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MotoGP GP d'Indonésie

Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika

Une sanction infligée à Toprak Razgatlioglu fait légèrement remonter Johann Zarco sur la grille de départ pour la course principale du GP d'Indonésie. Raúl Fernández partira à nouveau depuis la pole position.

Léna Buffa
Publié:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Toprak Razgatlioglu s'est rendu coupable d'une gêne pendant le warm-up, en roulant à vitesse réduite sur la trajectoire. S'agissant de sa deuxième infraction de la saison, le pilote Pramac Racing a été sanctionné par les commissaires, qui lui ont infligé la pénalité habituelle pour ce type de faute, à savoir un recul de trois places sur la grille de départ.

Sachant qu'il s'était qualifié 19e, Razgatlioglu ne pourra dans les faits reculer que de deux positions, pour s'installer sur le 21e et dernier emplacement puisque l'on rappelle qu'Aleix Espargaró a déclaré forfait ce dimanche. Cela a toutefois pour effet de faire remonter d'un cran les pilotes LCR, Johann Zarco et Diogo Moreira.

Lire aussi :

Grille de départ MotoGP

1. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

2. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

3. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

7. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

11. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

12. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

13. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

14. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

16. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

17. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

18. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

20. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

21. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

19. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

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