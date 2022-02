Raúl Fernández, un rookie précoce mais discret

Charger le lecteur audio

Si en Moto2 tous les regards sont tournés vers Pedro Acosta, véritable phénomène tout droit arrivé du Moto3 où il a décroché le titre, il en est de même en MotoGP concernant Raúl Fernández. Les deux hommes sont bien souvent cités ensemble lorsqu'il s’agit d'envisager la relève espagnole, et bien que Fernández détienne moins de records que son compatriote et ait vu le sacre lui échapper l'an passé, il s'inscrit lui aussi dans la lignée de Marc Márquez avec une ascension extrêmement rapide.

Arrivé en Moto3 en 2019 après de nombreuses wild cards effectuées depuis 2016, personne ne l'avait alors vu venir. Discret, il ne comptait pas véritablement de coups d'éclat, et réalisait pourtant déjà des résultats très solides pour un rookie, avec une septième place dès le premier Grand Prix de la saison et des courses placées systématiquement dans les points. Néanmoins, six résultats blancs l'avaient fait terminer à la 21e place finale, bien loin des projecteurs. Malgré cela, le team officiel KTM repérait son talent et l’engageait pour sa seconde saison dans la catégorie. La montée en puissance de Fernández était alors lancée.

Bien plus régulier, il terminait presque chaque course dans le top 10 pour ne connaître qu'une chute et deux résultats dans le top 15. En plus de six pole positions, il décrochait son premier podium puis rapidement ensuite sa première victoire. Il s'affirmait comme un prétendant au titre et terminait quatrième du Championnat, un résultat amplement suffisant pour être promu par KTM en Moto2 en 2021.

Cette fois, aucune saison d'apprentissage n'a été nécessaire. Le pilote espagnol a immédiatement été dans le coup et n'a fait qu'une bouchée de la catégorie : top 5 lors de la première course, podium à la deuxième et victoire au terme de la troisième. Le ton était donné, et c'est très logiquement qu'il s'est battu pour le titre contre son coéquipier Remy Gardner, devant lequel il a fini par s'incliner malgré ses huit victoires.

Face à cette aisance, difficile de ne pas projeter les mêmes résultats en MotoGP, qu'il a rejoint cette année au sein de l'équipe Tech3. Et même s'il n'a pas survolé les essais de pré-saison, le pilote espagnol a rappelé qu'il n’a jamais été dans le coup lors des tests : "Ça m'est arrivé en Moto3 et en Moto2. En Moto3 j'avais fait une pré-saison plutôt mauvaise et au final j'ai terminé quatrième du championnat. C'est pareil en Moto2, l'an dernier j'avais terminé les tests dixième et j'ai finalement joué le titre face à Remy donc je me concentre sur mon travail et je ne m'inquiète pas."

Raúl Fernández

Sans s'être véritablement démarqué, il a réalisé des résultats jugés impressionnants par Hervé Poncharal, le patron de Tech 3. Deuxième rookie à Jerez et à Sepang, Fernández a seulement terminé plus loin à Mandalika en raison d'une chute qui l'a contraint au repos le dernier jour. "Mon processus d'apprentissage a été bon. On a commencé à Jerez et on a progressé jour après jour, c'est le plus important. Maintenant je me sens bien avec la moto", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Discret et mesuré dans ses déclarations, le pilote KTM continue d'évoluer dans sa bulle, sans faire d'effusions. Coupé des réseaux sociaux qu'il ne gère pas lui-même, il a trouvé chez Tech3 un environnement familial pour évoluer sereinement : "J'ai créé une bonne relation avec toutes les personnes de l'équipe, c'est une belle famille. Ils m'apportent leur soutien et maintenant nous sommes plus proches, […] non pas comme une équipe mais comme une famille. Je pense que c'est la chose la plus importante."

Malgré sa discrétion, le #25 a logiquement hérité du rôle de favori parmi les débutants et sait qu'il sera observé de près lors du lancement de la campagne 2022 au Qatar. Toujours dans le top 10 lors de cette première course de la saison, et ce peu importe la catégorie, que peut-il viser cette fois, alors que les pilotes MotoGP sont plus proches que jamais ? "Difficile à dire maintenant ! Je pense que l'objectif sera à atteindre pendant la saison. Il faut qu'on avance course après course, car les tests ça n'est pas la vraie vie. Parfois, on peut se montrer rapide, et puis on va au Qatar et c'est un peu moins bien que ce qu'on avait imaginé, ou bien ça peut être mieux."

Rendez-vous est donc donné le 6 mars à 16h, heure française. En attendant, l'Espagnol l'affirme : "On a fait du bon boulot, je suis totalement prêt."

Raúl Fernández en quelques dates-clés :

23 octobre 2000 : Naissance à Madrid.

13 novembre 2016 : Première course en Championnat du monde Moto3 via une wild card (11e).

10 mars 2019 : Débuts officiels en Moto3 dans le team Ángel Nieto, lors du GP du Qatar (7e).

8 mars 2020 : Il rejoint l'équipe officielle Red Bull KTM Ajo et démarre par un top 10 au Qatar.

18 octobre 2020 : Premier podium, une 3e place au GP d'Aragón.

8 novembre 2020 : Première victoire, à Valence. Il gagne à nouveau au Portugal deux semaines plus tard.

28 mars 2021 : Débuts officiels en Moto2, toujours dans le team officiel KTM, lors du GP du Qatar (5e).

4 avril 2021 : Premier podium, une 3e place au GP de Doha.

18 avril 2021 : Il s'impose au Portugal dès son 3e GP dans la catégorie. Le début d'une série de sept victoires totales.

7 août 2021 : Il est officialisé en MotoGP pour la saison 2022 au sein du team satellite KTM, Tech3.

14 novembre 2021 : Il conclut la saison vice-Champion du monde.

18 novembre 2021 : Premier test MotoGP, à Jerez.

6 mars 2022 : Premier Grand Prix MotoGP, à Losail.