fernando Alonso a d'abord cru à une fake news





Raúl Fernández remporte la finale à Valence, Marc Márquez deuxième pour ses adieux



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



2 h



Raúl Fernández remporte la finale à Valence, Marc Márquez deuxième pour ses adieux

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire