Que dit le règlement sur les limites de piste en MotoGP ?

Il n'y a pas qu'en Formule 1 que l'on parle limites de piste, le MotoGP aussi a droit à son lot de débats sur le sujet, voire de polémiques. Ce samedi, la question est revenue sur le tapis avec la course agressive menée par Jorge Martín au sprint du GP de Thaïlande, après laquelle Pecco Bagnaia a fait remarquer qu'il avait compté quatre dépassements. "Pourquoi pas huit ?", lui a répondu l'Espagnol par médias interposés, sûr de son fait.

Martín explique que s'il est sorti une première fois de la piste dans le premier virage, c'était afin d'éviter un contact avec Bagnaia. Il y a perdu plusieurs positions, ce qui ne peut être jugé comme un avantage pris en passant au-delà de la ligne blanche. De plus, cette zone est peinte en bleu et non en vert, précisément car on estime qu'y passer, au-delà du vibreur, est un désavantage en soi.

"Je suis sorti au premier virage, mais soit j'élargissais, soit je le heurtais. Et au départ, [cette partie] est bleue, alors les règles sont ce qu'elles sont ; le bleu c'est le bleu et le vert c'est le vert", a résumé l'Espagnol au micro du site officiel du MotoGP.

Par la suite, le pilote Pramac a bel et bien mis ses roues sur la partie verte prohibée lorsqu'il a dépassé Bagnaia dans le septième tour, à la sortie du virage 7, et cela lui a cette fois valu un avertissement. Plus tard, une secousse de sa Ducati a laissé penser qu'il avait à nouveau dépassé les limites, cependant aucune réaction de la direction de course n'est intervenue et rien ne figure dans le rapport de fin de journée sur le sujet. Une seule infraction a été retenue contre Martín, ce qui reste dans les limites consenties pour un sprint.

Quelle est la règle sur les limites de piste en MotoGP ?

Comment fonctionnent ces règles sur les limites de piste en MotoGP ? Voici les principaux points à retenir :