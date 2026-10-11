Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika
Une sanction infligée à Toprak Razgatlioglu fait légèrement remonter Johann Zarco sur la grille de départ pour la course principale du GP d'Indonésie. Raúl Fernández partira à nouveau depuis la pole position.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Toprak Razgatlioglu s'est rendu coupable d'une gêne pendant le warm-up, en roulant à vitesse réduite sur la trajectoire. S'agissant de sa deuxième infraction de la saison, le pilote Pramac Racing a été sanctionné par les commissaires, qui lui ont infligé la pénalité habituelle pour ce type de faute, à savoir un recul de trois places sur la grille de départ.
Sachant qu'il s'était qualifié 19e, Razgatlioglu ne pourra dans les faits reculer que de deux positions, pour s'installer sur le 21e et dernier emplacement puisque l'on rappelle qu'Aleix Espargaró a déclaré forfait ce dimanche. Cela a toutefois pour effet de faire remonter d'un cran les pilotes LCR, Johann Zarco et Diogo Moreira.
Grille de départ MotoGP
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1. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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2. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
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3. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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4. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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5. Jorge Martín
Aprilia Racing
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6. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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7. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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8. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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11. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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12. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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13. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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16. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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17. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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18. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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20. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
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21. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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19. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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