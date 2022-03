Le Red Bull Ring dévoile sa nouvelle chicane pour le MotoGP

Charger le lecteur audio

Le virage 3 du Red Bull Ring a beaucoup fait parler de lui ces deux dernières années suite à plusieurs incidents. Le plus impressionnant d'entre eux reste l'accrochage entre Franco Morbidelli et Johann Zarco en 2020, qui avait vu la moto de l'Italien traverser les graviers pour s'envoler vers Maverick Viñales et Valentino Rossi, les évitant de quelques centimètres.

Le tracé n'a pas évolué l'an passé mais à la suite des réclamations des pilotes, les dirigeants du circuit avaient pris la décision de casser la vitesse de leur arrivée dans le virage 3 en construisant une chicane juste avant, au niveau du virage 2. Après l'accord trouvé entre Spielberg, la Dorna, la FIM et la FIA, des travaux avaient été annoncés en août dernier avant de débuter en novembre. La direction du Red Bull Ring vient d'annoncer que tout a été finalisé.

Cette nouvelle parcelle a été pensée en marge du virage 2, que continuera d'emprunter la Formule 1. Les MotoGP prendront pour leur part un enchaînement de deux virages à 90 degrés avant de s'élancer vers le fameux virage 3. Cette modification se révèle être plus serrée que ce qui avait été envisagé lors du dévoilement des premiers plans l'an dernier, et réduit donc un peu plus la vitesse des motos.

"Une vitesse réduite était nécessaire sur cette partie du circuit", a déclaré l'architecte Hermann Tilke, en charge du nouveau tracé. "Ceci a été réalisé via un enchaînement droite gauche qui n'impacte pas le reste de la piste. Sa planification a été un véritable challenge en raison, avant tout, de la topographie du terrain."

Avec cette double configuration, le circuit pourra utiliser l'une ou l'autre selon les événements qui s'y tiendront, et aucun changement de nom ne devrait s'effectuer sur les virages, la chicane restant considérée comme le virage 2.

Après deux Grands Prix MotoGP disputés l'an dernier en raison de la pandémie qui avait limité les voyages hors Europe, cette fois-ci un seul sera au programme cette année. En 2021, la première manche avait vu Jorge Martín remporter sa première victoire, tandis que lors de la deuxième, Brad Binder avait régné en maître sur les terres de KTM. Rendez-vous le 21 août prochain pour découvrir le prochain vainqueur du GP d'Autriche.

