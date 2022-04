Moins de journées de tests pour la saison 2023 du MotoGP

Charger le lecteur audio

Face à l'augmentation du nombre de courses, le calendrier 2022 du MotoGP atteignant un nombre record de 21 Grands Prix, la Commission Grand Prix a validé une réduction du nombre de journées d'essais pour la saison 2023, faisant suite à un accord trouvé entre les équipes et Michelin.

À la fin de l'année 2022, le test post-saison fera son retour à Valence, théâtre du dernier Grand Prix quelques jours plus tôt, et se résumera à une seule journée, alors que les équipes ont roulé pendant deux jours à Jerez l'an passé, et qu'elles avaient l'habitude de rouler sur les deux circuits jusqu'en 2019. Pendant la saison 2023, il n'y aura que deux journées de tests post-course le lundi, sur des circuits à définir, alors que l'habitude était d'en organiser trois sur les pistes de Jerez, Barcelone et Misano.

Au début de l'année, le programme restera identique à celui qui a précédé la saison actuelle, avec un Shakedown de trois jours réservé aux pilotes d'essais et aux rookies (sans mention faite des titulaires d'équipes bénéficiant de concessions, jusque-là autorisés à prendre part à ce test), puis deux séances ouvertes à tous les pilotes, la première de trois jours et la seconde de deux jours. Cette année, le Shakedown et le premier test se sont déroulés à Sepang et le second test à Mandalika, sans la traditionnelle visite à Losail, mais le calendrier 2023 n'a pas encore été établi.

D'autres mesures décidées

La FIM a également annoncé que le parcours utilisé pour une pénalité long-lap ne doit pas avoir de peinture au sol, même s'il est au cœur d'une zone de dégagement colorée. Cette mesure est mise en œuvre avec effet immédiat. La fédération a par ailleurs précisé que la spécification du biocarburant utilisé à partir de 2024, avec au moins 40% de sources non fossiles, a été validée et sera publiée à une date ultérieure. Le taux de sources non fossiles sera porté à 100% en 2027 mais Hervé Poncharal, patron de l'équipe Tech3 et président de l'IRTA, l'association des équipes, a précisé au micro de Canal+ que cette date pourrait être avancée.