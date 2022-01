Razlan Razali voudrait que le MotoGP attire plus de sponsors

Charger le lecteur audio

À l'aube de la reprise, Razlan Razali alerte sur le manque d'attractivité du MotoGP auprès de nouveaux sponsors. Voyant dans la Formule 1 un modèle plus dynamique, le responsable malaisien voudrait voir entrer "un nouvel argent" dans le championnat et ses équipes, afin d'apporter des perspectives d'avenir plus sereines.

"Nous, les équipes, en particulier, devons nous réinventer et essayer de trouver des façons d'obtenir un nouvel argent", déclare le patron du team RNF, nouvelle entité prenant la suite de Petronas SRT. "Nous sommes en train de faire cela. Bien sûr, le temps a été limité pour que je fasse ma promotion et pour trouver un nouvel argent, mais nous obtenons doucement de nouveaux sponsors. Ils sont petits pour le moment, mais ils finiront par grandir si la situation est bonne."

"Je ne veux pas trop mettre l'accent sur la Dorna, ils ont déjà fait beaucoup, mais je suis certain que les équipes seront ouvertes à toute aide de leur part pour attirer de nouveaux investissements, plus de nouveaux sponsors."

L'attractivité du spectacle offert par le MotoGP ne fait aucun doute, comme l'ont notamment prouvé les diffusions TV en France ces trois dernières années, mais il reste selon Razlan Razali à parfaire le modèle économique pour que de nouvelles marques soient tentées d'y investir et ainsi éviter que les équipes continuent à "pêcher dans la même piscine". Pas si simple dans une période où le contact humain a été grandement restreint.

Des circuits qui s'ouvrent à nouveau

Avec l'allègement progressif des limitations, la saison 2021 a déjà permis de faire revenir un peu de public lors d'une douzaine de manches, et particulièrement durant toute la seconde moitié du championnat. Un total de plus de 746'000 spectateurs a été comptabilisé (sans tenir compte de ceux d'Austin, qui manquent au bilan officiel), avec des pics qui se distinguent nettement pour les Grands Prix de Grande-Bretagne (142'000), d'Autriche (145'090) et de Valence (147'396). Silverstone a même pour particularité d'avoir enregistré sa plus forte affluence depuis 2016.

Il s'agit de rares lueurs dans une saison encore nettement marquée par des tribunes clairsemées malgré tout, sachant que les derniers chiffres pré-Covid font état de plus de 2,8 millions de spectateurs cumulés en 2019, mais économiquement, l'idée d'une levée progressive des restrictions doit permettre la reprise d'un des pans du modèle qui, avant la crise sanitaire, tenait une part importante dans la stabilité du championnat.

Outre l'accès aux tribunes, c'est la réouverture du paddock qui intéresse les équipes, pour le moment contenues dans une bulle. Razlan Razali alerte cependant sur ce qui est la priorité à ses yeux : faire revenir dans le paddock les visiteurs les plus porteurs économiquement. "Nous aimerions que le paddock revienne à la normale, bien sûr, mais dans le même temps nous aimerions aussi voir des invités de valeur plutôt que beaucoup d'amis ou de membres des familles."

"Je pense que le paddock a besoin de se réinventer pour gagner en valeur", ajoute le patron malaisien. "Il est important que le paddock soit un peu moins restreint, mais dans le même temps nous devons nous assurer de contrôler et nous assurer que ce sont les bonnes personnes, les bons clients, qui ont un pass. Nous devons vraiment nous assurer que nous [attirons] un nouvel argent dans ce sport, plutôt que de pêcher dans la même piscine."

"Comment la Formule 1 peut-elle attirer beaucoup d'investissement là où le MotoGP est un peu en difficulté ? C'est une chose à laquelle les équipes de la Dorna et tout le paddock doivent penser, car certes les temps sont durs, pour les sports mécaniques en particulier, mais je pense que le MotoGP est suffisamment bon pour en faire plus et attirer plus de sponsors."

