La Hongrie rejoint le calendrier 2025 du MotoGP, le Portugal menacé

Le calendrier MotoGP 2025 se fait désirer, son annonce étant attendue dans les prochains jours, cependant on connaît un nombre grandissant de dates qui commencent à constituer l'agenda de plus en plus clairement. On sait donc que plusieurs nouveautés sont à attendre pour la saison prochaine, et notamment, d'après les informations de Motorsport.com, le retour du GP de Hongrie.

L'épreuve doit avoir lieu sur le Balaton Park, nouveau circuit situé à environ 85 km au sud-ouest de Budapest, sur les rives du lac Balaton, l'un des lieux de villégiature les plus populaires de Hongrie. Le pays va ainsi faire son retour après plus de trente ans d'absence du championnat : le dernier GP de Hongrie remonte en effet à 1992, année où Eddie Lawson s'était imposé au Hungaroring, après la victoire de Mick Doohan deux ans plus tôt pour la seule autre tenue de cette épreuve.

Depuis, plusieurs projets ont pris corps pour tenter de ramener les Grands Prix moto en Hongrie. En 2010, celui du Balatonring tombait à l'eau et donnait lieu à l'arrivée d'Aragón au championnat, nommé en remplacement. Puis, en 2019, un protocole d'accord était signé, prévoyant la tenue d'un Grand Prix de 2022 à 2026, en vain puisque le circuit devant être construit dans la province de Debrecen ne l'a jamais été.

L'an dernier, la Dorna s'est fait écho de ses avancées avec l'Agence hongroise du développement de la mobilité (HUMDA) pour homologuer à la fois le Hungaroring et le nouveau circuit du Balaton Park. Présenté en grande pompe, le complexe mettait en avant un investissement de plus de 200 millions d'euros et des infrastructures permettant d'accueillir 120 000 spectateurs.

Cette fois, le projet est donc en passe d'aboutir. Les patrons de la Dorna prévoient un événement en milieu de mois prochain avec les autorités locales, afin d'annoncer officiellement l'arrivée de cette nouvelle épreuve en MotoGP.

Le calendrier MotoGP 2025 se précise

Pour faire entrer de nouvelles pistes, il faut aussi en faire sortir. Et c'est le Portugal qui se trouve sur la sellette, alors que son Grand Prix organisé à Portimão s'était fait une place de choix depuis son arrivée en 2020 sur fond de Covid. La décision de supprimer le GP du Portugal permettrait à l'Espagne de conserver ses quatre courses (Jerez, Barcelone, Aragón et Valence), alors qu'elles devaient initialement entrer dans un système de roulement couvrant l'ensemble de la péninsule ibérique, Portugal inclus.

Le calendrier 2025 continue donc à prendre forme, alors que d'autres Grands Prix doivent également être finalisés sous peu. On sait d'ores et déjà que le championnat s'ouvrira le 2 mars en Thaïlande (Buriram), après une grande présentation organisée dans le pays. Ce sera le début d'un programme asiatique, avec une autre épreuve prévue sur le continent une semaine plus tard.

Le paddock prendra ensuite la direction du continent américain pour y retrouver le Grand Prix d'Argentine (Termas de Río Hondo) n'ayant pas pu avoir lieu cette année et le GP des Amériques (Austin), dans un ordre restant à clarifier. On sait également que Brno fera son retour dans la saison.

Les autres dates connues sont, elles, celles du GP de France (Le Mans) le 11 mai, du GP de Grande-Bretagne (Silverstone) le 25 mai et du GP d'Autriche (Red Bull Ring) le 17 août.