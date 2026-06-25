Recruter Bagnaia, "une grande motivation" pour Aprilia

Aprilia a officialisé aujourd'hui le recrutement de Pecco Bagnaia, qui fera équipe avec Marco Bezzecchi dans le team d'usine du constructeur à partir de 2027. Une arrivée attendue, alors que Jorge Martín a, lui, choisi de rejoindre Yamaha, ce qui devrait également être officialisé sous peu maintenant que les constructeurs et le championnat ont trouvé un accord et que les annonces, restées bloquées jusqu'ici, vont pouvoir pleuvoir.

Faire venir Bagnaia à Noale, c'est un choix de Massimo Rivola. Comme il l'a déjà fait par le passé, le PDG d'Aprilia Racing a vu une opportunité et n'y a pas réfléchi à deux fois avant de la saisir. Il réunit donc deux profils qui s'entendent à la perfection et s'entraînent déjà ensemble tout au long de l'année au sein de la VR46 Riders Academy. Deux amis, qui vont à présent défendre les mêmes intérêts, l'un actuellement leader du championnat avec cette marque qu'il a rejointe l'an dernier, et l'autre double champion du monde MotoGP en quête de rebond.

"Avoir un multiple champion du monde est assurément une opportunité", commente Massimo Rivola en exclusivité pour Motorsport.com. "Le fait qu'il nous ait choisis est une motivation, et le fait qu'il s'entraîne tous les jours avec Marco témoigne aussi de la confiance qu'il a en nous, car il voit ce que fait Marco. Je crois que, dans sa tête, il peut se dire que si nous avons réussi à mener Marco si haut, nous pourrons l'y mener également. C'est bien qu'il y ait ce message."

"Et puis, avoir deux Italiens, pouvoir exposer fièrement notre drapeau sur la moto noire, c'est une grande motivation également", ajoute celui qui est aujourd'hui à la tête du programme qui domine l'ensemble des classements.

Duo 100% italien pour Aprilia. Photo de : Qian Jun / MB Media / Getty Images

Deux "chevaux de course" qui ne font pas peur à Rivola

Massimo Rivola expérimente déjà actuellement le fait d'associer deux profils de premier plan, avec aux côtés de Marco Bezzecchi un Jorge Martín déjà titré il y a deux ans et qui a retrouvé toutes ses ambitions en même temps que sa forme. Ils occupent aujourd'hui les deux premières places du championnat et annoncent une lutte interne pour le titre, face potentiellement à au moins un pilote Ducati.

Cette expérience servira au dirigeant natif de Faenza, qui ne voit aucun problème à réunir deux top pilotes. Il le fera donc à nouveau pour les deux prochaines années au moins - Bagnaia a signé pour quatre ans, Bezzecchi pour deux - et estime qu'il vaut mieux les avoir en interne que les laisser à la concurrence.

"Ce que ça fera d'avoir deux coqs dans le poulailler ? Nous verrons bien. Je préfère travailler avec deux top pilotes, avec deux chevaux de course plutôt qu'avec des bourriques ! Honnêtement, nous avons déjà eu des chevaux de course, car l'expérience avec Martín nous a fait voir un pilote d'une explosivité incroyable - trop peut-être, au point de ne pas savoir gérer son enthousiasme d'arriver chez nous en tant que champion du monde."

Pecco a eu du courage. Je crois que s'il nous a choisis, c'est parce qu'il pense pouvoir réussir à battre ceux qui, je ne dis pas qu'ils l'ont renié, mais qui ont en tout cas préféré d'autres pilotes alors qu'il était celui qui leur avait apporté le titre.

"Je dois dire qu'il y a une grosse motivation. Nous avons un grand défi face à nous. Je crois aussi que Pecco a eu du courage, car au-delà de VR46 et des entraînements lors desquels il défie quotidiennement Bezzecchi, il y a chez lui la question du rebond."

"Je crois que s'il nous a choisis, c'est parce qu'il pense pouvoir réussir à battre ceux qui, je ne dis pas qu'ils l'ont renié, mais qui ont en tout cas préféré d'autres pilotes alors qu'il était celui qui leur avait apporté le titre, tout en ayant renoncé à des salaires plus élevés que lui offraient les marques japonaises. Alors tant mieux, ce sera une opportunité pour nous et je n'ai aucun doute quant au fait que nous la saisirons à pleines mains."

Le bon endroit pour se relancer ?

Si Massimo Rivola évoque le rebond auquel prétendra Pecco Bagnaia, c'est qu'il sait parfaitement ce qu'implique le fait d'accompagner un pilote qui traverse une mauvaise passe. Nous avons saisi l'occasion de nous entretenir avec le responsable italien pour évoquer avec lui ce qu'Aprilia a réussi à accomplir au fil des années avec d'autres pilotes talentueux.

"Prenez l'exemple de Maverick [Viñales] : ça a été spectaculaire, un pilote qui avait complètement craqué là où il était [chez Yamaha, ndlr], et qui a fini par gagner, et même par remporter haut la main une magnifique course à Austin, qui reste l'un des plus beaux moments que l'on ait vus ces dernières années. Et Bezzecchi lui-même a connu une progression spectaculaire", souligne Massimo Rivola.

"Prenez aussi Martín : il est arrivé chez Aprilia en tant que champion du monde, mais après une saison comme celle-là, le voir retrouver cette confiance sans renier ce qui pourrait être une volonté instinctive de sa part – qui avait tout à fait un sens, une justification, vu le lien que son esprit pouvait établir entre nous, notre moto et cette douleur qu'il traversait –, le revoir ainsi aujourd'hui, eh bien… Disons que pour l'instant, nous avons plutôt bien réussi avec les pilotes. Mais le plus dur reste à venir cette année."