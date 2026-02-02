Les premiers pas avec Razgatlioglu, une belle surprise pour Pramac

Avant le test officiel qui réunira tous les pilotes, ou presque, à partir de demain à Sepang, quelques-uns ont pu prendre part au shakedown de trois jours qui se tenait la semaine dernière. Parmi eux, celui qui constitue la grande curiosité de la saison à venir, à savoir Toprak Razgatlioglu, déjà star avant d'intégrer le MotoGP et aligné sur une Yamaha du team Pramac.

Le Turc est observé de près alors qu'il doit tout découvrir du MotoGP et va devoir s'adapter à une moto différente de celles qu'il a pu piloter jusqu'à présent en WorldSBK. S'y ajoute la situation singulière de Yamaha, qui opère une transition majeure entre un moteur quatre cylindres en ligne et un V4, avec de toute évidence une phase de développement logique à poursuivre pendant le championnat.

Pour autant, certains signes attirent déjà l'attention chez les nouveaux patrons de Razgatlioglu. Interrogé par GPOne en marge du shakedown, le directeur de l'équipe, Gino Borsoi, s'est dit positivement surpris par son nouveau pilote, à commencer par sa vitesse pure et sa capacité d'apprentissage.

"Toprak n'a jamais roulé ici, c'est une piste difficile, mais il a déjà réussi à tourner en 1'58. Chapeau ! Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il démarre tout de suite comme ça", souligne le responsable italien. "Il doit prendre le rythme de cette MotoGP, qui est exigeante. Je l'ai vu un peu éprouvé, mais au fond, il ne lui reste que quatre jours pour l'essayer, et le dernier jour elle lui ira comme un gant !"

Toprak Razgatlioglu a peu à peu amélioré ses temps pendant le shakedown. Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Au cours de ce shakedown, Razgatlioglu a gagné huit dixièmes et demi le deuxième jour par rapport à la veille, puis à nouveau trois dixièmes et demi le dernier jour, pour atteindre une référence personnelle de 1'58"465. Cela l'a placé à 0"775 de la première Yamaha du classement, celle de Fabio Quartararo.

"Au-delà de l'écart, qui ne nous intéresse pas pour le moment, chaque fois qu'il prend la piste, il abaisse son temps et il comprend quelque chose de nouveau", explique Gino Borsoi. "Je suis content, mais je suis surtout surpris par son approche. Il est facile de travailler avec lui. Il a beaucoup de talent qu'il va désormais falloir affiner. Il le sait et il va falloir du temps."

"Il est clair qu'il doit modifier certaines choses. Le pneu avant est différent du Pirelli auquel il était habitué, c'est certain. Il faut encore que nous travaillions aussi sur la course longue, où l'usure du pneu modifie fortement la performance de la moto, ce qui implique qu'il comprenne comme gérer la seconde moitié de la course."

Gino Borsoi loue aussi l'attitude de son nouveau pilote. Après son arrivée remarquée avec des baklavas pour toute son équipe, lors du test de Valence en novembre dernier, il continue de séduire ses nouveaux collègues et patrons.

"Dans le travail, j'ai découvert un garçon très bien éduqué, comme Jack [Miller]. Ils sont professionnels tous les deux", souligne le directeur de l'équipe. "On trouve difficilement une telle éducation chez des pilotes, dont un qui est trois fois champion du monde. On ne s'attend pas à certaines réactions, et ça me fait plaisir. C'est un plaisir de travailler avec eux deux, mais Toprak, je ne le connaissais et il m'a surpris."