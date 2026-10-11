Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika

Toprak Razgatlioglu s'est rendu coupable d'une gêne pendant le warm-up, en roulant à vitesse réduite sur la trajectoire. S'agissant de sa deuxième infraction de la saison, le pilote Pramac Racing a été sanctionné par les commissaires, qui lui ont infligé la pénalité habituelle pour ce type de faute, à savoir un recul de trois places sur la grille de départ.

Sachant qu'il s'était qualifié 19e, Razgatlioglu ne pourra dans les faits reculer que de deux positions, pour s'installer sur le 21e et dernier emplacement puisque l'on rappelle qu'Aleix Espargaró a déclaré forfait ce dimanche. Cela a toutefois pour effet de faire remonter d'un cran les pilotes LCR, Johann Zarco et Diogo Moreira.

Grille de départ MotoGP

1. Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team 2. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing 3. Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 4. Marc Márquez

Ducati Lenovo Team 5. Jorge Martín

Aprilia Racing 6. Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP 7. Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team 8. Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP 9. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing 10. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 11. Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 12. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 13. Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP 14. Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3 15. Luca Marini

Honda HRC Castrol 16. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 17. Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP 18. Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3 20. Johann Zarco

Castrol Honda LCR 21. Diogo Moreira

Pro Honda LCR 19. Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP