Les records en vigueur sur les pistes MotoGP

Charger le lecteur audio

Avec 21 Grands Prix au programme, la saison 2022 du MotoGP s'annonce comme la plus riche jamais connue par le Championnat du monde depuis sa création en 1949. Si la discipline parvient cette année à échapper aux changements induits par la crise sanitaire, 17 pays différents accueilleront les épreuves sur 21 pistes au total (il n'est plus censé y avoir deux courses sur un même circuit), dont deux qui rejoignent le calendrier pour la première fois et cinq qui font leur retour après deux ans d'absence. Voici un tour d'horizon des références qui y règnent actuellement et que les pilotes tenteront de faire tomber.

Vitesse de pointe : 362,4 km/h

Depuis qu'une MotoGP a atteint pour la première fois les 350 km/h, en 2015, les limites n'ont eu de cesse d'être repoussées. En 2016, la meilleure vitesse de pointe était désormais de 354,9 km/h, puis ce fut 356,5 km/h deux ans plus tard et 356,7 km/h en 2019. Mais un nouveau cap majeur a été passé la saison dernière, avec des pointes à 362,4 km/h atteintes à la fois à Losail et au Mugello.

Sur les 14 circuits visités par le MotoGP la saison dernière, 11 ont vu leur meilleure vitesse de pointe égalée ou battue. Ce fut le cas notamment du Sachsenring, où la barre des 300 km/h a été passée pour la première fois. En retrouvant plusieurs pistes sur lesquelles il n'a pas été possible de courir depuis l'explosion de la pandémie, le MotoGP pourrait en toute logique continuer à améliorer ces statistiques.

Reste à voir si cela confirmera la mainmise de Ducati dans ce domaine, la marque ayant à son actif tous les records à deux exceptions près : celui du Mugello, détenu par KTM, et celui du Mans, par Honda. Désormais, tous les constructeurs ont dépassé cette barre des 350 km/h et deux d'entre eux (Ducati et KTM) ont connu les 360 km/h.

Les records de vitesse de pointe sur les pistes MotoGP* :

Piste V-Max Pilote Moto Année Losail 362,4 km/h J. Zarco Ducati 2021 Mugello 362,4 km/h B. Binder KTM 2021 Barcelone 355,2 km/h J. Miller Ducati 2021 Austin 352,9 km/h J. Miller Ducati 2021 MotorLand Aragón 351,8 km/h P. Bagnaia

J. Miller

A. Dovizioso Ducati

Ducati

Ducati 2020

2020

2020 Portimão 351,7 km/h A. Dovizioso

J. Zarco Ducati

Ducati 2020

2021 Phillip Island 348,0 km/h A. Dovizioso Ducati 2015 Silverstone 339,6 km/h J. Miller Ducati 2021 Sepang 339,6 km/h A. Iannone Ducati 2015 Valence 337,0 km/h A. Dovizioso Ducati 2020 Termas de Río Hondo 334,4 km/h H. Barberá Ducati 2017 Buriram 332,3 km/h D. Petrucci Ducati 2019 Le Mans 323,7 km/h Á. Márquez Honda 2021 Red Bull Ring 321,4 km/h P. Bagnaia Ducati 2021 Assen 320,8 km/h A. Dovizioso Ducati 2019 Motegi 314,3 km/h A. Iannone Ducati 2015 Misano 305,0 km/h J. Zarco Ducati 2021 Sachsenring 301,6 km/h J. Zarco

J. Miller

J. Martín Ducati

Ducati

Ducati 2021

2021 2021 Jerez 300,8 km/h J. Zarco Ducati 2021

* Record dans le cadre des Grands Prix

Moyenne au tour : 188,0 km/h

Liées aux records absolus des différentes pistes, les moyennes au tour ont elles aussi progressé ces dernières années. Si Phillip Island avait depuis longtemps passé la barre des 180 km/h de moyenne, l'arrivée du Red Bull Ring en 2016 a explosé le record. Depuis, la piste autrichienne a encore repoussé les limites jusqu'à atteindre une moyenne de 188 km/h la saison dernière lors de la pole position de Jorge Martín au Grand Prix de Styrie. Buriram a également dépassé Phillip Island en 2019, date de la dernière édition de son épreuve avant la pandémie.

Les records des moyennes au tour sur les pistes MotoGP* :

Piste V-Max Chrono Pilote Moto Année Red Bull Ring 188,0 km/h 1'22"643 J. Martín Ducati 2021 Buriram 182,7 km/h 1'29"719 F. Quartararo Yamaha 2019 Philip Island 182,1 km/h 1'27"899 J. Lorenzo Yamaha 2013 Silverstone 179,7 km/h 1'58"168 M. Márquez Honda 2019 Mugello 179,5 km/h 1'45"187 F. Quartararo Yamaha 2021 Assen 178,0 km/h 1'31"814 M. Viñales Yamaha 2021 Termas de Río Hondo 177,1 km/h 1'37"683 M. Márquez Honda 2014 MotorLand Aragón 171,9 km/h 1'46"322 P. Bagnaia Ducati 2021 Losail 171,7 km/h 1'52"772 P. Bagnaia Ducati 2021 Barcelone 169,5 km/h 1'38"853 F. Quartararo Yamaha 2021 Sepang 168,6 km/h 1'58"303 F. Quartararo Yamaha 2019 Portimão 167,4 km/h 1'38"725 P. Bagnaia Ducati 2021 Misano 167,0 km/h 1'31"065 P. Bagnaia Ducati 2021 Motegi 166,5 km/h 1'43"790 J. Lorenzo Yamaha 2015 Le Mans 165,2 km/h 1'31"185 J. Zarco Yamaha 2018 Jerez 164,8 km/h 1'36"584 M. Viñales Yamaha 2020 Sachsenring 164,7 km/h 1'20"195 M. Márquez Honda 2019 Austin 162,4 km/h 2'02"135 M. Márquez Honda 2015 Valence 161,2 km/h 1'29"401 J. Lorenzo Yamaha 2016

* Record dans le cadre des Grands Prix

Écart à l'arrivée : 0"002

Longtemps, la course de Brno en 2006 a affiché le top 15 le plus serré de l'Histoire. Battue une première fois en 2017, elle a depuis dégringolé au 27e rang des pelotons les plus compacts que l'on ait aperçus en MotoGP ! La référence n'a eu de cesse d'être repoussée et les 29"296 qui séparaient les 15 premiers pilotes à l'arrivée de cette course tchèque font désormais pâle figure face aux 8"928 qui constituent le record actuel. Celui-ci a été établi à Losail, en 2021, avec une amélioration de plus de six secondes de la référence, enregistrée sur cette même piste deux ans plus tôt.

De même, le record du top 10 le plus serré revient à ce Grand Prix de Doha 2021 avec un écart de seulement 5"382 entre le vainqueur et le dixième. On a déjà vu cinq courses afficher moins de dix secondes entre les dix premiers, trois à Losail et les autres à Aragón et Brno.

Quant à l'écart entre le vainqueur et le deuxième, c'est également un domaine dans lequel on a vu les limites être titillées ces dernières années : quatre Grands Prix disputés depuis 2016 ont vu moins de trois centièmes séparer les deux premiers, la palme revenant à la course de Silverstone en 2019 avec 0"013 d'écart entre Álex Rins et Marc Márquez. Le record absolu reste toutefois plus ténu encore, avec deux infimes millièmes enregistrés entre Toni Elías et Valentino Rossi à l'Estoril en 2006, écart identique à celui séparant Alex Crivillé et Mick Doohan à Brno en 1996, à l'époque en 500cc. Et, avant l'introduction du chronométrage électronique, il y eut aussi la fameuse épreuve d'Assen en 1975, où l'écart officiel entre Barry Sheene et Giacomo Agostini fut de… 0"000. Imbattable ?

Arrivées les plus serrées* GP du Portugal 2006 Estoril 0"002 GP de Grande-Bretagne 2019 Silverstone 0"013 GP de Valence 2011 Valence 0"015 GP d'Italie 2016 Mugello 0"019 GP du Qatar 2019 Losail 0"023 Top 10 les plus serrés* GP de Doha 2021 Losail 5"382 GP de Rép. Tchèque 2018 Brno 8"326 GP du Qatar 2021 Losail 9"288 GP d'Aragón 2020 Aragón 9"617 GP du Qatar 2019 Losail 9"636 Top 15 les plus serrés* GP de Doha 2021 Losail 8"928 GP du Qatar 2019 Losail 15"093 GP d'Aragón 2020 Aragón 15"941 GP des Pays-Bas 2018 Assen 16"043 GP du Qatar 2021 Losail 16"422

* Données depuis la création du MotoGP en 2002 et à l'arrivée de courses complètes