Résumé de course

MotoGP GP de Valence

Raúl Fernández remporte la finale à Valence, Marc Márquez deuxième pour ses adieux

Aprilia conclut la saison par une nouvelle victoire, mais Marc Márquez, au guidon de sa Ducati, a évidemment volé la vedette pour sa dernière apparition en MotoGP.

Rachit Thukral

Publié: 29 nov. 2026, 13:51

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Raúl Fernández a conclu la saison 2026 de MotoGP par une victoire au Grand Prix de Valence, tandis que Marc Márquez a mis un terme à son illustre carrière en décrochant une deuxième place riche en émotions.

Alors qu'il avait largement évolué dans l'ombre de son homologue de l'équipe officielle Aprilia, Marco Bezzecchi, depuis le début du week-end, le pilote Trackhouse a semblé être le plus fort du plateau dimanche sur le circuit Ricardo Tormo. L'Espagnol a dépassé Márquez, premier leader de la course, au deuxième des 27 tours, avant de creuser l'écart en tête et de compter 2"5 d'avance à mi-course.

Le multiple champion du monde est rapidement revenu sur Fernández dans les derniers tours, réduisant de moitié l'avance de son compatriote à quatre tours de l'arrivée.

Pedro Acosta a complété le podium pour KTM après avoir dépassé Bezzecchi à cinq tours du terme.

Cette victoire de Fernández a permis à Aprilia de décrocher le titre constructeurs lors de la dernière saison de l'ère des 1000 cm³, mettant fin à la série de six titres consécutifs de Ducati, qui avait débuté en 2020.

Au départ, Bezzecchi a d'abord conservé la tête depuis la pole position, tandis que son coéquipier Jorge Martín, quatrième sur la grille, a lui aussi pris un excellent envol pour tenter de lui ravir sa position. Mais c'est Márquez qui a réalisé le meilleur départ, plongeant à l'intérieur des deux Aprilia au premier virage pour s'emparer de la tête.

Bezzecchi a conservé la deuxième place devant Fernández et Pedro Acosta, tandis que Martín a rétrogradé au cinquième rang sur l'autre Aprilia officielle après avoir perdu du terrain dans l'enchaînement des premiers virages.

À la fin du premier tour, Fernández s'est imposé comme le pilote le plus rapide du groupe de tête. Il a dépassé Bezzecchi dans le dernier virage avant de se lancer à la poursuite de Márquez.

À la fin du deuxième tour, le pilote Trackhouse a reproduit la manœuvre sur le champion du monde, le dépassant à l'entrée du virage 14 avant de s'appuyer sur l'avantage de l'Aprilia en ligne droite pour consolider sa position.

Une fois en tête, Fernández a rapidement creusé l'écart avec ses poursuivants, portant son avance à 1"5 sur Márquez, qui subissait alors la pression de Bezzecchi.

Bezzecchi a dépassé Márquez à la fin du cinquième tour, mais le pilote Ducati a immédiatement répliqué au virage 2 pour conserver sa position.

Cette lutte a permis à Fernández d'accroître son avance en tête, le pilote Trackhouse portant son avantage jusqu'à 2"5.

À cinq tours de l'arrivée, Márquez est rapidement revenu sur Fernández, réduisant l'écart à 1"2 dans une ultime tentative de conclure ses adieux au MotoGP par une victoire.

Mais Fernández a résisté à son compatriote dans le dernier tour et a franchi le drapeau à damier avec 2"2 d'avance, offrant à Trackhouse sa troisième victoire de la saison.

Márquez a conclu son illustre carrière sur un podium. À 33 ans, l'Espagnol a salué le public lors d'un tour de décélération chargé en émotions.

Pendant longtemps, Bezzecchi a semblé assuré de terminer troisième, mais il a eu du mal à maintenir son rythme dans les derniers instants de la course, permettant à Acosta de s'emparer de la dernière place sur le podium.

Course

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points 1

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 27

40'46.900

25 2

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 27

+2.200

40'49.100

2.200 20 3

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 27

+2.418

40'49.318

0.218 16 4

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 27

+3.660

40'50.560

1.242 13 5

J. Martín Aprilia Racing Team

89 Aprilia 27

+7.555

40'54.455

3.895 11 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 27

+10.309

40'57.209

2.754 10 7

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 27

+11.687

40'58.587

1.378 9 8

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 27

+16.274

41'03.174

4.587 8 9

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 27

+18.593

41'05.493

2.319 7 10

J. Mir Honda HRC

36 Honda 27

+20.308

41'07.208

1.715 6 11

P. Espargaró Tech 3

44 KTM 27

+23.544

41'10.444

3.236 5 12

D. Moreira Team LCR

11 Honda 27

+24.271

41'11.171

0.727 4 13

J. Zarco Team LCR

5 Honda 27

+24.687

41'11.587

0.416 3 14

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 27

+24.776

41'11.676

0.089 2 15

L. Marini Honda HRC

10 Honda 27

+28.310

41'15.210

3.534 1 16

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 27

+33.048

41'19.948

4.738 17

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 27

+36.166

41'23.066

3.118 18

Á. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 27

+42.980

41'29.880

6.814 19

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 27

+43.320

41'30.220

0.340 20

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 27

+58.364

41'45.264

15.044 dnf

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 5

+22 Tours

8'30.404

22 Tours Abandon Voir les résultats complets

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Manu González remporte le titre Moto2 2026 après une finale tendue à Valence

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Manu González remporte le titre Moto2 2026 après une finale tendue à Valence



Moto2



Moto2



GP de Valence



1 h



Manu González remporte le titre Moto2 2026 après une finale tendue à Valence





L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



5 h



L'heure des adieux pour Márquez : "Je suis humain et j'ai du mal à gérer mes émotions"





Álex Márquez forfait à Valence en raison d'un bronchospasme sévère



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



5 h



Álex Márquez forfait à Valence en raison d'un bronchospasme sévère

Dernières actus





Raúl Fernández remporte la finale à Valence, Marc Márquez deuxième pour ses adieux



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



3 min



Raúl Fernández remporte la finale à Valence, Marc Márquez deuxième pour ses adieux





Manu González remporte le titre Moto2 2026 après une finale tendue à Valence



Moto2



Mot2 Moto2



GP de Valence



1 h



Manu González remporte le titre Moto2 2026 après une finale tendue à Valence





McLaren réclame des "consignes claires" à Pirelli pour le Grand Prix du Qatar



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



2 h



McLaren réclame des "consignes claires" à Pirelli pour le Grand Prix du Qatar





Le MotoGP ne craint pas de baisse d'intérêt après le départ de Marc Márquez



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



2 h



Le MotoGP ne craint pas de baisse d'intérêt après le départ de Marc Márquez

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire