Razgatlioglu va être examiné pour son épaule et espère échapper à l'opération

Toprak Razgatlioglu passera lundi une IRM de l'épaule droite afin de déterminer s'il doit subir une intervention chirurgicale, à la suite d'une violente chute survenue lors du week-end du Grand Prix d'Indonésie.

Le pilote Pramac a été violemment éjecté de sa Yamaha lors de la dernière séance d'essais libres à Mandalika samedi, et le choc violent qu'il a subi contre l'asphalte lui a causé une luxation de l'épaule droite.

Contre toute attente, Razgatlioglu a réussi à remettre l'os en place et à participer aux autres séances de la journée, se qualifiant en 19e position et terminant la course sprint à la même place. Cependant, la blessure a pesé sur sa performance dans la course principale, qu'il a été contraint d'écourter après seulement huit tours.

L'ancien champion du Superbike a révélé qu'il avait tenu à être au départ bien que son équipe lui ait proposé de déclarer forfait. Mais alors qu'il pensait pouvoir surmonter la douleur, il n'a finalement pas eu la force de terminer la course.

"Aujourd'hui, mon plus gros problème, c'était l'épaule, pas la moto", a-t-il déclaré. "Dimanche matin, j'avais très mal à l'épaule. Samedi, ça allait encore, c'était une course courte. Mais quand je me suis réveillé ce dimanche matin, j'avais vraiment très mal et j'arrivais moins bien à bouger."

"J'ai pris un analgésique, mais ce n'est pas la douleur qui est un gros problème. Le plus gros problème, c'est le manque de force depuis que mon épaule a 'lâché'. Je ne sens pas de puissance, surtout au freinage. À chaque tour, je perds du terrain, car dans le grand virage à droite, mon épaule n'a pas assez de puissance."

"J'en ai parlé avec l'équipe [avant la course]. Ils m'ont dit que si je ne me sentais pas bien, je n'avais qu'à rentrer au stand ou ne pas courir. Je leur ai simplement répondu : 'Pourquoi sommes-nous ici ? S'il est possible de rouler, je vais juste essayer de faire de mon mieux'. J'ai simplement essayé."

"Je ne suis pas un pilote stupide. Si je me sens vraiment mal, je retourne au stand, c'est simple."

Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Malgré l'issue, Razgatlioglu a déclaré qu'il ne regrettait pas d'avoir tenté de courir, laissant entendre que n'importe quel autre pilote aurait abandonné dans une telle situation.

"Je suis content d'avoir essayé", a-t-il déclaré. "C'était très difficile. Ça empirait à chaque tour, surtout dans les changements de direction, c'était incroyable. Entre les virages 7 et 8, et 13 à 14... Normalement, quand l'épaule est sortie de l'articulation, aucun pilote ne roule. Moi, j'essaie tout simplement."

De retour en Turquie pour des examens

Pour autant, Toprak Razgatlioglu a admis avoir quelques inquiétudes après avoir eu l'impression que son épaule s'était à nouveau déboîtée lors de la course de dimanche. Il va donc rentrer chez lui en Turquie lundi, où des médecins effectueront un examen complet de son épaule droite afin de déterminer si une intervention chirurgicale est nécessaire.

"Samedi, j'ai participé aux qualifications, ça s'est plutôt bien passé. Lors du sprint, je me suis simplement battu", a-t-il expliqué. "Mais pendant la course longue, la sensation au niveau de l'épaule a beaucoup changé, car dès que je la bougeais un peu, j'avais l'impression qu'elle s'était à nouveau déboîtée. C'était très étrange."

"On a maintenant une semaine de repos. Je rentre en Turquie lundi. Je passerai immédiatement une IRM pour examiner mon épaule. J'espère ne pas devoir me faire opérer. J'espère que ce repos suffira pour la prochaine course. Je pense que le week-end prochain, je reviendrai plus fort qu'aujourd'hui. Mais on verra bien. Pour l'instant, j'ai juste besoin de me reposer."

Toprak Razgatlioglu a ajouté qu'il était frustré par la façon dont s'était déroulé son week-end en Indonésie, alors qu'il avait affiché un rythme lui permettant de figurer dans le top 15 lors des essais de vendredi et que Yamaha semblait avoir l'avantage sur Honda.

"Je suis vraiment déçu de ce week-end car vendredi, on avait plutôt bien commencé", a-t-il déclaré. "D'habitude, je m'améliore de jour en jour, mais après la chute, tout a basculé, car je ne pensais plus seulement à la moto, je devais aussi gérer mon épaule, et le week-end était fichu. On avait très bien commencé, mais au final, encore une fois, c'est le pire [week-end que j'ai connu]."