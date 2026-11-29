Résumé de course
MotoGP GP de Valence
Raúl Fernández remporte la finale à Valence, Marc Márquez deuxième pour ses adieux
Aprilia conclut la saison par une nouvelle victoire, mais Marc Márquez, au guidon de sa Ducati, a évidemment volé la vedette pour sa dernière apparition en MotoGP.
Rachit Thukral
Publié: 29 nov. 2026, 13:51
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Raúl Fernández a conclu la saison 2026 de MotoGP par une victoire au Grand Prix de Valence, tandis que Marc Márquez a mis un terme à son illustre carrière en décrochant une deuxième place riche en émotions.
Alors qu'il avait largement évolué dans l'ombre de son homologue de l'équipe officielle Aprilia, Marco Bezzecchi, depuis le début du week-end, le pilote Trackhouse a semblé être le plus fort du plateau dimanche sur le circuit Ricardo Tormo. L'Espagnol a dépassé Márquez, premier leader de la course, au deuxième des 27 tours, avant de creuser l'écart en tête et de compter 2"5 d'avance à mi-course.
Le multiple champion du monde est rapidement revenu sur Fernández dans les derniers tours, réduisant de moitié l'avance de son compatriote à quatre tours de l'arrivée.
Pedro Acosta a complété le podium pour KTM après avoir dépassé Bezzecchi à cinq tours du terme.
Cette victoire de Fernández a permis à Aprilia de décrocher le titre constructeurs lors de la dernière saison de l'ère des 1000 cm³, mettant fin à la série de six titres consécutifs de Ducati, qui avait débuté en 2020.
Au départ, Bezzecchi a d'abord conservé la tête depuis la pole position, tandis que son coéquipier Jorge Martín, quatrième sur la grille, a lui aussi pris un excellent envol pour tenter de lui ravir sa position. Mais c'est Márquez qui a réalisé le meilleur départ, plongeant à l'intérieur des deux Aprilia au premier virage pour s'emparer de la tête.
Bezzecchi a conservé la deuxième place devant Fernández et Pedro Acosta, tandis que Martín a rétrogradé au cinquième rang sur l'autre Aprilia officielle après avoir perdu du terrain dans l'enchaînement des premiers virages.
À la fin du premier tour, Fernández s'est imposé comme le pilote le plus rapide du groupe de tête. Il a dépassé Bezzecchi dans le dernier virage avant de se lancer à la poursuite de Márquez.
À la fin du deuxième tour, le pilote Trackhouse a reproduit la manœuvre sur le champion du monde, le dépassant à l'entrée du virage 14 avant de s'appuyer sur l'avantage de l'Aprilia en ligne droite pour consolider sa position.
Une fois en tête, Fernández a rapidement creusé l'écart avec ses poursuivants, portant son avance à 1"5 sur Márquez, qui subissait alors la pression de Bezzecchi.
Bezzecchi a dépassé Márquez à la fin du cinquième tour, mais le pilote Ducati a immédiatement répliqué au virage 2 pour conserver sa position.
Cette lutte a permis à Fernández d'accroître son avance en tête, le pilote Trackhouse portant son avantage jusqu'à 2"5.
À cinq tours de l'arrivée, Márquez est rapidement revenu sur Fernández, réduisant l'écart à 1"2 dans une ultime tentative de conclure ses adieux au MotoGP par une victoire.
Mais Fernández a résisté à son compatriote dans le dernier tour et a franchi le drapeau à damier avec 2"2 d'avance, offrant à Trackhouse sa troisième victoire de la saison.
Márquez a conclu son illustre carrière sur un podium. À 33 ans, l'Espagnol a salué le public lors d'un tour de décélération chargé en émotions.
Pendant longtemps, Bezzecchi a semblé assuré de terminer troisième, mais il a eu du mal à maintenir son rythme dans les derniers instants de la course, permettant à Acosta de s'emparer de la dernière place sur le podium.
Course
Toutes les statistiques
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1
R. Fernández Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 27
40'46.900
25 2
M. Márquez Ducati Team
93 Ducati 27
+2.200
40'49.100
2.200 20 3
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 27
+2.418
40'49.318
0.218 16 4
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 27
+3.660
40'50.560
1.242 13 5
J. Martín Aprilia Racing Team
89 Aprilia 27
+7.555
40'54.455
3.895 11 6
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 27
+10.309
40'57.209
2.754 10 7
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 27
+11.687
40'58.587
1.378 9 8
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 27
+16.274
41'03.174
4.587 8 9
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 27
+18.593
41'05.493
2.319 7 10
J. Mir Honda HRC
36 Honda 27
+20.308
41'07.208
1.715 6 11
P. Espargaró Tech 3
44 KTM 27
+23.544
41'10.444
3.236 5 12
D. Moreira Team LCR
11 Honda 27
+24.271
41'11.171
0.727 4 13
J. Zarco Team LCR
5 Honda 27
+24.687
41'11.587
0.416 3 14
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 27
+24.776
41'11.676
0.089 2 15
L. Marini Honda HRC
10 Honda 27
+28.310
41'15.210
3.534 1 16
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 27
+33.048
41'19.948
4.738 17
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 27
+36.166
41'23.066
3.118 18
Á. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 27
+42.980
41'29.880
6.814 19
A. Fernández Pramac Racing
47 Yamaha 27
+43.320
41'30.220
0.340 20
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 27
+58.364
41'45.264
15.044 dnf
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 5
+22 Tours
8'30.404
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